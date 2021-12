OutSystems lanza un programa para desarrolladores en América Latina

Los desarrolladores han ido ganando cada vez más espacio en el mercado laboral, al fin y al cabo, la empresa que no actúa en su transformación digital corre grandes riesgos en su negocio. Por otro lado, esta realidad contrasta con la falta de profesionales calificados que crea una enorme brecha entre la oferta y la demanda.

Incluso con la apertura de nuevos puestos de trabajo en el sector tecnológico en América Latina, la brecha entre la demanda del mercado y el número de profesionales formados sigue siendo muy grande. De acuerdo con The Guardian Global, una publicación patrocinada por la fundación Bill & Melinda Gates, afirma que, dentro del universo global de empleadores, 5 países de los 10 que declaran tener dificultades para llenar posiciones en el área de programación están en Centro y Latinoamérica: Perú (67%), Argentina (63%), Brasil (63%), Panamá (58%) y Colombia (57%).

Por su par te IDC mención que tan solo en Brasil, México y Chile hay un déficit de 161.5 mil; 148 mil y 5.3 mil profesionales respectivamente en cada uno de los países, aunque de acuerdo con esta firma de análisis se espera que la situación empeore ya que se espera que, para final de año, el déficit de ese tipo de puestos llegue al 62% después de situarse en 55% el año pasado. Tal y como refleja el informe, esta situación ha traído consigo un impedimento en la adopción completa de las últimas tecnologías por parte de las empresas y los gobiernos en Latinoamérica.

Estas cifras son muy importantes al momento de seleccionar una carrera, ya que el déficit en profesionales de desarrollo de software es una garantía de mayores y mejores oportunidades, sobre todo en América Latina.

A la vanguardia de la transformación digital, OutSystems trabaja incansablemente para capacitar a cada vez más profesionales alrededor del mundo, por ello, continúa invirtiendo en iniciativas educativas y sumando nuevos miembros a su comunidad, que ya cuenta con más de 500 mil miembros.

Con un programa educativo que atiende a diferentes niveles de conocimiento en tecnología, área de actuación o perfil, OutSystems da un paso más en sus operaciones en América Latina y ahora ofrece su formación y certificaciones en español y portugués

Esta dirección de la empresa en la región responde a una necesidad inminente de abrir nuevas oportunidades, con una demanda creciente de profesionales en este mercado. Un estudio de Brasscom afirma que el segmento de desarrollo de software representará el 36,6% de las inversiones del sector en 2024

Y más que codificar proyectos, los desarrolladores tienen que ofrecer soluciones. Conocer los diferentes lenguajes de programación es relevante a la hora de construir una carrera, pero actualmente, saber trabajar en plataformas modernas, que tienen cabida para crear sistemas personalizados, que van desde los más tradicionales hasta los de low-code e incluso los de no-code- pone a los profesionales por delante de sus compañeros.

Toda la información para los interesados en saber más sobre los cursos y la capacitación de OutSystems está disponible en el sitio web de la empresa

La educación en el mundo – Asociaciones

En todo el mundo, hasta la fecha, OutSystems ha donado más de 10 millones de dólares en licencias de software, asociándose con más de 2.3 mil universidades en 40 países, formando a más de 58 mil estudiantes que han completado cerca de 68 mil cursos en línea, que han dado lugar a la creación de más de 9 mil entornos personales y cerca de 6.5 mil aplicaciones construidas.

“Uno de los principios fundamentales de nuestra misión de capacitar a todas las organizaciones para innovar a través del software es un enfoque dedicado a la expansión del ecosistema de desarrolladores y la creación de oportunidades educativas en todo el mundo”, dijo Paulo Rosado, CEO y fundador de OutSystems. “Estamos acelerando nuestras iniciativas centradas en la educación para apoyar la escasez de desarrolladores en toda la industria, con un enfoque específico en las comunidades tradicionalmente subrepresentadas. El mundo será un lugar mejor y más equitativo cuando la diversidad y el desarrollo se combinen. Todos tenemos que trabajar para crear una comunidad de desarrolladores más diversa, inclusiva y vibrante”.

