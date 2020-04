Teletrabajo: Alternativa ante el COVID-19

En las últimas semanas, muchas empresas han tenido que buscar alternativas para no detener sus actividades, algunas tomando como una obligación trabajar desde casa, esto con el fin de evitar la propagación del Covid-19. En el panorama en el que hoy nos encontramos, el teletrabajo es una herramienta clave que permite que muchos empleados puedan mantener su trabajo al mismo tiempo que protegen su salud.

Este reporte de Select se divide en dos partes, en la primera analiza la importancia del teletrabajo y los beneficios que este genera; en la segunda parte de este reporte se analiza la penetración actual del trabajo a distancia y el potencial de incrementarlo.

La Ley Federal del Trabajo define al teletrabajo de la siguiente manera:

“Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. La actividad se realiza a distancia y se utilizan tecnologías de la información y comunicación…”

Con la adopción de las tecnologías de la información y comunicación en los ambientes laborales se presenta una evolución en el trabajo, ya que ahora puedes laborar desde cualquier parte con una computadora o celular y una conexión a internet.

El trabajo a distancia no es un tema nuevo, muchas empresas sobre todo en el sector tecnológico, corporativos, y algunas empresas del sector servicios se encuentran bajo este esquema desde hace varios años ya que se ha demostrado que esta modalidad de trabajo mejora la calidad de vida de las personas al mismo tiempo que aumenta la productividad.

El principal objetivo del teletrabajo es eliminar los largos tiempos de traslado que realiza el trabajador hacia el lugar donde realiza sus labores y poder utilizar ese tiempo para realizar actividades personales.

En la siguiente gráfica podemos observar el top 4 de los Estados donde se presentan los mayores niveles de tiempo utilizado en el traslado que realizan las personas hacia su lugar de trabajo.

Dentro de este top, la CDMX utiliza en promedio 43 minutos para desplazarse al trabajo, mientras que el Edo. de México 36 minutos y Jalisco y Nuevo León 37 minutos[1].

Al mismo tiempo que se pierden horas en el traslado de las personas hacia su trabajo, se genera un costo por congestionamiento. De acuerdo con el IMCO[2], la CDMX tiene un costo per cápita por congestionamiento de $5,592, Nuevo León $4,470, Estado de México $3,188 y Jalisco $3,427 si el medio de transporte es propio, si las personas se movilizan en transporte público el costo per cápita es de $896 para la CDMX, $857 Nuevo León, $791 Estado de México y $742 para Jalisco.

Otros beneficios que genera el teletrabajo son los siguientes:

Balance de vida-trabajo: 80% mejoró estado de ánimo[3]

Conveniente para trabajadores con capacidades diferentes: 14% de trabajadores digitales[4]

Permite reunir talento distante (otras ciudades o países)

Clima laboral sano, menos juntas

Facultad para avanzar su organización: 51% mejoró su productividad[3]

Para la empresa se presentó un 30% en costos de operación[4]

Como se puede observar el teletrabajo ofrece la oportunidad de compatibilizar la vida profesional con la vida personal, a pesar de esto, muchas empresas que tienen el potencial para realizar trabajo a distancia se mantienen en el esquema del trabajo presencial, en la siguiente parte de este reporte se hablará sobre el nivel de teletrabajo que existe en México y el potencial de este, y algunos casos de éxito sobre esta modalidad de trabajo.

[1] Promedio entre los minutos que una persona destina a traslado hacia su trabajo entre automóvil y transporte público. Información tomada de IMCO, El costo de la congestión: Vida y recursos perdidos, 2019.

[2] El costo de la congestión: Vida y recursos perdidos, 2019.

[3] Estudio de 4,000 servidores públicos del Gob CdMx: Manpower

[4]Estudio a 3000 trabajadores digitales en GitLab, 2020, The remote work report: the future of work is remote.