Implementación de TI: uno de los mayores desafíos de las pymes

Como pequeñas y medianas empresas, uno de los mayores desafíos es la implementación de tecnología. En ocasiones no es fácil contratar a una persona encargada de TI por tiempo completo o tener los recursos económicos para contar con consultoría. Partiendo de esto, ¿conoce algún consejo sobre cómo las pymes pueden resolver los problemas de TI con un presupuesto reducido?

Estos desafíos tecnológicos son algunos de los dilemas más comunes para las pequeñas y medianas empresas. A medida que la tecnología evoluciona rápidamente y continúa proporcionando la base de nuestra productividad, los propietarios de pequeñas empresas dependen más que nunca de soluciones tecnológicas confiables y de alto rendimiento para administrar sus empresas.

Sin embargo, con presupuesto, tiempo y recursos limitados, y la abrumadora curva de aprendizaje que se cierne sobre los nuevos propietarios de negocios, la tarea de identificar las mejores soluciones de TI a menudo se presenta o delega a un empleado que no está calificado para tomar tal decisión. De allí que la tecnología tenga un costo, pese a que el 83 por ciento de las pequeñas empresas carezca de personal de TI y solo el 21 por ciento de las pequeñas empresas está totalmente de acuerdo en que tienen una estrategia bien definida para usar la tecnología para transformar sus negocios para el crecimiento.

A continuación, encontrará algunos consejos que los pequeños y medianos negocios deben tener en consideración a la hora de establecer una estrategia TI de bajo presupuesto y recursos reducidos.

No espere para encontrar una solución

Según la Asociación de Pequeñas Empresas de Estados Unidos, solo el 50 por ciento de las nuevas empresas sobreviven más de cinco años. Con la multitud de desafíos tecnológicos que enfrentan las pequeñas empresas y el crecimiento actual de las nuevas y avanzadas tecnologías, es imperativo adoptar un enfoque proactivo al momento de planificar una estrategia de TI. Es importante anticiparse a los problemas con el plan de caminar hacia el objetivo. Entre más empleados, transacciones y clientes obtenga, es posible que más dinero y recursos se deban invertir.

Evalúe sus necesidades tecnológicas

A medida que su empresa crece, sus necesidades cambian. Lo que necesitaba hace un año puede que ya no sea práctico. Por esto es imprescindible contar con hardware y software que respalden a su equipo, no solo en el presente, sino en el futuro a medida que se expanda. No se apresure, pero asegúrese de tener en cuenta el panorama general. Para tener una buena idea de sus necesidades tecnológicas, puede auditar el estado actual de su tecnología, así como también evaluar los roles de los empleados, examinar los flujos de trabajo, preguntar a los empleados qué necesitan, observar cómo interactúan con los clientes y cómo se llevan a cabo las transacciones, qué utiliza a diario y qué optimiza o perjudica las tareas diarias. Y otro de los factores más importantes: aprender del pasado. ¿Había tecnología que no funcionaba para su empresa? Revise su presupuesto, flujo de ingresos y crecimiento proyectado.

Usted no está solo

Es importante que recuerde que, como pequeña empresa, no está solo en su viaje. No se aísle durante el proceso de toma de decisiones tecnológicas cuando se enfrente a problemas de TI, ni aguante una metodología completa de “hágalo usted mismo”. Hay muchos líderes empresariales y otros propietarios de pequeñas empresas que están felices de compartir sus experiencias. Hablar con otros propietarios de negocios y unirse a organizaciones de pequeñas empresas podría desarrollar una red para apoyarse y aprender qué funciona y qué no.

Además de hacer crecer una red, existen asesores rentables centrados en la tecnología que pueden equiparlo con la capacitación, la dirección y las soluciones adecuadas necesarias para mantener su negocio en funcionamiento. De acuerdo con el Informe Connected Small Business 2016 de Salesforce, el 49 por ciento de las pequeñas empresas dicen que gastan demasiado tiempo y dinero en averiguar qué tecnología usar y el 73 por ciento de los propietarios de pequeñas empresas son responsables de comprar tecnología para sus negocios.

Para evitar el desperdicio de horas y dólares valiosos, los propietarios de pequeñas empresas pueden asociarse con un proveedor de tecnología experto que puede guiarlos en la toma de decisiones inteligentes de TI. Por ejemplo, el programa de asesores de pequeñas empresas de Dell Technologies ofrece asistencia de TI las 24 horas, los 7 días de la semana para responder cualquier pregunta, y ayudar a las pequeñas empresas a elegir soluciones tecnológicas personalizadas que se adapten a sus necesidades. También hay consultores de TI de terceros que juegan un papel clave en ayudar a las empresas a adoptar las tecnologías más adecuadas, como los consultores de la red de expertos de Dell Technologies, que pueden proporcionar una visión general detallada de todas las soluciones de TI y ofertas de servicios en diferentes marcas que están disponibles para pequeñas empresas.

Algunos dicen que se necesita una aldea para criar a un niño, lo mismo puede decirse de las pequeñas empresas. Se necesita una aldea para comenzar, crecer y escalar una empresa desde cero. Mi consejo es no esperar para construir su infraestructura de TI, comenzar temprano, conectarse con otros propietarios de pequeñas empresas en aprendizajes clave y, lo más importante, asociarse con un experto en TI que pueda guiarlo para tomar las mejores decisiones tecnológicas rentables para ejecutar y hacer crecer tu empresa.

Javier Solorzano, Director Comercial en Dell Technologies México