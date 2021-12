IBM lanza Centro de Modernización para nube híbrida

IBM dio a conocer el Centro de Modernización de IBM Z y Cloud, una puerta de acceso digital a una amplio conjunto de herramientas, capacitación, recursos y socios del ecosistema, para ayudar a los clientes de IBM Z a acelerar la modernización de sus aplicaciones, datos y procesos en una arquitectura de nube híbrida abierta.

En el estudio del IBM Institute for Business Value, “Modernización de aplicaciones en el Mainframe”, el 71% de los ejecutivos dice que las aplicaciones basadas en mainframe son centrales en su estrategia de negocio. Cuatro de cada cinco encuestados dicen que sus organizaciones necesitan transformarse rápidamente para mantener el ritmo de la competencia, lo que incluye modernizar las aplicaciones basadas en mainframe y adoptar un enfoque más abierto. El informe confirmó que los ejecutivos ven la modernización de las aplicaciones basadas en mainframe -y su conexión con nuevas aplicaciones a través de un entorno de nube híbrida- como crucial para impulsar una estrategia holística de transformación digital a través del mainframe y la nube. Ellos están perfectamente entrelazados para ofrecer agilidad y capacidades de vanguardia en toda la empresa. Y juntos ayudan a asegurar las operaciones, reducen la latencia e impulsan los procesos legacy a niveles más altos de agilidad empresarial.

De acuerdo con la encuesta reciente del IBM Institute for Business Value, denominada “La ventaja de la plataforma de nube híbrida,” el valor derivado de una tecnología de plataforma multinube totalmente híbrida y un modelo de operación a escala, es 2,5 veces el valor derivado de un enfoque de plataforma única y proveedor de nube único. Así mismo, una transformación de nube híbrida de IBM que integra IBM Z puede extender hasta 5 veces el valor de un enfoque único de nube pública[1] . Un informe de Hurwitz and Associates patrocinado por IBM confirma que este valor adicional se deriva de: la aceleración del negocio, productividad de los desarrolladores, eficiencia de los costos de infraestructura, regulación, conformidad y seguridad, y flexibilidad de implementación[2].

Hoy en día, muchos clientes de IBM Z están funcionando en una infraestructura moderna. Sin embargo, para apalancarse verdaderamente de los beneficios de la nube híbrida, las organizaciones deben continuar modernizando sus aplicaciones y datos. Con el Centro de Modernización de IBM Z y Cloud, los clientes pueden obtener insights sobre como mantener su actual patrimonio de TI, mientras se concentran en el diseño y la ejecución de una estrategia para sus aplicaciones y datos fundamentales que se ejecutan en IBM Z, para prepararse para la nube híbrida. Aprovechando décadas de experiencia de IBM Consulting y socios clave del ecosistema de IBM, esto incluye una evaluación detallada de los objetivos de negocio y de IT de los clientes, la modernización de las aplicaciones y los datos existentes para extenderlos a la nube, incluyendo IBM Cloud y los hiperescaladores de terceros, y desarrollar nuevas aplicaciones nativas de la nube e integrarlas con aplicaciones y datos existentes en IBM Z.

“La confiabilidad y seguridad de clase mundial de las soluciones de IBM Z han contribuido significativamente a la notable longevidad y valor de negocio para clientes empresariales”, dijo Charles King, PUND-IT. “Sin embargo, otra característica fundamental, la adaptabilidad, es igualmente importante. Durante más de dos décadas, IBM se ha asegurado de que los mainframes Z aborden requisitos vitales en aplicaciones y casos de uso, tanto existentes como emergentes, incluyendo Linux, sistemas abiertos y nube híbrida. Con el nuevo Centro de Modernización de IBM Z y Cloud, IBM y sus socios están proporcionando a los clientes las herramientas, recursos y capacitación que necesitan para modernizar y transformar con éxito aplicaciones, datos y procesos basados en mainframe en ambientes de nube híbrida, y así maximizar sus inversiones en IBM Z.”

Como parte del Centro de Modernización de IBM Z y Cloud, los clientes pueden acceder a una jornada digital con amplios recursos y guías para profesionales de negocios, ejecutivos de IT y desarrolladores. Las principales zonas del centro incluyen:

Experiencia IBM en competencias específicas, incluyendo activos, experiencia y metodologías de IBM Consulting, co-creación con clientes a través metodologías de consultoría de IBM, demos, versiones de prueba, productos mínimos viables (MVPs), talleres y otros servicios puntuales diseñados para ayudar a acelerar la jornada de transformación digital. Los aceleradores incluyen el Garage de IBM Consulting, arquitecturas y patrones de referencia, modelos de jornadas de modernización y otras soluciones técnicas.

Un ecosistema estratégico de socios globales líderes en tecnología y servicios, abarcando:

o Servicios: Integradores de sistemas con soluciones y competencias que incluyen la modernización en sitio. Socios actuales incluyendo a Capgemini y Deloitte Consulting LLP, y se espera que se anuncien más en los próximos meses.

o Socios de Tecnología: Proveedores de software y servicios gestionados, incluyendo: Episode Six; Fiorano Software; Fujitsu Limited; HEXANIKA; Illumio; Luxoft, una compañía de tecnología de DXC; MuleSoft; Pennant Technologies; AG Software; Suntec Business Solutions; y Zafin .

Recursos adicionales tales como enlaces a un hub de aprendizaje para capacitar a los arquitectos y desarrolladores sobre técnicas de modernización de aplicaciones, un centro de referencia con casos de uso de clientes, papers de analistas y otros materiales diseñados para ayudar a capacitar y empoderar.

“Hasta ahora, las empresas globales que funcionan en IBM Z han tenido opciones limitadas de información y pasos a seguir hacia la modernización, en un solo lugar. Junto con narrativas confusas de proveedores en el mercado y relatos de migraciones fallidas, encontrar un recurso al que los líderes de TI puedan recurrir puede ser un desafío”, dijo Meredith Stowell, Vicepresidente del Ecosistema de IBM Z. “La realidad es que el futuro es híbrido, donde IBM Z y Cloud son mejores juntos. Aunque la migración lift and shift puede parecer una elección atractiva para la modernización, en muchos casos puede ser una vía de un solo sentido y de lock-in en una única nube pública, lo que puede tener implicaciones en el costo, la gobernanza y la seguridad. IBM comprende profundamente el entorno IBM Z, el ecosistema Cloud y las industrias que dependen de nosotros, y hemos reunido todos los elementos necesarios para ayudar a nuestros clientes a adoptar la nube híbrida en un solo lugar”.