ServiceNow e IBM aceleran IA generativa

ServiceNow anunció una colaboración con IBM para ayudar a acelerar el impacto de la IA generativa (GenAI) en toda la industria. Una nueva integración combinará el poder de Now Platform con IBM Watsonx para ayudar a impulsar la productividad de los clientes y socios mutuos. ServiceNow también incorporará modelos de lenguaje grande (LLM) de watsonx.ai e IBM Granite Foundation en su experiencia Now Assist GenAI para los clientes de ServiceNow.

La incorporación de IBM watsonx a Now Platform ayudará a los clientes a utilizar rápidamente dos plataformas líderes de IA para ayudar a acelerar aún más la productividad del flujo de trabajo. Los clientes tendrán acceso a una integración radial de watsonx a través del centro de integración de ServiceNow para plataformas de terceros. A su vez, podrán conectar sus flujos de trabajo de ServiceNow a los modelos que han entrenado y ajustado dentro de watsonx.ai, el estudio empresarial de IBM para creadores de IA.

“Nuestra colaboración ampliada con IBM refuerza nuestra estrategia GenAI para priorizar la elección y la flexibilidad para los clientes”, dijo CJ Desai, presidente y director de operaciones de ServiceNow. “Estamos dando a las organizaciones acceso a dos de las principales plataformas de IA, el trabajo en conjunto impulsará una nueva era de productividad e innovación empresarial. Now Platform ayuda a los clientes a implementar el LLM que mejor se adapte a sus necesidades únicas, mientras que la incorporación de modelos watsonx ayudará a los clientes a crear experiencias más intuitivas, eficientes y fluidas”.

ServiceNow está agregando watsonx a un portafolio de varios modelos que impulsan las capacidades de Now Assist. Al incorporar los modelos watsonx.ai e IBM Granite en Now Assist, las empresas tienen otra opción para crear y escalar aplicaciones GenAI utilizando datos relevantes para la empresa. El acceso a estos modelos también ayudará a ampliar las capacidades multilingües de Now Assist y a mejorar los resúmenes, los intercambios conversacionales de agentes virtuales y la generación de resoluciones para ayudar a los clientes a aumentar la productividad, la velocidad de entrega y la resolución de problemas.

“Las organizaciones que pueden convertir los datos en una ventaja competitiva son las que ganarán con la IA”, dijo Rob Thomas, vicepresidente senior de software y director comercial de IBM. “Al ampliar nuestra colaboración con ServiceNow para combinar watsonx con la plataforma ServiceNow, juntos permitiremos a los clientes generar más información a partir de sus datos, lo que puede ayudarles a desbloquear todo el valor de la IA en toda su empresa”.

Este anuncio va de la mano de la larga colaboración entre IBM y ServiceNow. Como Global Elite Partner, IBM combina la tecnología y la consultoría de la plataforma ServiceNow y su experiencia en implementación para ayudar a las empresas de todos los sectores a poner en marcha su viaje habilitado por la IA de ServiceNow. ServiceNow e IBM están combinando el poder de Now Platform con watsonx para ayudar a aumentar la productividad de los empleados, clientes y socios de IBM. Juntos, IBM y ServiceNow ayudarán a los clientes a maximizar el valor de sus inversiones en flujo de trabajo digital con soluciones de IA generativa en todas las áreas de sus negocios.

La nueva integración ServiceNow – IBM se encuentra ya disponible en ServiceNow Store.