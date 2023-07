Mitos que frenan la digitalización en México

El comercio electrónico ha venido creciendo durante los últimos años en el país. De acuerdo con datos de eMarketer, México continúa posicionándose dentro de los diez países con mayor crecimiento en el ecommerce a nivel mundial. En este panorama, la AMVO indica en su Estudio de Venta Online 2023 que el mercado de ecommerce retail en el país alcanzó los 528 mil millones de pesos durante 2022.

Aunque el panorama parece bastante alentador para vender de forma digital, aún existen un gran número de mitos alrededor que generan que micro y pequeñas empresas teman adentrarse en el ecommerce. Tiendanube, plataforma líder en comercio electrónico, tiene como misión reducir las barreras del emprendimiento a cero, por lo que presenta 5 mitos y sus realidades para así alentar que más emprendedores den el salto que lleve su negocio al siguiente nivel.

Mito → Es necesario ser un experto en temas digitales

Realidad → Si bien se requieren conocimientos generales sobre tecnología, no se necesita ser un experto, ya que existen plataformas como Tiendanube que buscan eliminar la brecha digital, donde puedes montar tu tienda en línea en cuestión de horas

Mito → Se requiere invertir mucho dinero

Realidad → Elimina ese pensamiento, lo único que tienes que hacer es tener claras tus ideas y optimizar los recursos con los que cuentas, y no solo hablando de dinero, sino de capacidades y recursos que ayudarán a tu negocio.

Mito → El ecommerce es blanco fácil para estafadores

Realidad → Hoy en día la tecnología y plataformas que apoyan con la apertura de un emprendimiento están innovando sus mecanismos de seguridad para evitar en su mayoría que esto suceda.

Mito → Tengo tienda física, no necesito una tienda en línea

Realidad → Nunca sabes lo que pueda pasar, un ejemplo claro, la pandemia, un suceso donde las tiendas tuvieron que migrar y adaptarse a canales digitales, así como a nuevos hábitos de los consumidores. Además es importante recordar que la estrategia omnicanal está dominando el retail.

Mito → Una tienda en línea no aporta gran valor a mi marca

Realidad → Contar con un canal digital en tu negocio expande las posibilidades de crear confianza y vínculo con los usuarios, además que brinda mayores oportunidades de venta pues puedes añadir a ella distintos canales de venta como las redes sociales.

“La desinformación en ocasiones lleva a las personas a no querer explorar el camino de la digitalización o emprendimiento por miedo al fracaso, es por eso que en Tiendanube queremos acercar información y herramientas valiosas que ayudan a todos los emprendedores a entender este mundo y saber que no es imposible el camino de la digitalización; queremos que cada vez sean más los negocios que apuesten por el comercio electrónico” comentó Gerzayn Gutiérrez, Head of Brand and Communication en Tiendanube México.

En estos años donde Tiendanube ha acompañado a los emprendedores mexicanos en su camino a la digitalización, se ha sorprendido por algunos datos que ha ido descubriendo en el proceso, y hoy comparte algunas curiosidades y datos que ayudarán a adentrarnos en el comercio electrónico mexicano.

Si bien no existe una fecha para emprender, y durante todo el año es posible iniciar con una tienda en línea, Tiendanube ha detectado una tendencia en México en cuanto a la apertura de tiendas en línea durante los meses de enero y junio.

Es fundamental para los negocios, conocer el comportamiento de los clientes para así poder adaptar sus estrategias de la mejor manera. Por ejemplo, si hablamos de las visitas por parte de los usuarios, se ha notado que se mantienen constantes en los días hábiles, destacando los días lunes; sin embargo durante fechas especiales de ventas, los martes se coronan como el día favorito para visitar las tiendas en línea.

Las horas donde se reciben mayor número de pedidos suelen ser entre las 11:00 am y 2:00 pm; mientras que en campañas especiales como Hot Sale y el Buen Fin, se destacan periodos entre las 11:00 am y 7:00 pm con un pico relevante a las 6:00 de la tarde.

Un tema que está tomando relevancia entre los mexicanos, es el impacto que tiene el consumo en el medio ambiente. Y es que no solo se trata de que las compras en línea generan un menor consumo de recursos derivados del desplazamiento, uso de papel, espacios físicos, entre otros elementos; sino que el consumo responsable va más allá de la forma de comprar, es una labor compartida entre todos los actores involucrados, y el tener una tienda en línea brinda también la oportunidad de generar emprendimientos de bajo impacto ambiental, los cuales son cada vez más frecuentes en la plataforma.

‘‘Tiendanube comprometido con los emprendedores, siempre busca dar un mensaje para que se atrevan a dar el salto emprender y no desistan a mitad del camino. Un emprendimiento dará frutos dependiendo de diversos factores desde el tipo de industria, situación económica del país, estrategías de venta, entre otras. Así que para nosotros es importante recalcar que construir un negocio es tarea de todos los días, contar con una estrategia sólida es la base del éxito, por esto nosotros vamos de la mano en todo momento con ellos ayudando a comprender los mitos vs las realidades del ecosistema’’ finalizó Gutiérrez.