Reporte revela los procesos de transformación digital del sector manufacturero

Patrocinado por Tata Consultancy Services, el reporte de Harvard Business Review Analytic Services, destaca cómo el sector manufacturero se está enfocando en productos inteligentes, la centralidad en el cliente y un modelo B2B2C. TCS publicó el nuevo reporte de liderazgo de opinión “Manufacturing Next: Intelligent, Agile, Automated, and Cloud-Enabled”. El documento reúne perspectivas sobre la naturaleza de la transformación digital por la cual pasa la industria manufacturera.

Este reporte recopila información cualitativa de expertos académicos especializados en manufactura, empresas líderes del sector e informes de analistas. Según este informe, los fabricantes se han movido de un enfoque en la eficiencia a la centralidad en el cliente y el ciclo de vida, de productos tradicionales a los más inteligentes, y de los modelos B2B (Business to Business) convencionales a B2B2C (Business to Business to Consumer). El documento también informa que este cambio requiere un apetito para adoptar el riesgo, el cual se obtiene impulsando la disrupción del negocio con inversiones significativas, la gestión del cambio y nuevas habilidades y talentos. Los principales fabricantes están adoptando la transformación digital y actualizando sus modelos de negocio para mantenerse por delante de la competencia.

“A medida que las empresas tradicionales del sector manufacturero se preparan para enfrentarse con las empresas de la nueva era, necesitan reconstruir la tradicional cadena lineal de valor para que pase a ser un modelo de ecosistema colaborativo integrado“, dijo Susheel Vasudevan, Global Head, Manufacturing and Utilities Business Group, TCS. “Como socio de algunos de los principales fabricantes del mundo, incluyendo varias compañías de la lista Fortune 500, acompañamos de cerca este cambio participando en su transformación y ayudando a que adopten innovaciones empresariales inspiradas en la tecnología. El modelo Business 4.0™ de TCS ofrece una guía para enfrentar el riesgo, balancear los modelos de negocio y lograr resultados específicos”.