Profesionales en ciberseguridad deben crecer 145%: Cisco

El cambio a todo lo remoto representa una superficie de ataque expandida. Antes de que llegara COVID, el crecimiento de Internet de las cosas (IoT) ya había creado una nueva área de vulnerabilidad. Al conectar todo nuestro riezgo incrementa. Conectar a más personas a Internet durante la pandemia ha aumentado exponencialmente ese riesgo. Con más personas que nunca trabajando de forma remota, es fundamental que reconozcamos el riesgo en evolución y encontremos soluciones que le permita a las personas trabajar de forma segura en cualquier lugar, en cualquier dispositivo y en cualquier momento.

Los ataques cibernéticos por motivos financieros estaban en aumento antes de la pandemia y el cambio al trabajo remoto. El Informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial (WEF) de 2019 clasificó los ataques cibernéticos con motivación financiera entre los cinco riesgos globales más importantes del mundo. Y se prevé que los costos por daños de ransomware crecerán más de 57 veces entre 2015 y 2021, alcanzando los USD 6 billones anuales para 2021 con un costo promedio de USD 3,92 millones por vulneración. Para complicar las cosas, muchas personas ahora usan Internet mucho más que antes de la pandemia. Debido a esto, las organizaciones han tenido que adaptar su programa de seguridad para garantizar la continuidad del negocio, así como una nueva estrategia robusta de trabajo remoto (lea más en el blog en ingles: Investing in Your Cybersecurity Program in Extraordinary Times).

Cerrar la brecha de las habilidades en ciberseguridad

Necesitamos cambiar la forma en que pensamos sobre la seguridad, junto con la necesidad de más expertos en ciberseguridad para prevenir y combatir estos ataques, pero hay una grave escasez de profesionales de TI con estas habilidades trascendentales. Un estudio global de la fuerza laboral de seguridad de la información de 2017 predice que la escasez de fuerza laboral de ciberseguridad global llegará a más de 1,8 millones de puestos vacantes para 2022. En América Latina enfrentamos la segunda brecha de fuerza laboral de ciberseguridad más alta del mundo en este momento, con 600 000 puestos de trabajo vacantes. La demanda de profesionales capacitados en tecnologías de comunicación de la información en América Latina y el Caribe supera la oferta disponible en más del 30 %.

Un estudio de la fuerza laboral de ciberseguridad de 2019 (ISC) nos indica que la fuerza laboral global de ciberseguridad debe crecer un 145 % a fin de satisfacer las demandas de talento capacitado en ciberseguridad. Cisco Networking Academy está bien posicionado para formar expertos en ciberseguridad a fin de llenar ese vacío y ayudar a los ciudadanos comunes a obtener el conocimiento básico que necesitan para protegerse a sí mismos y a las organizaciones para las que trabajan.

Formación de una nueva generación de expertos en resolución de problemas

Durante los últimos 23 años, Cisco Networking Academy se ha asociado con instituciones educativas líderes en todo el mundo a fin de preparar a más de 11 millones de estudiantes de todos los orígenes y experiencias para las carreras de TI. Estamos creando una nueva generación de solucionadores de problemas que fortalecerán la economía digital. En América Latina, desde el inicio del programa, Networking Academy ha capacitado a casi 3 millones de personas, de las cuales el 31 % son mujeres.

El currículum de Networking Academy ofrece una amplia variedad de portafolios de aprendizaje, incluidos cursos básicos para ayudar al público a comprender las posibles vulnerabilidades que podrían afectar su vida cotidiana y sus negocios. Para quienes deseen explorar la pasión por la ciberseguridad o desarrollar habilidades para una carrera en ciberseguridad, hay cursos de nivel básico y profesional que van desde el reconocimiento y la comprensión de los conceptos y desafíos de la economía digital en constante cambio hasta la evaluación de las vulnerabilidades de seguridad, la ética y las leyes. La finalización de los cursos Intro to Cybersecurity y Cybersecurity Essentials prepara a los estudiantes para una de tres opciones avanzadas diferentes: una certificación de CyberOps Associate, cursos de nivel superior en seguridad de IdC o Cisco Certified Network Associate (CCNA).

Uso compartido de conocimientos en ciberseguridad por todas partes

Gustavo Salazar comenzó su preparación en CCNA en Cisco Networking Academy en Argentina en 2005 cuando tenía tan solo 18 años. Obtuvo certificaciones en CCNA, CCNA Security, CCDA, CCDP, CCNP Enterprise, Cisco IOS Security Specialist, Cisco Certified Specialist – Enterprise Design y Cyber Ops, además de un doctorado en informática. Inspirado por sus primeros instructores, Salazar decidió convertirse en instructor de Networking Academy.

Como instructor e instructor de instructores, Salazar amplía sus conocimientos de ciberseguridad en su país de origen, Ecuador, y ayuda a cientos de personas a adquirir valiosas habilidades en TI. El deseo de compartir conocimientos por todas partes inspira a Salazar a publicar nueva información sobre comunicaciones y ciberseguridad a través de webinars, webcasts, blogs y redes sociales. Al compartir este conocimiento, Salazar está cambiando vidas. No solo ayuda a cerrar esa brecha de habilidades cada día más, sino que también inculca valores tales como la honestidad, la empatía, la responsabilidad, el trabajo duro y el trabajo en equipo, todo lo cual es especialmente importante para cubrir temas como el hackeo ético.

Los resultados para los graduados de Cisco Networking Academy en América Latina muestran que el programa realmente está cerrando la brecha de habilidades. El 96 % de los estudiantes en América Latina que asistieron al curso CCNA o cursos de nivel superior obtuvo un empleo o una oportunidad educativa. El 78 % de los estudiantes en América Latina que completaron los cursos CCNA 4, CCNP o superiores obtuvo una oportunidad laboral, por ejemplo, un ascenso, mayores responsabilidades, un salario más alto o un nuevo empleo. Y el 54 % obtuvo un nuevo trabajo.

Ampliación de nuestro alcance para capacitar a más expertos en ciberseguridad

Cisco continúa financiando nuevas colaboraciones para ampliar la misión de Cisco Networking Academy de capacitar a todas las personas con posibilidades profesionales. Un acuerdo reciente con la Organización de los Estados Americanos (OEA) ampliará el alcance de Networking Academy a fin de ayudar a 100 000 personas a aprender habilidades básicas en ciberseguridad. Networking Academy Learn-A-Thons presenta cursos exploratorios de ciberseguridad a miles de estudiantes en toda América Latina. Los estudiantes que completan el curso obtienen credenciales digitales que certifican sus habilidades, un requisito cada vez mayor de los empleadores. Y, como parte del programa Aceleración digital por país (CDA), Cisco invierte en una iniciativa en Brasil que impulsará el desarrollo de habilidades y la transformación digital, incluido un fuerte componente de ciberseguridad. A través de esta iniciativa, Cisco Networking Academy lanzará un programa de educación cibernética que repercutirá en muchos jóvenes brasileños y desarrollará nuevos talentos para satisfacer la creciente demanda de profesionales en ese país.

Es posible que el panorama de amenazas se expanda rápidamente, pero con las colaboraciones público-privadas, como Cisco Networking Academy, e instructores apasionados, como Gustavo Salazar, podemos capacitar a muchas más personas para que se defiendan.

Jordi Botifoll, Presidente de Cisco para América Latina y vicepresidente sénior en América

y Rebeca De La Vega , Gerente de Responsabilidad Social Corporativa Cisco Networking Academy para América Latina