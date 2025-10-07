MCM respalda a empresas ante riesgos digitales. En un entorno de transformación acelerada donde la inteligencia artificial supera en muchos casos la capacidad de las organizaciones para protegerse contra amenazas digitales, MCM Business Tech-Co se posiciona como un aliado estratégico, ofreciendo soluciones integrales diseñadas para garantizar la operación continua, la integridad de la información y la eficiencia operativa de los procesos internos de las empresas.

La subsidiaria de Megacable cuenta con un portafolio robusto de ciberseguridad e inteligencia digital, que reúne soluciones de última generación respaldadas por alianzas con líderes globales como Fortinet, RingCentral y Zscaler, logrando una protección escalable, confiable y alineada con los retos actuales y las necesidades específicas de cada cliente.

La propuesta de valor incluye la protección de dispositivos físicos, aplicaciones locales y en la Nube, monitoreo proactivo con inteligencia virtual integrada y respuesta ante incidentes a través de su Centro de Operaciones de Seguridad (SOC).

Como parte de una estrategia integral, se desarrolló Symphony, una solución modular creada por MCM que incorpora funciones avanzadas de colaboración, contact center y múltiples canales de comunicación como SMS, WhatsApp, agentes virtuales y redes sociales. Estas capacidades permiten a las empresas brindar experiencias personalizadas seguras de comunicación y colaboración, tanto para sus empleados como hacia sus propios clientes.

Megatec 2025

Es el encuentro de innovación tecnológica más relevante de la industria en México. Este año inició en CDMX, continuó por Monterrey, Puebla, Ciudad Juárez, Mérida y hoy en Querétaro; posteriormente estará en Tijuana y Guadalajara. El objetivo es presentar el portafolio de servicios integrados que ofrece MCM Business Tech-Co, en colaboración con firmas tecnológicas líderes del sector. El programa incluye conferencias de alto nivel, demostraciones tecnológicas y networking.

Durante Megatec en Querétaro, el Gerente Regional General del Bajío de Megacable, Ramón Sandoya Guisa, destacó la estrategia de la Compañía para posicionarse como la primera en México con la categoría Tech-Co, luego de la fusión de sus marcas empresariales ho1a Innovación, MetroCarrier y MCM Telecom. De esta manera, MCM Business Tech-Co se consolida como habilitador estratégico para el desarrollo empresarial, de corporativos y sector público, a través de servicios personalizados centrados en mejorar la experiencia del cliente, eficiencia operativa y co-creación con socios estratégicos tecnológicos.

En el evento se informó que Megacable y MCM Business Tech-Co tienen desplegada en el estado de Querétaro una red de fibra óptica de más de 3,600 kilómetros para proveer servicios al segmento corporativo y al residencial, a través de MEGA.

La red de Megacable cubre más de 495 mil casas pasadas, que representan el 75% de hogares en el estado de Querétaro. La inversión que ha realizado la Compañía en la entidad es de más de 3,500 millones de pesos, y se proyecta una inversión adicional de más de 100 millones de pesos al 2026 para seguir ampliando su infraestructura y servicios, y llegar a más de 33,000 casas adicionales que representarán el 80% de cobertura. Actualmente, la Empresa genera en el estado 6,500 empleos, de los cuales 1,300 son directos y 5,200 indirectos.

Expansión de red y liderazgo de Megacable

MEGA es la marca de Megacable enfocada al mercado masivo, tanto residencial como pequeños negocios, la cual ha implementado una estrategia robusta para llegar a nuevos mercados con una red de fibra óptica de última generación. Como parte del plan de expansión de la Compañía, a nivel nacional se cubren ya 8.5 millones de casas pasadas, lo que representa un avance del 94% del objetivo inicial de 9 millones de hogares.

En total, la inversión acumulada nacional desde 2022 asciende a 61,500 millones de pesos, destinada principalmente a la reconversión de la red HFC a fibra óptica y la expansión hacia nuevas regiones. La meta es lograr una cobertura total de fibra óptica para 2028, con 47,000 km de red reconvertida.