Lenovo celebra 30 años de ThinkSystem

Lenovo anunció el crecimiento de la cartera más completa de su historia, desvelando nuevas soluciones y servicios de infraestructura integrales optimizados para acelerar la modernización global de las TI con un rendimiento avanzado, seguridad y capacidades informáticas sostenibles. Las nuevas Soluciones de Infraestructura V3 de Lenovo ofrecen innovaciones líderes en la industria para ayudar a las empresas de todos los tamaños a desplegar y gestionar más fácilmente los entornos híbridos multi-nube y de borde, así como las cargas de trabajo tradicionales y de inteligencia artificial (IA) en las diferentes industrias.

Durante esta presentación, se celebró el 30º aniversario del servidor ThinkSystem x86, un avance fundamental en la tecnología informática empresarial que permitió un ecosistema abierto para la innovación e impulsó a las empresas hacia la era moderna de la información. En la actualidad, a medida que se acelera la digitalización global, la nueva cartera de soluciones de infraestructura V3 de Lenovo ofrece una arquitectura abierta única con gestión avanzada, fiabilidad superior y seguridad ampliada para ayudar a las empresas a aprovechar la nueva era de la informática.

“Lenovo ha sido pionera en soluciones de infraestructura que han transformado industrias enteras durante más de 30 años”, dijo Kirk Skaugen, vicepresidente ejecutivo del Grupo Lenovo y presidente del Grupo de Soluciones de Infraestructura. “Sobre la base de este legado, ahora estamos ofreciendo el avance de cartera más amplio de nuestra historia, con un rendimiento, escalabilidad, seguridad y sostenibilidad líderes en la industria, todo ello basado en una arquitectura abierta que ayudará a los clientes a aprovechar más fácilmente los datos para resolver los mayores desafíos de la humanidad.”

Innovación para la nueva era de las TI

La cartera de soluciones de infraestructura V3 de Lenovo abarca la nueva generación de servidores y sistemas de almacenamiento ThinkSystem, ThinkAgile y ThinkEdge, reconocidos como los sistemas más fiables y seguros del sector. Con el apoyo de la próxima generación de procesadores Intel Xeon Scalable, AMD EPYC y Arm, así como las GPUs NVIDIA y el software NVIDIA AI Enterprise, los clientes de Lenovo pueden ejecutar el cómputo de alto rendimiento, la IA y las cargas de trabajo empresariales de misión crítica a través de entornos informáticos híbridos multi-nube.

Para simplificar la gestión desde el borde hasta la nube y proporcionar una mayor agilidad, Lenovo también presentó XClarity One, una plataforma de gestión de software en la nube abierta, primera en el sector, que combina la infraestructura como servicio (IaaS) TruScale, la gestión como servicio y los análisis de soporte más inteligentes en un portal unificado para el cliente.

Lenovo XClarity One proporciona una interfaz moderna e intuitiva que simplifica la articulación de TI, la implementación, la automatización, la medición y el soporte desde el borde hasta la nube. Los clientes se benefician de la visibilidad del rendimiento de la infraestructura, la medición del uso y los análisis de soporte. La infraestructura Lenovo TruScale as-a-Service proporciona un modelo de pago por uso, eliminando el sobreabastecimiento y proporciona una visión de los costes de uso en tiempo real. Los clientes también pueden personalizar fácilmente dónde residen los datos de gestión, desde lo público a lo privado, en entornos híbridos multi-nube.

Soluciones optimizadas para una transformación inteligente

A medida que las organizaciones continúan construyendo sus infraestructuras híbridas multi-nube, requieren soluciones robustas con capacidades de despliegue ágil a través de una arquitectura de nube abierta global. Las soluciones optimizadas de Lenovo, diseñadas para ayudar a generar información más rápida a partir de datos complejos, ofrecen hardware, software y servicios integrados diseñados para proporcionar a las organizaciones de todos los tamaños una experiencia lista para usar, que es fácil de implementar y está diseñada para aplicaciones y cargas de trabajo específicas.

La nueva generación de soluciones de infraestructura hiper convergente ThinkAgile V3 de Lenovo está pre integrada con un ecosistema abierto de socios, incluidas las capacidades de software de Microsoft, Nutanix y VMware, y se encuentra disponible a través de TruScale Infrastructure as a Service para ofrecer la máxima flexibilidad. Los clientes pueden combinar la comodidad de una experiencia similar a la de la nube con la seguridad y el control de las soluciones tradicionales en las instalaciones.

Hay tres nuevas soluciones de Lenovo TruScale Microsoft Azure Deployment Ready: AI and Machine Learning (ML) Insights, Backup and Site Recovery y Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Por ejemplo, la solución AI and ML Insights ofrece una plataforma de aplicaciones fundamental para la ciencia de los datos.

Aprovechando el sistema Lenovo ThinkAgile MX y las capacidades de procedimientos almacenados de SQL Server, los científicos de datos y los desarrolladores de bases de datos pueden ahora ejecutar sus scripts de ML donde residen los datos. Esto elimina la necesidad costosa, lenta y arriesgada de mover los datos desde el almacenamiento a las aplicaciones de prueba a través de la red, mejorando en última instancia el rendimiento, la seguridad y los resultados de la IA y el ML. Las soluciones están optimizadas para llevar cualquier negocio a la nube y permitir la IA empresarial para todos. Las pequeñas empresas, como los consultorios médicos, los espacios comerciales o las sucursales, pueden ejecutar entornos de nube híbrida desde el borde mientras aprovechan un modelo de precios basado en el consumo.

Las capacidades de automatización de borde mejoradas también hacen que sea más fácil que nunca apoyar las decisiones basadas en datos a la velocidad del negocio. La nueva versión 2.5 de Lenovo Open Cloud Automation (LOC-a) autentifica y activa de forma segura los principales servidores ThinkEdge AI in situ a través de un teléfono, lo que acelera los conocimientos empresariales con un sistema de borde totalmente operativo en cuestión de minutos u horas.

Lenovo también permite a los clientes aprovechar los recursos existentes, a la vez que escalar para un crecimiento futuro exhaustivo con la nueva solución TruScale HPC XtraRack, una solución flexible y local que aborda la necesidad de maximizar los recursos de HPC y controlar el acceso compartido, así también, proporciona información empresarial más rápida con recursos informáticos elásticos entregados como servicio.

Modernización de TI a escala mundial

Para las empresas de hoy en día, salvaguardar los datos de los clientes y de la empresa al tiempo que se cumple la normativa sigue siendo un requisito esencial. Las infraestructuras de TI modernas deben estar reforzadas contra amenazas de seguridad cada vez más sofisticadas y soportar los niveles más altos de continuidad empresarial.

Las Soluciones de Infraestructura V3 de Lenovo incluyen funciones mejoradas de ThinkShield Security, disponibles con las capacidades de seguridad de infraestructuras más modernas del sector para mejorar la resistencia de las TI. El Modular Root of Trust de Lenovo ayuda a proteger, detectar y recuperarse de los ciberataques y los compromisos digitales con una detección de manipulaciones reforzada y una supervisión integrada en el diseño del chip, mientras que Lenovo System Guard garantiza una mayor seguridad entre la fabricación, la entrega y la implementación con una supervisión avanzada del hardware. La mitigación de la manipulación de la cadena de suministro de Lenovo cumple con los estándares de seguridad más estrictos de la industria, incluyendo el cumplimiento de FIPS 140-3 y NIST SP800-193.

Más allá de la seguridad, la cadena de suministro de Lenovo, que ocupa el noveno lugar en el mundo, garantiza que los sistemas se fabriquen y entreguen con eficiencia y proximidad de despliegue. Con una cadena de fabricación y suministro líder y localizada, Lenovo cumple con los requisitos locales a la vez que reduce la huella de carbono del producto.

La compañía ha ampliado su alcance global, dando servicio a más de 180 mercados con más de 35 instalaciones de fabricación, incluyendo su primera instalación de fabricación interna europea recientemente inaugurada en Hungría.

Cómputo sostenible

En esta época, se espera que las empresas sirvan a un propósito mayor con una innovación sostenible y responsable. Diseñada para la economía circular, la cartera mejorada de Lenovo ofrece avances en servicios de sostenibilidad, embalaje y diseño de productos para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.

La empresa ha presentado una serie de servicios de sostenibilidad, entre los que se incluye la ampliación de sus Servicios de Compensación de CO2 a determinados servidores Lenovo ThinkSystem, que ayudan a las empresas a compensar las emisiones apoyando los proyectos de acción climática de las Naciones Unidas. Además, los nuevos servicios de TruScale ofrecen una utilización de pago por uso que evita el exceso de aprovisionamiento y favorece la reducción del consumo de energía, mientras que los servicios de recuperación de activos de Lenovo ayudan a la eliminación de activos al final de su vida útil.

Por último, la quinta generación de la tecnología Lenovo Neptune Direct Water-Cooling amplía la eficiencia de los centros de datos, líder en el sector, a una gama más amplia de servidores, reciclando los bucles de agua caliente para enfriar los sistemas y permitiendo a los clientes reducir el consumo de energía hasta un 40%. Además, el innovador diseño de los embalajes utiliza un método de integración de bastidores para enviar los servidores preinstalados en estos, ahorrando más de 3,5 millones de libras de cartón hasta la fecha. En conjunto, estos avances ayudan a los clientes de Lenovo a cumplir con los objetivos de sostenibilidad y apoyan la visión de Lenovo de lograr un consumo net zero para el año 2050.