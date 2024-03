KIO recomienda a CEOs una adopción tecnológica integral

La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en el mundo es más grande que la registrada por otras tecnologías como el uso de los propios dispositivos inteligentes, blockchain y biotecnología, sin embargo, su proceso de adopción en las organizaciones tiene que acompañarse de una visión integral y en todas las posiciones, una cultura corporativa que comienza desde la alta dirección con los CEOs.

En el marco del evento Never Ending Evolution organizado por la firma Needed Education para comprender los alcances de la IA y dirigido a tomadores de decisiones, directivos de KIO reflexionaron sobre cómo la IA abre una oportunidad para que las empresas conozcan la manera más eficaz para incorporarla en sus operaciones y bajo una cultura innovadora de management que inicia desde los mandos altos.

“Desde hace años, para nosotros en KIO ha sido prioridad impulsar una cultura ágil para la rápida adopción de tecnología, lo que implica aprender y desaprender. Tiene que haber un espacio para el emprendimiento y así materializar las ideas en innovación” indicó Jorge Sapién, CEO de KIO durante su participación en el evento.

En México, casi 14% de las empresas ya usan IA, una cifra por debajo del promedio de la región, situado en 25.7% de acuerdo con el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (Cenia).

Bajo ese contexto, los directivos de KIO profundizaron en una serie de pasos y recomendaciones para integrar la IA en las compañías, para comprender bajo una visión integral cómo se puede adoptar en todas las áreas, para no limitarse a los equipos que tradicionalmente administran y manejan tecnología como Sistemas.

“Es fundamental para todas las empresas arrancar en un paso cero y no delegar solo la responsabilidad de adoptar de la Inteligencia Artificial a una sola área como a los científicos de datos”, comentó Bernardo González, Director de Operaciones de KIO IT Services, quien recordó que la aplicación de la IA en todos los sectores estima un alza de hasta 17% en la economía mundial.

Las organizaciones de alto desempeño en IA observan 1.8 veces mayor compromiso de la alta dirección en la estrategia de IA, de acuerdo con una encuesta realizada por la consultora Mckinsey & Company.

En su oportunidad, Octavio Camarena, Director Ejecutivo de KIO IT Services, mencionó que la integración de IA supone distintos retos para las empresas, no solo en México si no a nivel mundial, puesto que 45% de los desafíos tiene que ver con la capacitación para una adopción eficaz. Por ello, resaltó la importancia de considerar el desarrollo de talento al interior de las compañías con una cultura corporativa que inicie desde el CEO.

Asimismo, los directivos de KIO comentaron que las Pymes pueden tener una buena adaptación de la IA con distintas herramientas en sus procesos, ya que comprenden la necesidad de incluirla y algunas veces, las empresas más grandes tienen anclas del pasado que les dificulta entenderlo.