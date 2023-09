Luis Gerardo García deja AMD

En un breve comunicado enviado a medios, Luis Gerardo García, hasta ahora General Manager de AMD México, Centroamérica y el Caribe, anunció que deja de ser parte de la compañía para tomar el puesto de director de PNY para Latinoamérica.

En el mensaje se lee:

“Además de saludarte quiero notificarles que me estoy separando de AMD. Me han invitado a dirigir una empresa que se llama PNY para todo América Latina. Estaré en New Jersey los primeros días de Octubre para un proceso de inducción y ahora me toca construir la magia de un equipo exitoso para PNY.

Quiero comentarles esto porque para mi significa un gran reto pero a la vez una gran oportunidad y definitivamente no hubiera tomado esta decisión si no me sintiera apoyado y respaldado por tantos amigos y colegas del medio. Así es que, esperen noticias pronto pero necesitare de la ayuda de mis amigos de Canales TI.”

Hasta el momento, AMD no ha comunicado quién podría ser sucesor de García en la posición que queda vacante.

Luis Gerardo García cuenta con más de 24 años de experiencia en la industria de tecnología y electrónica de consumo, durante la cual ha desarrollado y ejecutado exitosas estrategias para mercados minoristas, mayoristas, pequeña y mediana empresa, corporativos y gobierno. Desde el año 2016 se unió a AMD como gerente senior de Consumo y Comercial para México y América Latina y, a partir de abril 2019, ocupa el cargo de gerente general de AMD para la región México – CAC, liderando las divisiones de Consumo, Comercial y Componentes.

Luis Gerardo comenzó a trabajar en la industria TIC como responsable del departamento de cómputo en un pequeño distribuidor y, en 1997, pasa a Toshiba para trabajar como encargado de ventas a Retail para computadoras portátiles.

En 2008 se encarga del Business Planning para Latam, Product Management y responsabilidades en el área de Finanzas y Planeación de producto. desde Estados Unidos. En 2012 regresa a México para ejecutar lo aprendido como Business Planning y posteriormente se convierte en director nacional de Ventas hasta 2016, cuando Toshiba cierra sus negocios de venta de electrónicos.

Desde entonces se incorpora a AMD como director de la división de Consumo para Latam. En abril de 2019 se unifican las divisiones de Consumo, Comercial y Componentes, segmentan la región en tres subregiones, y lo nombran director general para México, Centroamérica y El Caribe. Desde ese momento se enfoca en consolidar a AMD como líder de tecnología en la región y aportar en un crecimiento con responsabilidades más regionales.