Netskope ayuda a retirar VPN heredadas

Netskope presenta ZTNA Next, la evolución de su solución Zero Trust Network Access (ZTNA). A diferencia de la mayoría de las soluciones ZTNA que buscan reemplazar por completo la tecnología VPN heredada, pero que carecen de soporte para los casos de uso con los que realmente cumplirían esa promesa, ZTNA Next admite todos los casos de uso de aplicaciones más relevantes -incluyendo VoIP alojada en las instalaciones- gracias a su integración con el primer cliente SASE unificado totalmente basado en software de la industria.

Cuando las organizaciones deciden actualizar sus infraestructuras de seguridad y de red para crear entornos de trabajo híbridos, buscan sustituir las diversas deficiencias y limitaciones que integran las VPNs de acceso remoto heredadas por una tecnología ZTNA moderna y eficiente. Las VPNs de acceso remoto tradicionales son a menudo vulnerables a los ciberataques, no ofrecen visibilidad sobre las aplicaciones y se enfrentan a una degradación en el rendimiento de la red. Esto deriva en una pobre experiencia de usuario y fuerza a las organizaciones a realizar innecesarios equilibrios entre seguridad y rendimiento. Las VPNs también dificultan la gestión de la infraestructura tecnológica: el bajo rendimiento de la red complica el manejo y la integración de las diversas soluciones de seguridad utilizadas por las empresas, lo que incrementa el coste y la complejidad del entorno tecnológico.

Asimismo, ZTNA, como reemplazo de VPN, es fundamental para el éxito de una arquitectura SASE. Por eso, y a medida que más organizaciones adoptan SASE, Gartner® predice:

“Para 2025, el 70% de las organizaciones que implementen el acceso a redes de confianza cero (ZTNA) basado en agentes elegirán un proveedor de servicios de acceso seguro (SASE) o de servicios de seguridad (SSE) para ZTNA, en lugar de una oferta independiente.

Para 2026, el 85% de las organizaciones que busquen adquirir ofertas de agente de seguridad de acceso a la nube, pasarela web segura o acceso a la red de confianza cero las obtendrán de una solución convergente.

Para 2026, el 45% de las organizaciones priorizará las funciones avanzadas de seguridad de datos para la inspección de datos en reposo y en movimiento como criterio de selección de SSE”.

ZTNA Next: soporte para todos los casos de uso

Un desafío al que se enfrentan muchas soluciones ZTNA actuales es su incapacidad para dar soporte a todos los casos de uso clave de VPN empresarial, lejos de la sustitución del 100% prometida. Con ZTNA Next, Netskope resuelve ese equilibrio ofreciendo capacidades convergentes de ZTNA y SD-WAN suministradas como una única solución, sin necesidad de hardware. Al hacerlo, Netskope posibilita la retirada completa -no solo la sustitución parcial- de VPN de acceso remoto para todos los casos de uso de acceso a aplicaciones relevantes, al tiempo que mejora la postura de seguridad e impulsa la productividad de los trabajadores remotos con un acceso a aplicaciones optimizado y sin fisuras.

“La idea de reemplazar completamente las VPNs por ZTNA ha sido la promesa utópica de los proveedores del sector durante años. Pero la gran mayoría de las soluciones ZTNA disponibles hoy en día carecen de soporte clave para ciertas aplicaciones heredadas que requieren un flujo de tráfico iniciado por el servidor, lo que obliga a las empresas a adoptar algunas funcionalidades de ZTNA mientras mantienen partes de su huella VPN para aplicaciones heredadas”, afirma Naveen Palavalli, Vicepresidente de Productos de Netskope. “Hoy en día, la sustitución completa de las VPNs es cien por cien posible utilizando ZTNA Next, y Netskope puede ayudar a las organizaciones a acelerar la adopción de ZTNA, impulsar la modernización de la infraestructura y aumentar la productividad de los trabajadores remotos. Aprovechando la potencia combinada de Netskope Endpoint SD-WAN y Netskope Private Access, los clientes obtendrán una visibilidad y control sin precedentes sobre todo el tráfico de aplicaciones privadas”.

Como resultado, Netskope ZTNA Next permite a las organizaciones: