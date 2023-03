Palo Alto avanza hacia SASE impulsada por IA

Palo Alto anunció nuevas capacidades para impulsar su solución SASE de proveedor único, la cual permite a las organizaciones automatizar sus funciones de centro de operaciones de red (NOC, Network Operations Center) y de TI cada vez más complejas. Además, la empresa anunció características para asegurar el Internet de las Cosas (IoT) y automatizar la administración de sucursales. Con estas nuevas capacidades impulsadas por IA (Inteligencia Artificial), las organizaciones pueden depender con confianza en Prisma® SASE para generar mejores resultados de seguridad y desbloquear eficiencias operativas.

Prisma SASE mejora la postura de seguridad y reduce la complejidad

De acuerdo con la Hoja de ruta de 2022 para el informe de convergencia de SASE de Gartner®, para 2025, el 80 % de las empresas habrán adoptado una estrategia para unificar la web, los servicios en la nube y el acceso a aplicaciones privadas mediante una arquitectura SASE/SSE, frente al 20 % en 2021.

“Con tantas organizaciones que adoptan SASE, es importante comprender que para obtener todos los beneficios, deben avanzar hacia un enfoque SASE de proveedor único. Un enfoque de mezclar y combinar aumenta la complejidad y convierte en un desafío ser proactivo o aislar los problemas”, comentó Kumar Ramachandran, vicepresidente senior de Productos de SASE. “Con un Prisma SASE integrado, las organizaciones pueden aprovechar el poder de la IA en las redes y la seguridad para permitir una excelente experiencia de usuario”.

“Recientemente completamos una implementación de Zero Trust utilizando Palo Alto Networks Prisma SASE y ya hemos visto mejoras significativas en la fortaleza de nuestra postura de seguridad”, añadió Kenneth Ogami, vicepresidente senior y CIO, EE. UU., Westfield. “Simultáneamente implementamos SD-WAN de Palo Alto Networks y redujimos enormemente la complejidad y el costo de nuestra administración de red, que es fundamental en el comercio minorista en este momento. Con las nuevas capacidades impulsadas por IA, esperamos simplificar aún más la administración de nuestra red para reducir los costos, sin mencionar el fortalecimiento de nuestra postura general de seguridad aún más”.

AIOps integrado de forma nativa para automatizar operaciones de TI complejas

La gestión autónoma de la experiencia digital (ADEM, Autonomous Digital Experience Management) proporciona a los clientes de Prisma SASE una observabilidad de extremo a extremo en toda su red para permitir una excelente experiencia de usuario. Ahora, con la incorporación de AIOps (Inteligencia artificial para operaciones de TI), ADEM ayudará a los clientes a automatizar funciones complejas de TI y NOC, al mismo tiempo que aumenta la productividad y reduce el tiempo medio de resolución (MTTR, mean time to resolution). Ya que ADEM está integrado en Prisma SASE, no requiere la implementación de dispositivos o agentes adicionales. Los beneficios que AIOps para ADEM puede entregar incluye:

Solución de manera proactiva los problemas que pueden causar la interrupción del servicio a través de la detección de problemas basada en IA y el análisis predictivo.

Aislar los problemas más rápido (MTTR reducido) a través de una interfaz de consulta fácil de usar.

Descubrir de manera simple y rápida anomalías en la red desde un solo tablero.

Innovaciones SD-WAN para extender Zero Trust a la sucursal del futuro

Las sucursales nunca han estado tan digitalizadas e hiperconectadas como lo están hoy. La fortaleza de SASE es que converge SD-WAN con un Secure Service Edge (SSE) proporcionado en la nube, lo que ayuda a las organizaciones a simplificar la administración, obtener una visibilidad constante y aprovechar la Inteligencia Artificial con Machine Learning (IA/ML) para una toma de decisiones más inteligente.

Hoy, Palo Alto Networks presenta tres innovaciones SD-WAN:

Prisma SD-WAN Command Center proporciona información basada en inteligencia artificial y por segmentos con monitoreo siempre activo para la red y las aplicaciones para la resolución proactiva de problemas a nivel de sucursal. Con un panel completo de Command Center, TI obtiene visibilidad de la experiencia y el estado de las aplicaciones en toda la organización, lo que permite un análisis acelerado de la causa raíz.

Prisma SD-WAN con seguridad IoT integrada permite que los dispositivos Prisma SD-WAN existentes ayuden a proteger los dispositivos IoT. Esto permite una detección e identificación precisas de los dispositivos IoT de las sucursales. Los clientes ahora pueden habilitar controles de seguridad sólidos desde dentro de la administración en la nube familiar para Prisma SASE. Otras soluciones SD-WAN requieren la implementación de dispositivos y sensores adicionales en la red para obtener visibilidad de los dispositivos IoT y prevenir amenazas.

El controlador local para Prisma SD-WAN ayuda a los clientes a cumplir con los requisitos de cumplimiento de seguridad específicos de la industria y funciona con implementaciones de controladores locales y en la nube. Los clientes ahora pueden optar por implementar Prisma SD-WAN utilizando la consola de administración en la nube, los controladores locales o ambos en un escenario híbrido.

Cloud SWG con soporte de proxy basado en agente y detecciones de phishing pioneras en la industria

Algunas organizaciones con arquitecturas basadas en proxy que necesitan cumplir con los requisitos específicos de la industria buscan migrar a una puerta de enlace web segura (SWG, secure web gateway) en la nube basada en SASE. Palo Alto Networks está introduciendo soporte de proxy explícito basado en agentes con Prisma Access para permitir que estos clientes se beneficien de una seguridad superior en la nube sin necesidad de cambios en la red, incluso permitiendo la coexistencia con agentes VPN de terceros.

Además, Prisma Access Cloud SWG utiliza el filtrado de URL avanzado de Palo Alto Networks para proporcionar la única prevención en tiempo real de la industria de ataques de phishing Man-in-the-Middle (MitM) altamente evasivos. El filtrado de URL avanzado también puede ayudar a prevenir los ataques de phishing de la plataforma SaaS. Con el aumento de la sofisticación y la escala de los ataques web modernos, Prisma Access cloud SWG se mantiene por delante de los actores de amenazas para proteger a los clientes con sus detecciones impulsadas por IA/ML.

“Las organizaciones están adoptando rápidamente los marcos SASE, impulsando la innovación tanto para SD-WAN como para SSE. Con los anuncios de hoy para Prisma SD-WAN, Palo Alto Networks demuestra su compromiso con la innovación, no solo en la seguridad entregada en la nube, sino en una solución SASE de un solo proveedor estrechamente integrada que incluye SD-WAN líder en la industria. Permitir que los clientes aseguren los dispositivos IoT en las sucursales y brindar visibilidad de extremo a extremo para determinar el estado de la sucursal utilizando el nuevo Centro de Comando SD-WAN; esto los ayudará a diferenciarse en el mercado maduro de SD-WAN”, dijo Bob Laliberte, analista principal del Grupo de Estrategia Empresarial.