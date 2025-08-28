Silimex obtiene la certificación ISO 9001. Silimex anuncia con orgullo que, después de varios meses y un trabajo dedicado de todas nuestras áreas y colaboradores, obtuvieron de manera oficial la certificación ISO 9001:2015, que ampara el estándar internacional para un sistema eficiente de gestión de calidad.

La norma ISO 9001 es el estándar internacional de gestión de calidad más reconocido a nivel mundial. A través de esta certificación, Silimex demuestra que opera bajo procesos controlados, eficientes y orientados a la mejora continua.

El proceso de certificación representó para Silimex y nuestros colaboradores un viaje de crecimiento en todos los ámbitos poniéndonos como organización en una ruta de mejora continua a través del establecimiento de procesos, políticas, registros y acciones que nos llevaron al cumplimiento total de la norma sin perder la frescura y dinámica que nos caracteriza como empresa orgullosamente mexicana.

“Lograr esta certificación es un paso importante que refleja nuestro compromiso con la calidad, la seguridad y la satisfacción de nuestros clientes. También es un mensaje claro para nuestros aliados estratégicos: trabajamos bajo estándares internacionales que garantizan confiabilidad y continuidad en cada entrega”, afirmó Abraham Mendoza, director general.

¿Qué beneficios brinda esta certificación a mayoristas y distribuidores?

Esta certificación representa mucho más que un reconocimiento. Para los mayoristas, distribuidores y socios comerciales, significa:

Mayor consistencia en los productos

Procesos de entrega más eficientes

Soporte técnico y atención al cliente con base en procesos estructurados

Ventaja competitiva en licitaciones y ventas institucionales

Compromiso con la mejora continua

Un paso adelante en la industria

Con esta certificación, Silimex reafirma su posición como una marca confiable en el sector, capaz de acompañar el crecimiento de sus socios comerciales y de adaptarse a las exigencias del mercado.

La mejora continua es ahora parte del ADN de la organización, asegurando que cada producto entregado y cada proceso interno estén alineados con las expectativas de calidad que hoy exigen los clientes más exigentes.