Navegando la Revolución 5G: Cradlepoint

Cradlepoint dio a conocer hoy el informe State of Connectivity 2024, un proyecto de investigación global anual que examina datos sobre el impacto empresarial de las tecnologías de conectividad.

En asociación con Censuswide, el informe encuestó a más de 500 tomadores de decisiones de alto nivel en 20 industrias diferentes en México, revelando que las empresas están planeando cada vez más aprovechar 5G para mejorar la eficiencia de sus operaciones y permitir enfoques innovadores para los negocios. Sin embargo, una parte significativa sigue sin estar segura de los riesgos de ciberseguridad de los entornos 5G.

Uno de los resultados más relevantes de la investigación es el grado en que la conectividad consistente sigue siendo un reto para las empresas mexicanas, con algunos impactos negativos reportados. El año pasado, más de la mitad (52.7%) de las empresas mexicanas reportaron sufrir de 1 a 2 horas de conectividad interrumpida en promedio por semana. Estas interrupciones se tradujeron en mayores costes operativos (38,2%), ineficiencias operativas (28,9%), pérdida de talento (20,9%) y daños a la reputación (14,6%) para las empresas.

Por ejemplo, el sector de “Transporte y Logística” es el que más daño reputacional sufrió debido a los problemas de conectividad (31,8%), y el que reporta el segundo mayor sobrecoste relacionado a estas disfuncionalidades (50%). Sin embargo, el sector de “Ocio y Hospitalidad” tiene una mayor proporción de tomadores de decisiones (50%) que perciben ineficiencias operativas debido a una conectividad poco fiable, sólo superada por la percepción de ineficiencias (relacionadas con conectividad) en el Gobierno Central (58,3%).

Los resultados de la encuesta muestran además que las empresas mexicanas son conscientes de que la transformación tecnológica de los últimos años forma parte de una tendencia incremental global, y que mantenerse al día es la única apuesta ganadora a medio y largo plazo. Aproximadamente dos tercios (67%) de todas las organizaciones encuestadas afirmaron que esperan un profundo impacto de la conectividad de próxima generación y la tecnología IoT para automatizar los procesos dentro de su industria, y más del 70% de todos los tomadores de decisiones compartieron que planean adoptar la tecnología 5G para sus operaciones como una de sus prioridades estratégicas de negocio en 2024.

Entre los 20 sectores económicos mexicanos analizados en State of Connectivity 2024, “Transporte y Logística” muestra la tasa más alta de interés en adoptar 5G, con un 90,9%, seguido de “Retail” (80,7%), “Manufactura” (80,5%), y “Financiero” (73,2%). En promedio, casi un tercio (32,7%) de las empresas mexicanas de todos los sectores esperan que una mejora significativa en la conectividad podría aumentar sus ingresos del 30% al 49% a través de transacciones más rápidas, operaciones más eficientes y una mayor productividad.

A pesar de sus conocidas ventajas, la encuesta reveló que muchas empresas siguen enfrentándose a dos barreras principalespara la adopción de 5G: casi un tercio (28%) de los responsables de la toma de decisiones tecnológicas citan la falta de habilidades necesarias para adoptar la tecnología, mientras que el 29,1% afirmó que la principal barrera para la adopción de soluciones de conectividad 5G es la preocupación por mantener la seguridad de sus empresas. No obstante, el alto nivel de disposición de las organizaciones mexicanas para invertir en actualizaciones tecnológicas muestra no sólo su resiliencia, sino también una visión a largo plazo, y la conciencia de los costos de oportunidad incrementales de no adaptarse a los nuevos estándares de conectividad y seguridad de la red.

“Estos hallazgos refuerzan la urgencia de que las empresas prioricen una conectividad de red confiable y segura, ya que las industrias de México se enfrentan a un momento de desafíos y oportunidades igualmente grandes en 2024 debido a los cambios estructurales internacionales en la economía, la rápida innovación y el fenómeno actual del nearshoring”, dijo Carlos Perea, Senior VP LATAM en Cradlepoint. “Como muestran los datos, actualizar la conectividad con un enfoque integral para cumplir con los estándares del entorno 5G es la prioridad de negocio más recomendable para las empresas este 2024.”

Cradlepoint ha encabezado la adopción de infraestructura de conectividad 5G en México desde su lanzamiento en 2021 para uso industrial, comercial y doméstico. Su estrategia de negocio para el país ha sido ir un paso más allá de ofrecer la infraestructura tecnológica de última generación, asumiendo el rol de promotor activo de la actualización tecnológica de los líderes y profesionales mexicanos. Es por ello que Cradlepoint sigue invirtiendo en ofrecer programas educativos e información valiosa y de primera mano sobre las últimas ventajas y aplicaciones de la conectividad. Este reporte es un esfuerzo más en esa dirección para beneficio del público mexicano.