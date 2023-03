SAP anuncia ERP en la nube para PyME

SAP SE anunció GROW with SAP, una nueva oferta para ayudar a clientes medianos a adoptar Cloud ERP con velocidad, previsibilidad e innovación continua. Los clientes de GROW with SAP obtienen las mismas buenas prácticas que accionan a los líderes mundiales de industria, y al mismo tiempo se benefician de una rápida implementación y actualizaciones sin fricciones.

“El ERP de SAP ha brindado durante mucho tiempo a las empresas líderes del mundo completa transparencia a lo largo de sus negocios. Con GROW with SAP estamos llevando esto al próximo nivel para las empresas medianas con una oferta adaptada a sus necesidades de crecimiento”, señaló Christian Klein, CEO de SAP y miembro de su Junta Ejecutiva. “GROW with SAP ofrece la agilidad y la innovación que las empresas del mercado medio necesitan no solo para sobresalir hoy, sino para su éxito en los años venideros”.

Desde hace 50 años, SAP trabaja mano a mano con clientes de todas las industrias y utiliza esa experiencia para comparar y definir los mejores procesos específicos de industria. Con GROW with SAP, la multinacional alemana proporciona las mejores prácticas preconfiguradas de la industria que las empresas medianas pueden adoptar de inmediato. La inteligencia artificial (IA) integrada y las capacidades de automatización se traducen en resultados rápidos para los clientes. La oferta GROW with SAP también reúne la solución SAP S/4HANA Cloud Public Edition, con servicios de adopción acelerada, así como acceso a una comunidad global de expertos y recursos de aprendizaje gratuitos para ayudar a que los clientes salgan en vivo en tan solo cuatro semanas.

“Las empresas medianas necesitan una solución tecnológica que acompañe su trayectoria de crecimiento. GROW with SAP les ayuda a crecer en escala para dar soporte a líneas de productos, ofertas de servicios, métricas de sostenibilidad y más”, expresó Cristina Palmaka, presidenta de SAP Latinoamérica y el Caribe. “Inicialmente, en América Latina esta oferta está disponible en Colombia, Chile y México, con miras de extenderla al resto de la región pronto”.

También incluye SAP Business Technology Platform, para que los clientes puedan definir sus propios procesos de forma nativa en la nube utilizando SAP Build. Con Build, los usuarios pueden crear procesos únicos sin escribir código, un activo importante para las personas más cercanas al negocio, que pueden crear las soluciones que necesitan, de forma segura y dentro del marco de cumplimiento, sin tener que recurrir al apoyo del área de TI.

Grupo La Moderna, compañía mexicana productora de pastas, galletas y harinas con presencia en el continente americano, buscaba una migración rápida y sencilla de su ERP on premise (local) a la nube y encontró en SAP S/4HANA Cloud Public Edition la solución ideal para acompañar su rápida expansión. De esta manera, la organización logró simplificar su infraestructura tecnológica, reducir en un 15% el tamaño de su base de datos, incrementar la productividad de sus empleados debido a la implementación de mejores prácticas, mientras cuentan con el acceso a las últimas innovaciones para apoyar su excelencia operativa.

De igual manera, Ponto Hair Club, empresa colombiana con más de 15 años de experiencia en productos para el cuidado del cabello, inició recientemente su proyecto de transformación digital de la mano de SAP como aliado estratégico. En los últimos años, la empresa ha estado trabajando en su plan de crecimiento no solo local sino internacional en América Latina y para gestionar este desarrollo exponencial decidió adoptar la plataforma en la nube SAP S/4HANA Public Cloud. Esta herramienta soporta la operación de manera escalable, flexible, actualizada y en tiempo real y, además, facilita la experiencia tanto de su creciente cartera de clientes como de sus colaboradores. De esta manera, SAP S/4HANA Public Cloud acompaña no solo el proceso de digitalización, sino que apoya el plan de expansión a Estados Unidos y otros mercados de cara al 2025.

Investigaciones de IDC muestran que numerosas empresas medianas experimentan un crecimiento acelerado. En estos casos, el software debe ser capaz de crecer a la par de su negocio, pues se encuentran con los mismos retos relacionados con la complejidad global que las empresas más grandes.

“Con GROW with SAP, SAP reconoció la necesidad de una mejor adaptación a los requisitos comerciales y tecnológicos de las empresas medianas que buscan una solución ERP en la nube”, comentó el vicepresidente del grupo de Software Empresarial de IDC, Mickey North Rizza. “Esta oferta renueva su compromiso con este mercado gracias a una nueva y original oportunidad de aplicar la fortaleza comprobada de SAP en cuanto a su comprensión y su liderazgo a largo plazo en el espacio ERP en la nube”.