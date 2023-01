Rohde & Schwarz impulsa el desarrollo de 6G

El desarrollo de las comunicaciones en el rango inferior de los THz previsto para 6G solo será posible con una profunda comprensión de las propiedades de propagación de las ondas electromagnéticas. El nuevo rango de frecuencias entre 100 GHz y 330 GHz ha despertado el interés en todo el mundo y ha protagonizado también las recientes campañas de medida de Rohde & Schwarz.

Las conclusiones de la empresa han sido incluidas en el informe del grupo de trabajo 5D (W5PD) de la UIT-R, que será consultado en la Conferencia de radio mundial 2023 de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), donde está previsto analizar bandas de frecuencias por encima de los 100 GHz y su posible asignación.

Medidas del canal de THz resueltas en ángulo a 158 GHz (banda D) y 300 GHz (banda H) realizadas al aire libre en un entorno tipo cañón en la sede de Rohde & Schwarz en Múnich.

Rohde & Schwarz apoya activamente las actividades de investigación en organizaciones, universidades e instituciones de investigación 6G en Europa, Asia y EE. UU. Las soluciones y la experiencia en test y medida de la empresa ayudan a sentar las bases para la próxima generación de comunicaciones inalámbricas 6G, cuyo despliegue comercial está previsto en torno a 2030. El rango inferior de los THz suele marcar el rango de frecuencias de 100 a 300 GHz y representa uno de los posibles elementos básicos del futuro estándar de las comunicaciones inalámbricas 6G.

La tecnología de frecuencia en el rango inferior de los THz promete ser indispensable no solo para lograr los requisitos previstos en términos de rendimiento máximo en el nivel de 1 Tbps y latencias extremadamente bajas, sino también como base para interesantes aplicaciones nuevas. El acceso a anchos de banda mucho más amplios permitirá comunicaciones de corta distancia y alto rendimiento combinadas con una exploración del entorno para detectar objetos o el reconocimiento avanzado de gestos hasta un nivel de resolución milimétrica. Para aprovechar todo el potencial de esta tecnología, resulta fundamental entender las características de propagación de las frecuencias de THz mediante la realización de medidas de sondeo de canal.

Con este fin, Rohde & Schwarz ha llevado a cabo una campaña de medida de sondeo de canal en un microentorno urbano, así como en un espacio de interior a 158 GHz y 300 GHz en las instalaciones de Rohde & Schwarz en Múnich (Alemania). Los primeros resultados de esta campaña han sido incluidos en el informe «Technical feasibility of IMT in bands above 100 GHz» del grupo de trabajo 5D (W5PD) de la UIT-R, con el objetivo de estudiar y proporcionar información sobre la viabilidad técnica de las tecnologías de comunicaciones móviles en las bandas por encima de los 92 GHz (IMT se refiere a los estándares de Telecomunicaciones Móviles Internacionales). El informe será consultado en la Conferencia de radio mundial 2023 (WRC23) de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), donde está previsto analizar las bandas de frecuencias más allá de los 100 GHz y estudiar su asignación en la WRC27 posterior. El modelo de canal actual del 3GPP solo está validado hasta los 100 GHz. Un primer paso fundamental para el proceso de normalización de 6G es ampliar este modelo de canal a frecuencias más altas.

La reciente campaña de medida forma parte de actividades de investigación más amplias dirigidas a entender mejor los canales móviles de radio milimétricos y submilimétricos (en el rango de los THz y en el rango inferior de los THz), que cubren varias frecuencias relevantes para el futuro del estándar de comunicaciones 6G. Para seguir impulsando y ampliando estas actividades de investigación, la Agencia Federal de Redes de Alemania (Bundesnetzagentur) ha adjudicado a Rohde & Schwarz una licencia experimental. La licencia abarca frecuencias en el rango inferior de los THz, como la banda D (de 110 GHz a 170 GHz) y la banda H (de 220 GHz a 330 GHz), pero también en la banda W (de 75 GHz a 110 GHz), FR2 (ondas milimétricas), FR3 (de 7 GHz a 24 GHz) y la banda de frecuencias industrial en Alemania, de 3,7 GHz a 3,8 GHz.

Taro Eichler, director de tecnología de Rohde & Schwarz y responsable de la reciente campaña de medida en el rango inferior de los THz, comenta: «Nos enorgullece contribuir a la investigación de las tecnologías de THz y ampliar más el conocimiento mediante el uso de nuestras soluciones de test y medida líderes a los primeros entornos de aplicación e investigación fundamental, en colaboración con aliados de renombre, como el Fraunhofer Heinrich Hertz Institut (HHI) y la Universidad Técnica de Berlín. Nuestras actividades actuales nos permiten sentar las bases para impulsar un paso fundamental en el proceso de normalización de 6G».