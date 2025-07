LOL Servicios, aliado que impulsa el negocio de los partners. En un mercado en constante evolución, donde los clientes demandan soluciones cada vez más complejas e integradas, y los resellers tienden a especializarse en nichos específicos, es necesario contar con aliados robustos que permitan complementar capacidades y expandir la oferta sin incurrir en grandes inversiones o riesgos. En este contexto, la propuesta de Licencias OnLine empodera el ecosistema de socios en toda la región.

Licencias Online como mayorista de valor, desde hace más de 6 años, tiene a disposición de sus socios de negocio, la unidad de LOL Servicios con el principal objetivo de complementar las capacidades técnicas de sus resellers apalancado en su equipo de más de 50 ingenieros certificados y presencia local en 8 países de la región.

“Entendemos que el mercado de IT muestra una tendencia a requerir soluciones de mayor complejidad y con una integración más profunda de habilidades en múltiples áreas, lo que hace improbable que cualquier reseller pueda ser experto en todas las tecnologías, buscando incrementar nuestra oferta de valor al reseller, Licencias Online que representa a más 35 fabricantes top del mercado ofrece a sus socios de negocio la oportunidad de incorporar nuevos fabricantes o soluciones a su portafolio de forma totalmente transparente, sin necesidad de invertir y sin incurrir en riesgos innecesarios”, argumenta Fabio Meza, Latam Sales Engineer Manager de la empresa.

El objetivo principal de LOL Servicios es claro: complementar, no competir. Meza subraya este punto: “Sabemos muy bien que para muchos de nuestros resellers, los servicios son su negocio principal y no buscamos competir, sino complementar sus capacidades técnicas y comerciales usando al equipo del mayorista como su propio equipo y permitir fortalecer su portafolio de soluciones de cara a sus clientes, ya sea para ejecutar estrategias de upsell o cross selling a clientes existentes o llegar a nuevas oportunidades de negocio que previamente no era posible por capacidades, experiencia o presencia en algún mercado”.

Desde su mirada, la problemática abordada es significativa. “Los clientes corporativos a los que todos servimos en el mercado IT, muestran una tendencia a requerir soluciones cada vez más integradas y, por otra parte, los resellers muestran tendencia a especializarse en sus tecnologías y marcas foco para diferenciarse y tener las mejores capacidades técnicas y comerciales, esto genera una necesidad en los jugadores del mercado de contar con aliados con los que integrar soluciones que no se tengan en el portfolio para no quedar afuera de los proyectos”.

“Sabemos que es retador para una sola empresa, tener capacidades, experiencia y casos de éxito en un rango tan amplio de tecnologías y fabricantes, y también sabemos que entrenar y certificar ingenieros toma tiempo y representa unos costos relevantes”, sigue el ejecutivo. “Adquirir experiencia y sabiduría en cada tipo de solución con cada fabricante es un proceso que suele ser lento y en el que se pueden incurrir en riesgos durante ese proceso hasta lograr la maduración del equipo técnico y comercial del reseller. Por eso mismo, con LOL Servicios, nos especializamos en ofrecer una alternativa a esta situación con una oferta de valor que construimos a la medida de nuestros socios”.

LOL Servicios ofrece una variedad de modalidades de servicios entre las que se destacan:

Servicios de alcance cerrado y llave en mano: intervención desde la preventa, integración con la estrategia comercial del reseller, y una oferta personalizada que garantiza costos y tiempos si se cumplen los alcances definidos. Esto aplica a implementaciones, migraciones, actualizaciones, o bolsas de horas, según la necesidad.

Servicios empaquetados: en Licencias Online los llaman “Agility packs”, y consisten en servicios de alcance predefinido en las soluciones más usuales del mercado, cosas como migraciones, implementaciones, actualizaciones en las marcas más relevantes del mercado. Estos ya tienen precios, alcance, y todo el detalle de la cotización, se envían de forma casi inmediata, y el reseller, por lo general, lo usa para integrar en sus proyectos o directamente revender los servicios de LOL Servicios y obtener un margen adicional.

Servicios de integración o escalamiento: consiste en bolsas de horas de ingeniería que el reseller contrata por un periodo en el que su equipo puede escalar con el equipo de LOL Servicios apoyo nivel 2 o nivel 3 en sus proyectos, por ejemplo, tener expertos en ciertas tecnologías al que puedan consultar temas que no puedan resolver. No se trata de un soporte sino de un servicio disponible para cuando lo llegan a necesitar.

Servicios de entrenamiento personalizado: complementando la oferta de LOL Educación, el equipo de servicios provee entrenamientos a medida para usuarios finales o técnicos en plataformas específicas, cubriendo necesidades de conocimiento que no encajan en los tracks de certificación oficiales.

Soporte técnico y administración delegada: aprovechando la experiencia del mayorista, ofrecen servicios de soporte técnico 5×8 o 7×24 y administración de plataformas con SLAs definidos.

Servicios de fulfillment: apoyo a partners enfocados en servicios para acceder a clientes enterprise o telcos con procesos complejos, o para cerrar negocios en mercados sin presencia local.

En cuanto a los beneficios para los canales, “LOL Servicios les brinda la oportunidad de contar con un aliado neutral que les puede resolver los negocios en un amplio portafolio de fabricantes y tipos de tecnologías, que va a garantizar que las cosas van a funcionar bien”, asegura Meza.

Esta propuesta les brinda ventajas en facturación y plazos de pago, al no competir por el cliente porque no vende directo, se integra con su propio equipo técnico y pueden usarlo por demanda en los proyectos que considere. Todo esto, a un costo alineado con las realidades de los mercados de la región. “En LOL Servicios sabemos que, en muchos mercados y situaciones, el precio pasa a ser un factor sumamente importante y nuestro equipo tiene la sensibilidad adecuada de precios en los diferentes mercados para integrarnos con la estrategia comercial que cada uno de los partners nos proponga en los proyectos y buscar siempre el cierre exitoso con buena rentabilidad para todos los involucrados”, sostiene el ejecutivo al respecto.

En la práctica, integrar LOL Servicios, sigue el vocero, “es como si tu empresa de repente y sin necesidad de invertir, pueda crecer su portafolio, cobertura y rentabilidad de una forma increíble, al poder actuar como si tuviera ingenieros disponibles con experiencia y manejo en la gran mayoría de fabricantes del mercado, tenga el conocimiento de cómo hacer negocios exitosos y poder tener facturación local en todos los países de América Latina”.

Lo que distingue a LOL Servicios es su enfoque. “Al tener una oferta de servicios enfocada 100% hacia la canal brindada por un aliado reconocido, confiable, neutral y que no vende directo como licencias online”, destaca Meza.

Mirando hacia el futuro, desde el mayorista proyectan que la unidad siga creciendo. “Estamos permanentemente incorporando nuevas marcas y capacidades a nuestro equipo técnico en servicios, alineado a lo que Licencias Online como mayorista va adoptando a nivel de fabricantes nuevos en el portafolio”.

De esta forma, LOL Servicios se posiciona como un socio estratégico indispensable para los canales en América Latina, ofreciendo las herramientas, el conocimiento y el equipo necesario para abordar los desafíos del mercado actual y futuro.