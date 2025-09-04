Samsung presenta señalización inteligente en 4K. En los próximos meses, el deporte y los eventos en vivo traerán oportunidades únicas para que los negocios conecten con públicos más grandes y exigentes. Pensando en ese reto, Samsung México lanza su Smart Signage 4K de 115” (modelo QHFX), una pantalla que combina tamaño, resolución e inteligencia artificial de vanguardia para revolucionar la forma en que se vive la experiencia visual.

“Las empresas están por enfrentar un momento en el que conectar con audiencias masivas y generar experiencias memorables es clave para diferenciarse. Con la nueva QHFX de 115” ofrecemos una solución que combina tecnología de punta, diseño impecable y facilidad de uso, diferenciales que están listos para los retos y oportunidades que se avecinan”, afirmó Ana Lira, directora de la División de Monitores en Samsung México.

Avanzada tecnología de visualización

Smart Signage 4K de 115” (modelo QHFX) es un nuevo nivel en las pantallas de gran tamaño, con una experiencia visual envolvente que aporta un impacto visual impactante a una gran variedad de entornos comerciales como restaurantes, tiendas de alta gama, salas de juntas, teatros, estadios cubiertos y mucho más.

Esta pantalla cuenta con la tecnología Quantum Mini LED Pro, la más más avanzada de Samsung se controla con precisión gracias a Quantum Matrix Technology Pro. Con un tamaño 50 veces menor que los LED convencionales, permite un control ultrafino de la luz con mayor detalle y contraste tanto en escenas oscuras como luminosas.

Esta tecnología se complementa con 4K AI Upscaling Pro, que mejora el contenido de baja resolución en tiempo real, optimizando la claridad y el detalle para pantallas de gran tamaño.

La experiencia se mantiene sin importar la hora del día gracias a que tiene un panel antirreflejos y un nivel de neblina optimizado, lo que ayuda a reducir los reflejos de la iluminación interior y la luz del día para que el contenido se mantenga claro y fácil de leer.

Diseño que se destaca

A pesar de ser una pantalla de 115 pulgadas, esta pantalla presenta un perfil impresionantemente delgado de solo 34.1 mm. El grosor refinado mejora la versatilidad de instalación y eleva la estética general, lo que la hace perfecta para entornos modernos donde el diseño es tan importante como el rendimiento.

El diseño del modelo QHFX elimina los bordes visibles que suelen acompañar a los murales de video tradicionales, lo que se traduce en una pantalla ininterrumpida que atrae a los espectadores y mejora cualquier entorno.

Versatilidad de uso

Su interfaz de usuario de inicio mejorada reúne los ajustes y fuentes más utilizados en una única pantalla de fácil acceso. Además, la función multiventana admite hasta cuatro ventanas divididas, lo hace ideal para mostrar simultáneamente varios contenidos como partidos de futbol, reuniones virtuales o tiendas que requieren pantallas premium a gran escala.

Control total y seguro

La pantalla está protegida por Samsung Knox, una plataforma de seguridad multicapa que protege los datos confidenciales, bloquea las aplicaciones y los sitios web no autorizados y supervisa los dispositivos conectados. Además, la plataforma Samsung VXT, basada en la nube, combina funciones de gestión de contenidos y gestión remota de dispositivos.