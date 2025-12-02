Palo Alto Networks adquirirá Chronosphere. En línea con su misión de atender las demandas críticas de datos en la era de la inteligencia artificial, Palo Alto firma un acuerdo definitivo para adquirir Chronosphere, una plataforma de observabilidad de próxima generación diseñada para escalar en la era de la IA. Esta adquisición fortalecerá la capacidad de Palo Alto Networks para ayudar a las organizaciones a desenvolverse en un mundo donde las aplicaciones modernas y las cargas de trabajo de IA requieren una base unificada de datos y seguridad.

El crecimiento de estas aplicaciones y cargas de trabajo exige disponibilidad continua y resiliencia, lo que convierte la observabilidad en tiempo real y siempre activa en un elemento crítico para el éxito.

Chronosphere fue creada precisamente para estas necesidades: una arquitectura de próxima generación diseñada para escalar en la era de la IA y gestionar grandes volúmenes de datos en la nube con eficiencia de costos y confiabilidad como prioridades. Ya ha demostrado su eficiencia en producción con algunas de las compañías más representativas que lideran la revolución de la IA, incluidas dos de las principales LLM.

Nikesh Arora, Presidente y CEO de Palo Alto Networks afirma que “el requisito fundamental para cada centro de datos moderno de IA es la disponibilidad continua y la resiliencia, lo que demanda observabilidad en tiempo real y siempre activa, entregada al costo adecuado. Chronosphere fue creada para escalar desde el primer día frente a las demandas de datos de la era de la IA, razón por la cual es elegida por organizaciones líderes nativas de IA y nacidas en la nube. Y una vez que integremos AgentiX con Chronosphere, llevaremos la observabilidad de simples tableros a remediación agentic en tiempo real. Estamos entusiasmados no solo por entrar en este espacio, sino por revolucionarlo.”

La combinación de la arquitectura optimizada y diseñada específicamente de Chronosphere, capaz de gestionar algunos de los entornos digitales más grandes y complejos con AgentiX de Palo Alto Networks, transformará la propuesta de valor de la observabilidad, es decir, de un monitoreo pasivo a una plataforma innovadora de remediación autónoma.

La nueva solución desplegará agentes de IA sobre los enormes volúmenes de datos monitoreados por la plataforma de Chronosphere para no solo detectar problemas de rendimiento, sino también investigar de manera autónoma la causa raíz y cerrar el ciclo con remediación agentic. Los clientes podrán lograr una visibilidad más profunda tanto en datos de seguridad como de observabilidad a escala de petabytes, mientras obtienen eficiencias significativas en costos gracias a la arquitectura optimizada de ingesta de datos de Chronosphere.

Martin Mao, Cofundador y CEO de Chronosphere recordó que “fundamos Chronosphere para ofrecer resiliencia escalable a las organizaciones digitales más grandes del mundo. Palo Alto Networks es el socio estratégico perfecto para nuestros clientes, socios y empleados. Nos permite combinar nuestra plataforma disruptiva de observabilidad con la mejor empresa de seguridad del mundo, acelerando nuestro impulso para resolver los desafíos más complejos de datos y resiliencia. Juntos, esperamos continuar colaborando con clientes líderes en la nube y nativos de IA en todo el mundo en sus necesidades críticas de observabilidad y seguridad.”

Chronosphere ha sido reconocida como Líder en el Cuadrante Mágico de Gartner 2025 para Plataformas de Observabilidad, y también aportará capacidades innovadoras de canalización de telemetría a las plataformas líderes de Palo Alto Networks para impulsar una poderosa transformación, optimización y enrutamiento de datos que permitirá a los clientes hacer viable la ingesta masiva de datos a gran escala de manera económica.

Según los términos del acuerdo, Palo Alto Networks adquirirá Chronosphere por un monto total de 3,350 millones de dólares, que se pagará en efectivo y en acciones de reemplazo, sujeto a ajustes. Chronosphere reporta ingresos recurrentes anuales (“ARR”) superiores a 160 millones de dólares al cierre de septiembre de 2025, con un crecimiento de tres dígitos año contra año. Se espera que la adquisición, sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluidas aprobaciones regulatorias, concluya en la segunda mitad del año fiscal 2026 de Palo Alto Networks.