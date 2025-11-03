Licencias OnLine llevó 70 socios a la Fórmula 1. Durante un fin de semana memorable, Licencias OnLine llevó a cabo distintas actividades en el marco del Gran Premio de la Fórmula Uno en Ciudad de México, consolidando su gran relacionamiento con sus partners. La iniciativa, cuidadosamente pensada para fortalecer la conexión entre participantes, abarcó tres días llenos de actividades diseñadas para incentivar el networking y el intercambio profesional en un entorno lleno de pasión por la velocidad.

Desde temprano cada mañana de viernes a domingo, los invitados fueron recibidos con desayunos especiales, donde integrantes de algunos partners, clientes, fabricantes, y el equipo LOL compartieron impresiones y expectativas en un ambiente relajado, calentando motores para ingresar juntos al autódromo. Ahí, la adrenalina de la máxima categoría del automovilismo sirvió de escenario para convivir fuera del ambiente tradicional de oficina.

También, la agenda incluyó una activación exclusiva en las oficinas corporativas, a la que asistieron más de 30 partners, junto a las 13 marcas patrocinadoras del portafolio de LOL. Los participantes disfrutaron de la transmisión en vivo de las prácticas de Fórmula 1 y tuvieron la oportunidad de medirse en una competencia interactiva de simulador, en la que los mejores tiempos fueron reconocidos con premios atractivos, en una atmósfera de camaradería y sana competencia. Este evento fue reservado para partners, fabricantes y colaboradores.

En total, cerca de 100 personas participaron en la experiencia completa del Gran Premio, reflejando el interés y el respaldo de los aliados estratégicos. Entre las marcas patrocinadoras que acudieron directamente al evento se encontraron Acronis, Netskope, Netwitness, Trend Micro, Microsoft y Sophos. Otras marcas, aunque no presentes en el circuito, mantuvieron una visible presencia como patrocinadores de la activación de oficina: Red Hat, TeamViewer, Radware, CyberArk, Progress, TXOne y F5 sumando así 13 patrocinadores en total, evidencia del alcance y poder de convocatoria de la compañía.

Figuras clave como Ernesto Jiménez, Director de ventas de Licencias OnLine México, y Germán Manfredi, Gerente Regional de Finanzas de Licencias OnLine, quien viajó especialmente desde Argentina para acompañar a los invitados VIP, aportaron un valor adicional al evento, resaltando el interés de la dirección en estrechar lazos personalizados y fortalecer la presencia de la empresa ante los socios más importantes.

La experiencia entregó a los asistentes no sólo un acercamiento al mundo del automovilismo, sino también la oportunidad de compartir, aprender y construir juntos fuera tradicional, en un claro ejemplo de cómo las grandes alianzas se consolidan y trascienden más allá de los negocios.