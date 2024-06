Regresa Lanix al canal de cómputo con programa reforzado

Lanix vuelve al mercado de cómputo y de nueva cuenta toca la puerta de los canales de distribución TIC, con una oferta de computadoras de escritorio all in one, laptops, tablets, minis y monitores de gama media y alta.

Con el compromiso de ofrecer precios competitivos, disponibilidad oportuna y atención personalizada, la empresa mexicana Lanix anuncia su regreso al canal TIC y pone a disposición una plataforma en línea para gestionar su nuevo programa Lanix Alliance Program.

En conferencia de prensa con medios especializados, voceros de la compañía detallaron su estrategia de relanzamiento como marca de cómputo para el canal TIC mexicano, bajo tres principios: flexibilidad en especificaciones, rapidez en tiempos de respuesta, y facilidad para hacer negocio.

“Nuestro compromiso es ajustarnos a las políticas de nuestros mayoristas CT y Exel del Norte, a fin de ofrecer los inventarios requeridos, con los mejores precios y mayores márgenes de utilidad al canal, a quien le deberemos lealtad y respeto”, afirmó Héctor Salcido, gerente comercial de la empresa.

Los voceros informaron que el programa, en una versión mejorada, tiene estos

beneficios: le mejor experiencia de venta, información de valor, catálogos de productos disponibles con el mayorista, lanzamiento de nuevos equipos, promociones exclusivas, herramientas de venta y mercadotecnia, invitaciones a eventos, administración y seguimiento de las órdenes, facturas y entregas, comunicación constante y directa con los representantes de la marca, incentivos, rebates, capacitación con cursos y talleres, y servicio de preventa de nuevos equipos, entre otros.

“Esta plataforma es en resumen una solución integral que ofrece a los distribuidores un uso eficiente, un control sencillo y la capacidad de comercializar de una forma segura, además de brindar incentivos a sus usuarios; y con ello buscamos impulsar su crecimiento, al salir al mercado con nuevas oportunidades de negocio”, explicó el director comercial.

Los distribuidores interesados en conocer esta nueva propuesta y plataforma digital de Lanix pueden entrar a: https://lanix.app