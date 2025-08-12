Sophos y Halcyon anuncian intercambio de inteligencia. Sophos anunció una alianza estratégica de intercambio de inteligencia de amenazas con Halcyon, proveedor de soluciones contra ransomware. Esta colaboración une a dos de los equipos más experimentados en defensa contra ransomware para acelerar la detección, reforzar la protección y mejorar las capacidades de respuesta para más de 300,000 organizaciones en todo el mundo.

La colaboración entre Sophos y Halcyon contempla el intercambio de inteligencia de amenazas en tiempo real, incluyendo indicadores de compromiso (IOCs), comportamientos de adversarios y patrones de ataque, con el objetivo de fortalecer la prevención de ransomware y agilizar el tiempo de respuesta.

Tras el reciente anuncio de Halcyon sobre la creación de un Ransomware Research Center enfocado en la comunidad, esta iniciativa de intercambio de datos fortalecerá las defensas tanto de las soluciones de Sophos como de Halcyon. Beneficiará a los clientes que utilizan Sophos Endpoint con tecnología Intercept X, así como a los servicios Sophos MDR (Managed Detection and Response), Sophos XDR, la Plataforma Anti-Ransomware de Halcyon y otras capacidades conjuntas.

Como parte de la colaboración, Halcyon y Sophos también implementarán protecciones mutuas contra manipulaciones, permitiendo que cada plataforma supervise y proteja los agentes de la otra dentro de los entornos de los clientes. Esto ayuda a garantizar que las organizaciones que utilicen ambas soluciones cuenten con una resiliencia adicional, reduciendo el riesgo de que el ransomware interfiera con las defensas de seguridad y preservando la integridad de su estrategia general de protección.

Esta colaboración de inteligencia de amenazas forma parte de la estrategia de Sophos de ampliar el alcance y la velocidad de su respuesta ante amenazas mediante asociaciones estratégicas. Sophos X-Ops, la unidad interdisciplinaria de inteligencia de amenazas de la empresa, trabajará estrechamente con los equipos de investigación e ingeniería de Halcyon para compartir y operar información sobre ransomware en una amplia gama de superficies de ataque.

“Las herramientas y tácticas de ransomware evolucionan constantemente, y la mejor defensa es contar con inteligencia relevante y oportuna que permita a los defensores actuar con rapidez y confianza. Al compartir información con Halcyon, mejoramos la fidelidad de las señales y aceleramos la detección en nuestros sistemas, lo que fortalece la protección para todas las organizaciones a las que brindamos servicio”, señaló Simon Reed, director de Investigación y Ciencia de Sophos.

“Para Halcyon es un honor asociarse con Sophos. En los últimos cuatro años, con base en nuestra telemetría, Sophos ha demostrado ser repetidamente una de las plataformas de seguridad endpoint más efectivas que hemos encontrado, con un rendimiento confiable y una capacidad de interrupción de atacantes que supera ampliamente a la mayoría de los jugadores en el panorama de antivirus de nueva generación y detección y respuesta en endpoints (EDR). Su compromiso con la innovación y el desarrollo de funciones únicas y líderes en la industria sigue brindando a sus clientes una ventaja diaria frente a los ataques más sofisticados que enfrentan hoy las empresas”, comentó Jon Miller, CEO y cofundador de Halcyon.

Los principales beneficios de la colaboración entre Sophos y Halcyon incluyen:

Inteligencia en tiempo real sobre ransomware: Sophos y Halcyon compartirán inteligencia de amenazas oportuna, incluyendo indicadores de compromiso (IOCs), comportamientos de los atacantes y herramientas utilizadas en campañas activas de ransomware. Esta inteligencia respalda una detección más temprana, una visibilidad más amplia y respuestas más informadas.

Defensas fortalecidas en productos y servicios: La inteligencia compartida mejorará los modelos de detección de amenazas, enriquecerá la telemetría contextual y acelerará las actualizaciones de protección dentro de las soluciones de cada empresa, incluyendo Sophos Central y la Plataforma Anti-Ransomware de Halcyon.

Protecciones mutuas contra manipulaciones cibernéticas: Cada solución supervisa activamente a los agentes de la otra para prevenir manipulaciones o desactivaciones durante ataques de ransomware, ayudando a garantizar que las defensas de seguridad se mantengan intactas y efectivas durante todo el incidente.

Esta colaboración refuerza el compromiso continuo de Sophos y Halcyon con la innovación en ciberseguridad, la cooperación en la industria y la misión compartida de derrotar a los ciberdelincuentes. Juntas, Sophos y Halcyon están proporcionando la inteligencia necesaria para mantenerse un paso adelante de los atacantes.