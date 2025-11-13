Productividad corporativa está en los dispositivos móviles. Las discusiones sobre inteligencia artificial ya superaron la fase “futurista”, cuando muchos hablaban de plataformas complejas, equipos especializados y altas inversiones. Era un movimiento limitado a empresas con una estructura tecnológica madura y robusta.

Esto cambió rápidamente con la incorporación de la tecnología en los dispositivos móviles. Hoy, la IA dejó de ser una promesa distante para convertirse en una herramienta práctica que ya transforma operaciones en distintos sectores a partir de un simple toque en la pantalla de un smartphone.

Por eso, las empresas que entienden que la productividad nace en el punto de acción —en el colaborador, en la tienda, en el aula, en el campo, en la calle— estarán un paso adelante, adoptando la IA como herramienta para aumentar la eficiencia y el rendimiento. Se trata de un recurso de baja inversión y alto retorno en horas-hombre, pues libera tiempo y energía para que las personas puedan crear, decidir y liderar.

En América Latina el impacto de la IA está en diversos sectores, especialmente porque la región vive un contexto en el que eficiencia, competitividad y reducción de costos son determinantes. Un estudio de Accenture proyecta que la IA generativa podría agregar hasta US$ 1 billón al PIB latinoamericano para 2038; mientras que SAP señala que hoy, la productividad y la mejora de la experiencia del cliente, son los principales impulsores de su adopción. Es decir, la IA asume un rol de aliada estratégica.

En los últimos años, CEOs, directores y gestores buscan nuevas formas de elevar la eficiencia sin multiplicar los costos. Esta es una ecuación especialmente sensible en mercados latinoamericanos, donde los márgenes son estrechos y las operaciones necesitan ser ágiles. Es en este contexto que las soluciones Samsung Galaxy AI ganan relevancia, al incorporar funcionalidades de IA directamente en los dispositivos móviles.

Al invertir en los dispositivos móviles, la empresa obtiene traducción instantánea de materiales y reuniones, transcripción automática de informes de visitas en campo o minutas, resúmenes automáticos, registro de evidencias para auditorías y compliance, y capacitación de equipos en diferentes idiomas. Todo esto puede realizarse en el propio dispositivo, con soporte de IA integrada, de forma híbrida (en el dispositivo y en la nube) y con protección de datos mediante Samsung Knox, lo que garantiza agilidad, seguridad y confidencialidad.

Es decir, la solución ya no radica en adquirir nuevas herramientas, plataformas o capas de sistemas adicionales. Por el contrario, el exceso de tecnología puede elevar el costo total de propiedad y volver los procesos más lentos, fragmentados y difíciles de gestionar. La IA en la palma de la mano del colaborador reduce el costo total de propiedad al mismo tiempo que aumenta la eficiencia de los equipos.

Todo esto es posible utilizando la Inteligencia Artificial integrada en nuestros dispositivos Galaxy. En el comercio minorista, por ejemplo, las tablets con IA sustituyen terminales fijos y eliminan filas. En educación, el mismo dispositivo permite clases híbridas y traducción para estudiantes extranjeros. En logística, el smartphone organiza rutas, registros fotográficos y reportes de entrega en tiempo real. En salud, auxilia en la gestión de historiales médicos y orientaciones rápidas al paciente. En todos estos casos, la lógica es la misma: movilidad + inteligencia artificial + seguridad.

Estudia, crea y organízate con la Galaxy Tab S10 Lite

Con un diseño liviano, batería de larga duración e integración total al ecosistema Galaxy, la nueva tableta es ideal para estudiantes y creadores de contenido

Combinando funcionalidades inteligentes, la Galaxy Tab S10 Lite es ideal para quienes buscan rendimiento, practicidad y alta conectividad sin dejar de lado la relación costo-beneficio. Perfecta para estudiantes y para quienes buscan su primer dispositivo en este segmento, la tableta se destaca por ofrecer un desempeño consistente, herramientas creativas e integración total al ecosistema Galaxy, convirtiéndose en el gran aliado para el aprendizaje, el entretenimiento y la organización diaria.

Productividad para los estudios y la organización personal

Diseñada para hacer que el estudio sea más fluido, la Galaxy Tab S10 Lite cuenta con herramientas de Inteligencia Artificial, como la Ayuda de escritura a mano, el Solve Math y la edición automática de imágenes. Estas funciones ayudan a digitalizar apuntes, resolver fórmulas y adaptar materiales de estudio con solo unos toques. La pantalla amplia facilita la lectura de archivos PDF, textos y tomar clases en línea, con la posibilidad de dividirla para realizar múltiples tareas de manera intuitiva.

Por primera vez en un modelo de la línea Lite, la Galaxy Tab S10 Lite es compatible con la Funda con Teclado, que incluye una tecla dedicada a la Galaxy AI. Este accesorio aporta productividad al día a día, facilitando la organización de tareas y la toma de notas durante las clases.

Creatividad y anotaciones inteligentes en cualquier momento

El Tab S10 Lite estimula la creatividad, haciendo que el aprendizaje sea más visual y personalizado. El S Pen, por ejemplo, viene incluido con el dispositivo y transforma cualquier clase en un espacio para mapas mentales, dibujos o anotaciones rápidas. Además, permite ilustrar notas, resúmenes y materiales artísticos de forma práctica y divertida.

Otro aspecto destacado es Circle to Search, que funciona como un asistente personal de creatividad. Con un simple gesto circular en la pantalla, es posible buscar referencias, descubrir inspiraciones visuales y profundizar en contenidos sin salir de la aplicación en uso, ideal para quienes disfrutan explorar nuevas ideas y aprender de manera dinámica.

Ecosistema Galaxy: una experiencia integrada

Como parte de una experiencia integrada, la Tab S10 Lite se conecta fácilmente con smartphones y wearables de Samsung. Quick Share agiliza el envío de archivos entre dispositivos, mientras que el modo Samsung DeX transforma la tableta en una estación de trabajo con múltiples ventanas e interfaz similar a la de una PC. Ideal para proyectos escolares, trabajos en grupo o uso compartido, el modelo amplía las posibilidades de productividad en diferentes contextos.

Autonomía, seguridad y responsabilidad ambiental

La Tab S10 Lite combina una batería de larga duración, protección Samsung Knox, siete años de actualizaciones, fabricación con componentes reciclados y accesorios originales de fábrica: un conjunto que refleja cuidado por el usuario y compromiso con la sostenibilidad. Estas son características valoradas por quienes buscan un dispositivo duradero y confiable, ya sea para la escuela, los estudios, la oficina o el entretenimiento.

Con todo esto, la Galaxy Tab S10 Lite reúne en un solo producto el equilibrio entre costo-beneficio, recursos creativos y productivos, el respaldo de una marca global y una experiencia que se adapta a la rutina y acompaña cada etapa del aprendizaje.