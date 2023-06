Presentan reporte “Metaverso: las oportunidades del futuro”.

Este miércoles 7 de junio se llevó a cabo el evento de lanzamiento del reporte “Metaverso: las oportunidades del futuro”, organizado por el Eon Resilience Lab de C Minds y Meta. Este reporte es producto de una serie de espacios de diálogo que reunieron en siete conversaciones de abril a agosto de 2022, a más de 40 expertas y expertos provenientes de 13 países de América Latina y el Caribe para hablar sobre las oportunidades y los desafíos que el metaverso podría traer a la región, y cómo asumirlos para desarrollar el metaverso de forma responsable. Donde concluyen que las tecnologías del metaverso pueden ser un catalizador del desarrollo económico y social en la región, así como una herramienta para atender problemáticas públicas actuales, siempre y cuando se centren en el ser humano.

El objetivo de esta iniciativa es ayudar a informar iniciativas de políticas públicas que se quieran realizar en América Latina, concentrando el expertise y consideraciones de especialistas en derechos humanos, desarrollo económico, gobernanza, privacidad, seguridad, inclusión y diversidad, entre otros.

El reporte incluye nueve recomendaciones de política pública: 1) Estimular el desarrollo e inversión de infraestructura para atender los retos de conectividad y acceso; 2) Generar talento local para fomentar oportunidades económicas y soluciones locales; 3) Facilitar canales de retroalimentación inclusivos para fomentar un desarrollo y uso responsable del metaverso; 4) Visibilizar y promover casos de uso actuales del ecosistema de realidad mixta en América Latina y el Caribe; 5) Sentar las bases de un marco flexible que facilite el flujo económico entre el mundo virtual y el mundo físico; 6) Formar grupos de trabajo multisectoriales con comunidades marginadas para co-diseñar políticas inclusiva; 7) Impulsar y garantizar un enfoque del metaverso desde América Latina y el Caribe; 8) Promover la adopción y protección de los Derechos Humanos desde una perspectiva multisectorial de colaboración abierta y 9) Generar material y espacios de capacitación para servidores y servidoras públicas de todos niveles de gobierno.

Al respecto, Glenda Michel, gerente de Políticas Públicas para México, Centroamérica y el Caribe en Meta, comentó: “Como lo dijimos hace un par de años: el metaverso no será creado por una sola empresa, y necesitará la colaboración de reguladores, especialistas y el resto de la industria para ser una realidad. Este reporte es una prueba tangible de esto y es el resultado de nuestro apoyo a organizaciones de todo el mundo para detectar las oportunidades y retos alrededor del metaverso, incluyendo temas como diversidad, inclusión, educación, seguridad, privacidad, y accesibilidad. Si bien el metaverso será virtual, su impacto en la sociedad será real y traerá nuevas posibilidades para mejorar la forma en la que aprendemos, nos capacitamos y conectamos con otras personas”

Durante el evento se contó con la participación de: Claudia Del Pozo, Directora del Eon Resilience Lab de C Minds; Constanza Gomez Mont, Presidenta y fundadora de C Minds; Daniela Rojas, Coordinadora de Proyectos del Eon Resilience Lab de C Minds; Elena Estavillo, Directora de Centro-i; Gabriela Acosta, Directora General de VRFESTMX; Glenda Michel, Gerente de Políticas Públicas de México, Centroamérica y el Caribe en Meta; Paola Cicero, Directora General de la Oficina del Comisionado Javier Juárez del Instituto Federal de Telecomunicaciones y Santiago Mejía, Líder de Ecosistemas Sociales de Ashoka.

“Si bien el Metaverso es un concepto que sigue en desarrollo, ya estamos viendo aplicaciones impresionantes de realidad virtual y aumentada en América Latina y el Caribe, sobre todo en los sectores de salud, seguridad y capacitación laboral. También estamos viendo mucho apetito e impulso por generar soluciones para el sector educativo. La apuesta es que el Metaverso, con un desarrollo responsable y considerando aprendizajes de tecnologíasy plataformas anteriores, pueda contribuir a reducir las brechas de desigualdad en el largo plazo.” – Claudia Del Pozo