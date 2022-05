Microsoft lanza plataforma Security Experts

Microsoft dio a conocer la expansión de sus capacidades de servicio bajo una nueva categoría denominada Microsoft Security Experts, una plataforma que combina tecnología entrenada por expertos con servicios de consultoría estratégica provistos por personal humano para ayudar a las organizaciones a obtener resultados más seguros, confiables y productivos. Con esto, Microsoft busca robustecer su portafolio de servicios en las áreas de seguridad, cumplimiento, Identidad, gestión y privacidad, siendo el primer paso para brindar características avanzadas a lo largo de su portafolio de protección.

“La experiencia de Microsoft se pone al servicio de las empresas, entendemos los desafíos de seguridad de hoy porque vivimos esta lucha todos los días. Cada día es más difícil para las organizaciones crear y mantener un equipo de seguridad completo, y mucho menos uno con el conjunto de habilidades en constante expansión necesario para satisfacer la gama de demandas de seguridad actuales, eso nos pone en una posición única para empoderar a clientes y socios ante los desafíos de seguridad. Protegemos dispositivos, identidades, aplicaciones, nubes, el tejido fundamental de la vida de nuestros clientes, con la escala completa de nuestras soluciones integrales multi-nube y multiplataforma”, explicó Vasu Jakkal, vicepresidenta corporativa de seguridad, cumplimiento, identidad y privacidad de Microsoft.

Como parte de esta estrategia, Microsoft ha diseñado tres servicios gestionados que pueden apoyar a cualquier equipo de expertos a cubrir las necesidades de seguridad de cualquier organización, además de ampliar los servicios disponibles a través de Microsoft Industry Solutions:

• Microsoft Defender Experts for Hunting – Una solución diseñada para los clientes que cuentan con un centro de operaciones de seguridad robusto y requieren el apoyo de Microsoft para la búsqueda proactiva de las amenazas en los datos de Microsoft Defender, incluyendo dispositivos, Office 365, aplicaciones en la nube e identidad, proporcionando información contextualizada e instrucciones de resolución rápida, recibiendo también recomendaciones específicas para mejorar su postura de seguridad. Estará disponible este verano y se puede acceder a la versión preliminar aquí.

• Microsoft Defender Experts for XDR – Defender Experts for XDR es un servicio de detección y respuesta extendida que va más allá de los dispositivos para ofrecer detección y respuesta en Microsoft 365 Defender, incorporando tecnologías orientadas a ampliar la capacidad de los centros de operaciones de seguridad. Ayuda a investigar alertas y utiliza la automatización y la experiencia humana para responder ante los incidentes en conjunto con sus equipos. Su versión preliminar estará disponible a finales de 2022.

• Microsoft Security Services for Enterprise – Es un servicio integral que combina la búsqueda proactiva de amenazas y XDR gestionado, empleando la información de seguridad y gestión de eventos para proteger todos los ambientes en la nube y todas las plataformas.

• Microsoft Security Services for Incident Response se encarga de la prevención, identificación, mitigación y resolución de infracciones de seguridad, sumando nuevas capacidades apalancadas de la red de socios y expertos de Microsoft.

• Microsoft Security Services for Modernization incentiva la adopción de las mejores prácticas en su transformación de seguridad. Ofrece servicios de consultoría que ayudan a los clientes, en cualquier etapa de su proceso de seguridad, a modernizar su postura y adoptar una estrategia de Confianza Cero.

Seguridad para todos

“Satisfacer las necesidades de todo tipo de organizaciones significa ofrecer opciones, no solo en los tipos de servicios que compran los clientes, sino también en a quién se los compran. Al final del día, sabemos que un solo proveedor no puede satisfacer las necesidades únicas de cada organización”, indicó Vasu Jakkal.

Microsoft trabaja con un ecosistema de socios y tecnologías que brinda a los más de 785 mil clientes globales la flexibilidad de elegir lo que funcione para ellos, con el objetivo de generar los mejores resultados y retorno de inversión. Establecida en 2018 con 26 miembros fundadores, la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft (MISA, por sus siglas en inglés) cuenta con más de 300 miembros que incluyen más de 100 socios en servicios.

Una invitación a los socios en servicios XDR gestionados

Gartner predice que el 50% de las organizaciones utilizará servicios de detección y respuesta gestionadas (MDR por sus siglas en inglés) para contener las amenazas para el 2025.

Para ayudar a cumplir esa creciente demanda, Microsoft realizará durante este año una inversión incremental de varios millones de dólares en la comunidad de socios de servicios XDR en tres áreas clave, creando oportunidades comerciales nuevas y emocionantes. Microsoft se compromete a incluir a los socios verificados y sus soluciones de XDR gestionado en sus sitios web comerciales, a través de sus mercados digitales comerciales y en las conversaciones de ventas directas con los clientes a través de:

• Una nueva designación de socios en XDR gestionado dentro de MISA, que creará una serie más amplia de beneficios de comercialización conjunta para asegurar que las ofertas de los socios sean el foco en todas las conversaciones con los clientes.

• El lanzamiento de un nuevo beneficio de venta conjunta para los socios en XDR gestionado. Esta inversión mundial representa millones de dólares y puede ayudarles a desarrollar su negocio con los avanzados productos de seguridad de Microsoft.

• Basado en la opinión de socios en diseño de Microsoft, los equipos de ingeniería desarrollan nuevas API para asegurar que los socios tengan acceso a la inteligencia de amenazas de Microsoft.

Información adicional sobre las nuevas inversiones se dará a conocer durante Microsoft Inspire, conferencia mundial para socios que tendrá lugar en julio de 2022.

De cara al futuro

Dondequiera que se encuentren en su proceso de seguridad, los Microsoft Security Experts proporcionarán una experiencia de seguridad adicional, ayudando con tecnologías específicas y orientación para enfrentar nuevos desafíos de seguridad. Al aprovechar la tecnología líder en la industria, los mejores defensores de Microsoft, la comunidad de socios y la inteligencia de amenazas más completa del mundo, se puede construir un mundo más seguro para todos.