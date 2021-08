SAS promete un mundo sin cookies

La rápida transformación digital en 2020 ha dado lugar a un modelo híbrido de interacción con el cliente que está cambiando la manera en que las marcas dan forma, gestionan y ofrecen experiencias superiores a los clientes (CX). Además, con la pérdida de las cookies de terceros, los ejecutivos del marketing deberán reforzar los datos que tienen: sus propios datos de origen. Las capacidades únicas de la plataforma de datos de clientes (CDP) en tiempo real de SAS ayudan a las organizaciones a hacer frente a estos desafíos, obteniendo inteligencia real de los datos de origen y actuando con la velocidad y agilidad necesarias para satisfacer las expectativas de los clientes en un nuevo mundo de experiencias cooperativas autoguiadas y autodirigidas.

“Si su infraestructura de datos no es lo suficientemente rápida y flexible como para seguir el ritmo de sus clientes a medida que pasan de un canal de marketing a otro y de una interacción departamental a otra, nunca podrá ofrecer una experiencia de cliente integral”, afirma Gerry Murray, Director de Investigación de Tecnología de Marketing y Ventas de IDC. “Se necesita un ecosistema empresarial para agregar, analizar y activar los datos de los clientes en tiempo real. SAS ofrece potentes capacidades en las tres áreas para potenciar la innovación impulsada por los datos en toda la empresa.”

En el estudio Experience 2030: Pulse Report realizado por Futurum Research y patrocinado por SAS, el 73% de las marcas cree que el futuro de la CX está en la recopilación y el análisis de datos en tiempo real. Futurum Research llama a esto “la necesidad de velocidad”: celeridad en la detección de eventos online iniciados por el consumidor, rapidez en el análisis del comportamiento y velocidad en las reacciones inteligentes. El CDP de SAS ayuda a las marcas a recopilar, analizar y activar los datos de primera mano en tiempo real, incorporando instantáneamente los conocimientos a los sistemas orientados al cliente para crear valor en la participación del consumidor y en los modelos de negocio.

“Los CDP tradicionales llenan un vacío en el kit de herramientas del marketing, permitiendo la ingestión de datos de múltiples fuentes, la gestión de las identidades de los clientes, la creación de segmentos de audiencia y el suministro de datos e información a la estructura de marketing. Pero esto no es suficiente en el mundo actual, en el que la relación con el cliente está en constante evolución y marketing necesitan cambiar en un instante para mantenerse al día con las expectativas”, dijo Lisa Loftis, Principal Product Marketer para CDPs en SAS. “Perder los datos proporcionados por la cookie de terceros pone un énfasis aún mayor en estas capacidades de CDP en tiempo real, lo que llamamos más allá de CDP. Porque a pesar de que Google ha retrasado sus planes de eliminar las cookies de terceros hasta 2023, éstas desaparecerán. Y cuanto antes se empiece a planificar esto, mejor estarán las empresas”.

Más información sobre la Inteligencia de clientes sin cookies.

Las empresas ya están utilizando SAS para ir más allá de las plataformas tradicionales de CDP para recopilar, mejorar, ampliar y activar sin problemas los datos de los clientes en tiempo real. SAS recibe constantemente excelentes calificaciones de clientes y analistas en diversas áreas como la gestión de interacciones en tiempo real, la simplificación de las decisiones digitales y la oferta de sofisticados análisis en tiempo real. SAS ha sido reconocido recientemente como líder en el Cuadrante Mágico de Gartner 2021 para Hubs de Marketing Multicanal y en The Forrester Wave™: Real-Time Interaction Management, Q4 2020.

En qué se diferencian las capacidades de SAS CDP del resto:

Ingestión de datos y gestión de identidades. SAS cuenta con una amplia tecnología de recopilación de datos: que alimenta un hub de datos abierto y basado en la nube, centrado en el cliente. Se trata de una solución a escala empresarial para recopilar vistas de 360 grados de los clientes a través de los canales digitales, los canales offline y las propiedades de terceros. A diferencia de muchas aplicaciones de recopilación de datos web, que sólo proporcionan información agregada, SAS puede proporcionar información granular contextualizada a nivel de cliente sobre el comportamiento del usuario (páginas, pantallas e interacciones de campo); capturar y enviar eventos en tiempo real; y coser la información online y offline en un único perfil unificado que puede actualizarse dinámicamente en tiempo real a medida que cambia el comportamiento del usuario. Esta visión en tiempo real de los clientes permite a los responsables de marketing localizar la actividad digital y responder inmediatamente con ofertas optimizadas y relevantes en función del contexto.

Segmentación y suministro de datos. SAS va más allá de las simples capacidades de segmentación que se encuentran en muchos CDP para proporcionar modelos avanzados, clustering y segmentación de campañas. Las opciones “Hágalo por mí” también pueden proporcionar analítica guiada y descubrimiento de segmentos para los ejecutivos de marketing que no son necesariamente científicos de datos. Los segmentos pueden actualizarse dinámicamente con la actividad digital en tiempo real, y la atribución algorítmica y multitáctil permite a los profesionales del marketing comprender el trayecto de los clientes a través de todos los puntos de contacto, de modo que se puedan utilizar los datos e información de los clientes para dar forma a los trayectos omnicanal. Los modelos predictivos, los pronósticos, las rutinas de búsqueda de objetivos, la analítica guiada, la analítica de trayectos y la toma de decisiones más allá del marketing completan las capacidades de IA y toma de decisiones de SAS CDP.

Streaming de datos y una arquitectura de datos híbrida única. No pierda nunca una oportunidad con la plataforma de streaming de datos de SAS que proporciona una interacción bidireccional en tiempo real entre las propiedades digitales y las aplicaciones locales. Esto elimina el tiempo de retraso digital, cuando algo sucede en la web y el CDP no lo descubre hasta pasadas horas o días. Esto también impulsa las actualizaciones dinámicas en tiempo real de nuestras identidades y segmentos de clientes. La arquitectura de datos híbrida permite a los especialistas en marketing mantener sus datos donde quieran y les permite unir los datos en línea y fuera de línea, a la vez que proporciona una rigurosa tutela digital, ya que los datos de información personal identificable (PII) no se almacenan en la nube.