Juniper lanza Cloud Metro para 5G, borde e IoT

Juniper Networks anunció su nueva visión para el futuro de las redes metro: Cloud Metro. Reimaginar las redes metro permitirá a los operadores empezar a superar las dificultades técnicas y operativas más apremiantes, así como reinventar su función en el ecosistema digital.

Pero ¿qué hace que Cloud Metro sea tan importante? La imparable digitalización y el auge de los servicios 5G, de borde y de IoT abren la puerta a una infinidad de oportunidades y ventajas para los operadores de red, pero también a muchos desafíos. Estas nuevas aplicaciones, de naturaleza distribuida, están trasladando la prestación de servicios del borde del proveedor tradicional a la red metro, lo que da pie a aumentar el volumen, la velocidad y la variedad del tráfico que circula por ella. De pronto, nos encontramos con que surge así una nueva generación de servicios 5G, del Internet de las cosas (IoT) y de borde distribuido. Y son las grandes redes empresariales y de proveedores de servicios las que lo hacen posible.

Pero, para llegar ahí, primero hay que replantearse un aspecto de la red que se ha pasado por alto durante demasiado tiempo: la red metro. Con “metro” nos referimos a esa parte vital de la infraestructura actual que gestiona el acceso y la agregación, donde convergen todos los distintos elementos que acceden a la red. Para crear las experiencias digitales del futuro, tenemos que replantearnos los conceptos básicos del diseño de las redes metro, nuestra forma de trabajar con ellas y los usos que les damos.

Ponemos Cloud Metro al servicio del cambio

En los próximos años, el tráfico de las redes metro crecerá cuatro veces más rápido que el de cualquier otra red —y no solo eso: la mayoría del tráfico se quedará ahí, sirviendo a los servicios de borde distribuidos—, se desdibujarán las fronteras entre las distintas partes de la red y los servicios (empresariales, residenciales, xHaul, etc.) y los nuevos servicios 5G y de borde distribuidos llevarán casi un tercio de las cargas de trabajo a las nubes de borde. Y, entonces, las redes metro tradicionales diseñadas para hacer pasar todo el tráfico por un núcleo centralizado se quedarán cortas. Para aprovechar las nuevas oportunidades que traen el 5G y el borde, los operadores de red necesitan una red pensada para ofrecer resultados basados en la experiencia, y no en la conectividad. En otras palabras, necesitan Cloud Metro.

Cloud Metro de Juniper reinventa las redes metro punto a punto y aisladas de hoy en día para convertirlas en una única estructura versátil de servicios IP. Nuestra visión se basa en la experiencia que tenemos con los operadores a escala de nube y gestionando grandes redes a gran escala mediante la automatización de las operaciones. Hoy, hemos materializado esos conceptos de diseño con el objetivo de satisfacer las nuevas necesidades de las redes metro de última generación. A diferencia de las arquitecturas fragmentadas actuales, Cloud Metro se diseñó para facilitar la agrupación de recursos, la segmentación de la red y la automatización de las operaciones basadas en la nube. Interactúa con las funciones de redes tanto físicas como virtuales para prestar los servicios distribuidos más cerca del usuario final y distribuye de manera inteligente las funciones del plano de usuario y el borde de servicios donde sea necesario, con el objetivo de maximizar la eficiencia y la calidad. Además, utiliza una arquitectura similar a la de la nube para aportar a las redes metro la agilidad y la resiliencia propias de esta tecnología.

Nuestra solución Cloud Metro se basa en tres pilares fundamentales:

Estructura de servicios IP sumamente escalable: Juniper ofrece una completa cartera de plataformas optimizadas para servir a cualquier caso de uso de Cloud Metro, lo que incluye la posibilidad de pasar a velocidades de enlace e interfaz propias de la nube (incluyendo 400G ZR y ZR+) y a las tecnologías ópticas más vanguardistas, así como plataformas que cumplen los más estrictos requisitos de tiempo y sincronización para ofrecer servicios empresariales 5G con una latencia ultrabaja. Todas estas plataformas se comportan igual y ofrecen el mismo nivel de automatización y una experiencia homogénea en todas ellas. Asimismo, una estructura de servicios IP permite a los operadores de red utilizar tanto las topologías de anillo actuales para escalar verticalmente como las topologías de escalabilidad horizontal. Así, se mejora la escalabilidad y la fiabilidad de la red metro y, al mismo tiempo, se libera muchísimo ancho de banda protegido que ahora mismo se desperdicia.

Con el objetivo de reforzar esta estructura de servicios, Juniper acaba de anunciar dos nuevas adiciones a su cartera de soluciones Metro. Estas nuevas plataformas están diseñadas para su uso tanto en redes metro como en centros de datos, e incorporan a la familia ACX unos ASIC con una velocidad de reenvío de 4,8 Tbps y velocidades de interfaz de 400 GbE compatibles con tecnologías ópticas ZR/ZR+:

El ACX7100-48L, un enrutador de agregación de alta densidad y alta capacidad, está diseñado para los casos de uso de 5G más exigentes y ofrece una configuración muy flexible de los puertos de servicio (10GE, 25GE y 50GE).