La apuesta se centra también en fomentar el desarrollo de software y tecnología en los grupos subrepresentados. Esto incluye a las mujeres, personas de raza negra y la comunidad LGBTQIA+, entre otros. Para ayudar a crear oportunidades para este público, OutSystems anuncia asociaciones con Women Who Code (WWCode), Blacks In Technology y la Australian Computer Society (ACS) para lanzar programas y patrocinios

Women Who Code

Women Who Code es una organización sin fines de lucro cuya misión es inspirar a las mujeres para que destaquen en carreras tecnológicas. Junto con OutSystems, WWCode ofrece una beca que cambia la vida de las mujeres que quieren embarcarse en una nueva carrera tecnológica. Estas becas de codificación están diseñadas para mujeres que están en transición hacia la tecnología y el desarrollo de software, al tiempo que proporcionan una comunidad de apoyo, tutoría y oportunidades profesionales.

En la actualidad, WWCode ha destinado más de 2 millones de dólares a estas becas de transformación. La visión de estos esfuerzos es construir un mundo en el que las mujeres estén proporcionalmente representadas como líderes técnicas, ejecutivas, fundadoras, VC, miembros del consejo de administración e ingenieras de software.

Blacks in Technology

Blacks In Technology es una plataforma global para la promoción e inclusión de mujeres y hombres negros en la tecnología. A través de esta asociación con OutSystems, la Fundación Blacks In Technology ofrece nuevas becas de CompTIA que proporcionan oportunidades únicas para las personas de raza negra que deseen entrar en el mundo de la tecnología o avanzar en su carrera en torno a las TI. Las becas de CompTIA incluyen certificaciones como A+ para infraestructura y hardware, Security Plus para ciberseguridad, Network + para Networking y más.

The Australian Computer Society

The Australian Computer Society es el mayor organismo profesional de Australia que representa al sector de las TIC. A través de esta asociación con OutSystems, la ACS está trabajando en un programa de becas con el objetivo de impulsar a las personas transgénero y no binarias a descubrir más oportunidades en el sector tecnológico y a adquirir nuevas habilidades. Este programa está diseñado para permitir la flexibilidad, permitiendo a las personas seguir las áreas de estudio que más les interesan en un entorno seguro y acogedor. El programa también pretende fomentar la colaboración y la creación de redes con otros profesionales de la tecnología. La ACS y OutSystems ofrecerán 6 lugares en el programa a partir de febrero de 2022.

Además, a estas asociaciones, OutSystems está dando a conocer nuevos programas de desarrollo:

El Programa de Desarrollo de Facultad de OutSystems tiene como objetivo permitir a los profesores ayudar a sus estudiantes a obtener habilidades laborales solicitadas y un mayor acceso a las oportunidades de trabajo. El programa piloto arrancó en India y Brasil, donde 100 profesores pasaron por un programa de tres días dirigido por un instructor en línea y aprendieron los conceptos más relevantes del desarrollo de aplicaciones en OutSystems, con la finalidad de obtener los conocimientos básicos para enseñar una nueva tecnología a sus alumnos. Ahora, este nuevo programa se está expandiendo a nuevos países para capacitar a más profesores con OutSystems.

Una asociación con Code for All crea un programa de integración y un plan de estudios para profesores y escuelas con el fin de facilitar a las Universidades el inicio de la enseñanza de OutSystems.

El reto de los 14 días de OutSystems es un programa de aprendizaje basado en cohortes que sigue el camino guiado de Reactive Web y que lleva a los desarrolladores a través de 14 días de sesiones diarias cortas y controles semanales con incentivos de certificaciones y oportunidades de trabajo. Los participantes reciben un plan de aprendizaje diario para hacer un seguimiento de su progreso y aprender junto a otros en un entorno amigable para principiantes.

La Iniciativa Piloto de Mentores abre el acceso a mentores uno a uno para 20 estudiantes de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en español) comprometidos a seguir el Camino Guiado de la Web Reactiva. En el futuro, este programa estará abierto a todos los miembros de la comunidad junior.