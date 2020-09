Panduit desarrolla evento para sector educativo.

El 70% de los docentes no estaban capacitados para utilizar las herramientas tecnológicas de la educación a distancia al inicio de este ciclo. Por ello, Panduit llevará a cabo Get to Know Panduit Online Summit, el próximo 23 de septiembre a las 10:00 hrs., el evento se enfocará en las tecnologías aplicadas a la educación en Latinoamérica y contará con la presencia de expertos en digitalización para el sector educativo de la región.

“La contingencia de salud impulsó la transformación digital de las instituciones educativas. Si bien gran parte de ellas ya habían avanzado en el tema antes de la pandemia, muchas tuvieron que redoblar esfuerzos para acelerar este proceso, algunas otras tuvieron que comenzar desde cero y ante este panorama tuvimos muchas consultas por parte del sector”, Comenta, Fabio Henrique, director regional de Panduit para RoLATAM (Centro, Sudamérica y Caribe).

El ejecutivo resalta que “por ello decidimos abordar en esta edición los retos tecnológicos del sector educativo y la manera en que es posible hacer frente a ellos. En general, hemos observado que las instituciones se han adaptado de manera correcta a esta nueva normalidad, pero aún falta mucho por lograr.”

La tercera edición de Get to Know Panduit Online Summit iniciará con la conferencia “Panorama de la educación, visión a futuro desde una perspectiva tecnológica”. Además, Paulina López Ocampo, Directora de Servicios y Recursos de Información de la Universidad ICESI de Cali, Colombia, presentará el caso de éxito de los proyectos de transformación digital que la universidad ha desarrollado.

Adicionalmente, el evento contará con una mesa redonda donde se discutirán los retos tecnológicos de la educación a distancia y presencial, la cual será moderada por Guillermo Ortegón, Territory Account Manager de Panduit y estará formada por expertos en digitalización para el sector educativo de organizaciones como Cisco, Atlona, Axis, la Asociación Universitaria de Alta Velocidad del Valle de Cauca (RUAV) y Panduit.

“En este Summit, los asistentes podrán conocer más sobre las aulas del futuro, las tendencias en tecnología para el sector educativo y las soluciones que existen para migrar sus plataformas de una manera más ágil. Antes de la contingencia de salud, la principal preocupación de las instituciones educativas era contar con un ancho de banda que satisficiera las necesidades de conexión de los estudiantes en el campus. En este momento, una de las prioridades es que las plataformas digitales soporten el tráfico de conexiones remotas.” Asegura Miguel Rivera, Gerente Comercial para la región Centro, Sur y Sureste de México, en Panduit.

De acuerdo con Panduit, las instituciones educativas a nivel medio superior se enfrentaron a tres principales retos para operar en la nueva normalidad. El primer reto tenía que ver con el cambio ideológico. “El 70% de los docentes no estaban habituados a utilizar plataformas digitales para impartir clases, por lo cual, el primer paso de las universidades fue apoyar a sus colaboradores para adoptar las nuevas tecnologías y mantener el nivel educativo óptimo para el aprendizaje de los estudiantes. Este proceso se llevó a cabo durante el período vacacional”, afirma Rivera.

El segundo reto fue encontrar la plataforma adecuada, que cumpliera con los requisitos necesarios para cada materia. Y, el tercer reto, fue revisar la infraestructura con la que se contaba y verificar que soportara las plataformas elegidas, así como la demanda de servicios por parte de los estudiantes y los docentes.

“La inversión en infraestructura en proyectos de digitalización es aproximadamente del 7% del total de lo invertido, en promedio, sin embargo, es la parte medular para la transformación digital, ya que es la encargada de soportar todas las conexiones y permitir el óptimo desempeño de los dispositivos. La pandemia demostró que la conectividad es una necesidad básica y puso en foco la importancia de contar con una infraestructura robusta que posibilite la comunicación y el adecuado funcionamiento de los sistemas.” Asegura Guillermo Ortegón, Territory Account Manager de Panduit

Según Panduit, algunas de las tendencias que se observarán en el sector educativo serán:

– Sistemas de enseñanza híbridos y aulas especializadas para la educación a distancia; las aulas del futuro continuaran su desarrollo para ofrecer a los docentes y estudiantes espacios creativos y una mayor interacción para las clases vía remota.

– Mayor interés en contar con plataformas seguras e interactivas para la colaboración a distancia.

– Habilitar las instalaciones para contar con sensores que les permitan monitorear factores como temperatura y movimiento.

Durante el evento “Get To Know Panduit Online Summit Tecnologías aplicadas para la educación en Latinoamérica” los expertos analizarán el futuro de la educación en la región y los retos que enfrenta el sector para continuar su transformación digital y satisfacer las necesidades actuales de los docentes y el alumnado. Registro.