México requiere infraestructura y sistemas de AI desde cero. La inteligencia artificial está transformando a las organizaciones de forma global. Cada vez más empresas necesitan ampliar sus capacidades de procesamiento de datos, entrenar modelos avanzados y desarrollar aplicaciones inteligentes que les permitan mantener su competitividad. Ante este nuevo escenario, la infraestructura tradicional resultará insuficiente, pues no está pensada para soportar el volumen, velocidad y complejidad de las operaciones impulsadas por inteligencia artificial.

Para atender este reto, Bleeding Edge presenta un nuevo estándar de diseño en infraestructura de datos: AI Factories, pensadas para responder a lo que necesita la nueva realidad tecnológica: alta densidad, eficiencia energética, escalabilidad modular y tiempos de despliegue que agilizan la labor de empresas, gobiernos e instituciones.

Fundada por Sergio Rosengaus y un equipo de expertos, Bleeding Edge apuesta por una oferta integrada, que resuelve de punta a punta la aplicación y uso de inteligencia artificial para mejorar las organizaciones, al combinar sistemas de inteligencia artificial aplicada con infraestructura digital para AI.

Sus AI Factories tienen tiempos de construcción hasta ocho veces más rápido que el promedio de la industria y pueden escalar conforme crecen las necesidades de cómputo, en contraste con el plazo de 24 o 36 meses que prevalece en la industria. Esta tecnología forma los cimientos de una nueva industria dedicada a sistemas de inteligencia artificial aplicados, de punta a punta, a la medida de las necesidades de cada organización.

Países como Finlandia, Alemania, Italia y España han apostado por esta tecnología desde finales de 2024 para triplicar su capacidad de cómputo de IA disponible. Se espera que en los próximos años, el despliegue de AI Factories se intensifique en la región y el mundo.

Una oportunidad para México

“Estamos en un momento único: la evolución de la inteligencia artificial es un hito con impacto transversal, la tecnología se mueve tan rápido que puede dar vértigo tecnológico si no tienes al socio correcto. Bleeding Edge surge de la necesidad de diseñar infraestructura desde cero y acompañar a las organizaciones a diseñar e implementar sus sistemas de AI para que transformen datos en inteligencia.” señala Sergio Rosengaus, fundador de Bleeding Edge.

En los próximos tres años las organizaciones deberán migrar su operación a sistemas de inteligencia artificial, Bleeding Edge las acompaña en el desarrollo de estos sistemas, desde el diagnóstico de necesidades específicas hasta la integración de AI en procesos clave que mejoren su eficiencia en toda la cadena de valor. Para ello, dice Rosengaus, el primer paso es generar una infraestructura que garantice el soporte a los nuevos modelos tecnológicos, sin obsolescencia y cuidando la soberanía de datos.

En México, la inteligencia artificial ha mostrado una penetración desigual. Mientras que en el sector público y académico hay avances respecto a otros países de América Latina, en el sector privado la adopción es menor que en el promedio de la región, muestra el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025. Cerrar la brecha de infraestructura es uno de los factores clave para que la IA se convierta en un motor de transformación estructural, considera el reporte.

De acuerdo con Rosengaus, nos encontramos en un momento clave para contribuir a que México adopte inteligencia artificial a la velocidad de países como Estados Unidos.