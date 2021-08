IBM no se rinde con su OS, ahora para nube

IBM anunció z/OS V2.5, el sistema operativo de próxima generación para IBM Z. Está diseñado para acelerar la adopción de la nube híbrida y la inteligencia artificial por parte de los clientes, además de impulsar proyectos de modernización de aplicaciones.

Según un estudio del IBM Institute for Business Value titulado “Application modernization on the mainframe”, el 71% de los ejecutivos encuestados comenta que las aplicaciones basadas en mainframe tienen un papel central en su estrategia de negocios. En tres años, se estima que el porcentaje de organizaciones que aprovechan los beneficios del mainframe en un entorno de nube híbrida aumentará más del doble.

IBM z/OS V2.5 contribuye a impulsar el valor para los clientes al ofrecer nuevas capacidades a través de la habilitación de inteligencia artificial (IA), la modernización de aplicaciones, la resiliencia, el refuerzo de la seguridad y una mejor experiencia para el desarrollador.

Capacidades de IA en IBM Z

Según el estudio “Global AI Adoption Index 2021”, elaborado por Morning Consult por encargo de IBM, el 87% de los profesionales de TI globales encuestados informan que es muy o algo importante para su organización poder construir y ejecutar sus proyectos de IA dondequiera que residan los datos1. Con z/OS V2.5, IBM presenta nuevas capacidades de inteligencia artificial de alto rendimiento que están estrechamente integradas con las cargas de trabajo de z/OS, con el objetivo de brindar a los clientes perspectivas de negocio útiles para una toma de decisiones basada en mejor información.

“IBM apuesta por la nube híbrida y la inteligencia artificial. Estamos muy dedicados a ofrecer innovaciones como IA y nuevas capacidades de seguridad en IBM Z para ayudar a nuestros clientes a avanzar más rápidamente en sus viajes de modernización”, comentó Ross Mauri, Gerente General de IBM Z. “Para nuestros clientes, IBM z/OS V2.5 brinda nuevas capacidades de seguridad y resiliencia a la plataforma y les permite integrar IA en tiempo real en cada transacción de negocio, imperativos que se volvieron aún más urgentes durante la pandemia”.

Seguridad mejorada para que los datos del cliente estén preparados para el futuro

Frente a las amenazas recientes como la de SolarWinds y el ataque de ransomware contra la infraestructura crítica de Colonial Pipeline, existe una necesidad continua de que los clientes fortalezcan aún más su postura general de ciberseguridad y resiliencia. IBM z/OS V2.5 está ayudando a abordar estos desafíos al revelar un amplio espectro de mejoras en autenticación, autorización, registro, integridad del sistema, disponibilidad de datos y del sistema, cifrado de datos en tránsito y en reposo, y privacidad general de los datos, que incluyen:

Expansión del cifrado generalizado a nuevos tipos de conjuntos de datos: ahora se incluyen conjuntos de datos de formato básico secuencial y de gran formato gestionados por SMS, lo que brinda a los usuarios la capacidad de cifrar datos sin cambios en la aplicación y simplificar el cumplimiento.

Capacidades de mitigación de anomalías que aprovechan el análisis predictivo de fallas (PFA, por sus siglas en inglés), los diagnósticos en tiempo de ejecución, el administrador de carga de trabajo (WLM, por sus siglas en inglés) y JES2, para ayudar a detectar comportamientos anómalos casi en tiempo real, lo que permite a los clientes abordar de manera proactiva problemas potenciales.

Un entorno seguro y escalable para la nube híbrida

Conforme los clientes aceleran su viaje a la nube híbrida, tener un entorno seguro y escalable es fundamental para el proceso de transformación que sirve de base. IBM z/OS V2.5 presenta nuevas capacidades que respaldan la modernización de aplicaciones y brindan una experiencia nativa de la nube en z/OS:

Nueva interoperabilidad Java/COBOL que amplía los modelos de programación de aplicaciones existentes con soporte para direccionamiento paralelo de 31 bits y 64 bits, lo que simplifica la modernización de las aplicaciones empresariales.

Rendimiento mejorado y facilidad de uso para z/OS Container Extensions (zCX) para integrar aplicaciones y utilidades de Linux en z/OS.

Capacidades adicionales para integrar el almacenamiento en la nube a través de transparent cloud tiering (TCT) y Object Access Method (OAM) para ayudar a reducir los gastos operativos y de capital con la transferencia de datos a entornos de almacenamiento de nube híbrida para simplificar el archivado y la protección de datos en IBM Z.

Se espera que IBM z/OS V2.5 sea más rápido y fácil de instalar y actualizar, habiéndose realizado una prueba de cliente que demuestra la capacidad de instalar z/OS más de un 30% más rápido que en comparación con IBM z/OS 2.3 y 2.42. Gracias a la experiencia de gestión simplificada proporcionada por tareas optimizadas y automatizadas, es posible que no se requieran habilidades especializadas. Se espera que IBM z/OS V2.5 esté disponible de forma generalizada el 30 de septiembre de 2021.