El ACX7100-32C, un enrutador seguro de alta capacidad, ofrece una alta densidad y distribución ramificada para casos de uso de 100/400 GbE flexibles.

Inteligencia de servicios: Tomamos los mejores principios de la nube que se utilizan en los grandes centros de datos de hiperescala y los adaptamos a las redes metro. El resultado es una red Cloud Metro capaz de detectar servicios que facilita el direccionamiento universal e inteligente del tráfico entre todos los servicios distribuidos. Cloud Metro utiliza protocolos de ingeniería de tráfico modernos, como EVPN, SR/SRv6 y FlexAlgo, para dar lugar a nuevas experiencias con los servicios distribuidos. Además, aprovecha las tecnologías emergentes de segmentación de la red y aquellas capaces de detectar servicios para hacer posibles las redes centradas en la experiencia.

Automatización de extremo a extremo: Nuestra cartera de productos Paragon Automation, que anunciamos recientemente, ofrece aplicaciones de software modulares y nativas en la nube que proporcionan automatización de circuito cerrado en los entornos 5G y multinube más exigentes. Estas herramientas cuentan con las funciones más avanzadas del sector para poder implementar redes metro sin necesidad de configuraciones adicionales y para facilitar las implementaciones y el aprovisionamiento sin intervención (ZTP). Pueden ayudar a automatizar el ciclo de vida completo de los servicios, desde el aprovisionamiento inicial hasta el aseguramiento continuo de la calidad. Además, facilitan la automatización de circuito cerrado para optimizar el rendimiento de Cloud Metro.

Combinadas, estas funciones sientan las bases para una infinidad de servicios 5G, de borde y de IoT nuevos, y dan lugar a experiencias de usuario superiores; todo ello, medido y garantizado de forma automática.

Redes metro mejoradas

¿Qué les permite hacer Cloud Metro de Juniper Networks a los operadores de red? Para empezar, todo esto:

Utilizar una única red para cualquier caso de uso: Cloud Metro converge todos los casos de uso de las redes metro (residenciales, empresariales, de transporte xHaul) en una única arquitectura con un único modelo operativo. Permite a los operadores de red dar un tratamiento especial a los distintos tipos de tráfico y servicios, sujeto a distintos acuerdos de nivel de servicio (SLA), en la misma infraestructura.

Ofrecer servicios con agilidad: Cloud Metro dirige el tráfico a los recursos físicos y virtualizados oportunos de forma inteligente y con la mayor eficiencia, con lo que la experiencia del usuario se ve mejorada. Por otra parte, optimiza la capacidad y el uso gracias a la CUPS y los protocolos de ingeniería de tráfico modernos, y utiliza nuestra exclusiva tecnología Active Assurance para medir la calidad real del servicio (en lugar de inferirla a partir de pruebas pasivas) y garantizar que cada segmento respete el SLA requerido.

Utilizarla tanto en entornos existentes como en otros totalmente nuevos: Los operadores de red pueden empezar a usar una arquitectura Cloud Metro en cualquier momento. En el caso de implementaciones totalmente nuevas, pueden crear una red metro cuya apariencia y comportamiento sean similares a los de un entorno de nube con escalabilidad horizontal. Al mismo tiempo, también tienen la posibilidad de escalar verticalmente la capacidad y la inteligencia de las topologías de anillo que ya utilicen. En este caso, ambas arquitecturas convivirían en la misma red. Por último, también pueden migrar el tráfico progresivamente y mejorar la resiliencia y la agilidad sobre la marcha.

La revolución de las redes metro

La inminente era del 5G, el IoT y la nube supone grandísimas oportunidades para las empresas de cualquier sector, pero también nuevos desafíos que pueden resultar abrumadores y que, en muchos casos, solo pueden superar los operadores y sus redes renovadas. Pero, para ello, no pueden depender de una red metro diseñada para cubrir las necesidades fijas del pasado en materia de agregación y transporte.

Gracias a Cloud Metro, los operadores pueden reducir los costos y la complejidad de las operaciones y las arquitecturas metro. Es más, pueden agregar un valor inigualable a las aplicaciones más interesantes del 5G y del borde.

Gracias a esta solución, tienen el poder de convertirse en el único agente del ecosistema digital que acerque la inteligencia y los recursos de la nube a los usuarios finales y ofrezca, paralelamente, las latencias, los tiempos y la garantía de rendimiento necesarios para hacer realidad las experiencias digitales de última generación.

Brendan Gibbs, Vice-presidente de Soluciones WAN Automatizadas, Juniper Networks