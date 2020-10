Lenovo lanza solución de servicio avanzado

Lenovo anunció el lanzamiento de Lenovo Smart Support, una solución exclusiva para las empresas de Latinoamérica que buscan una cobertura integral para sus equipos. Con Lenovo Smart Support, las compañías obtendrán un monitoreo inteligente centralizado, permitiendo detectar fallas antes que las mismas aparezcan, sumado a todo el potencial de gestión de Lenovo Premier Support, el cual consta de un Servicio Técnico de Avanzada, que gestionará en forma preventiva y proactiva los activos de su empresa, Protección contra Daños por Accidentes y la opción de retención de disco duro.

“Lenovo Smart Support es una solución que transforma y simplifica las tareas de soporte de rutina de los equipos de IT, lo que logra que el equipo pueda enfocarse en lo que genera valor al negocio” comentó Mariano Itze, LAS Services Sales and Marketing Manager, y agregó: “Venimos trabajando, investigando y escuchando a nuestros clientes hace años, entendimos lo que necesitan y creamos una solución integral para que ya no tengan que preocuparse por el mantenimiento de sus activos.”

Muchos equipos de IT se están volcando a organizaciones externas de soporte, para aliviar algunas de las cargas básicas de mantenimiento, de hecho, 3 de cada 4 profesionales de IT declaran que el soporte externo de PC mejora la productividad del empleado.

Un servicio técnico de avanzada

Con Premier Support, no solo accederán a un soporte técnico avanzado, también tendrán un soporte integral para hardware y software, un único punto de contacto para la administración simplificada de casos de principio a fin, un gerente de cuentas para la administración de escalamiento y priorización de partes y mano de obra para la solución.

Protección contra accidentes y retención del disco

En cuanto a la Protección contra Daños Accidentales, Lenovo asegura la cobertura contra caídas, golpes, daños a la pantalla de LCD integrada y variaciones de tensión que dañen el equipo.

La Retención del Disco Duro permite que las empresas conserven su unidad dañada para la protección de tus datos. De esta forma, la información personal y de la organización no abandona su lugar de origen. Esta solución simplifica y adhiere al programa de seguridad y protección de la información.

Monitoreo proactivo para prevenir posibles fallas

Finalmente, El Monitoreo Inteligente Centralizado permitirá que Lenovo realice un seguimiento en tiempo real de la infraestructura para asegurar la continuidad operativa del negocio, brindando un soporte proactivo ante posibles fallas. Con esta funcionalidad se transforma el servicio de soporte tradicional, Lenovo antes de que sus usuarios tengan un problema notificará al equipo de IT para tomar acciones efectivas y mantener a los usuarios siempre operativos.

“En Lenovo escuchamos a nuestros clientes y creamos soluciones tecnológicas más inteligentes que tienen un impacto en el mundo. Creemos en el poder que tiene la tecnología para promover un cambio real y significativo en las empresas.” concluyó Mariano Itze como cierre en el lanzamiento de Lenovo Smart Support.