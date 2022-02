HUAWEI lanza MateBook X Pro 2022

El 2021 fue un gran año para el mercado de las PC, según cifras de la firma de análisis, Canalys, durante el año anterior se enviaron 341 millones de unidades en todo el mundo, registrando un crecimiento del 15% en comparación con las cifras del 2020. La buena noticia es que el 2022 podría superar los números del 2021, Huawei está preparada para mejorar la experiencia a sus usuarios a través de su familia de computadoras MateBook y MateStation.

Uno de los más recientes lanzamientos en México fue la MateBook X Pro 2022, una computadora portátil de gama premium que no solo ha logrado mejorar la experiencia ofrecida en el modelo de 2021, sino que se diferencia notablemente de sus competidores en 5 aspectos clave.

La MateBook X Pro está equipada con una pantalla táctil HUAWEI Real Colour de 14.2 pulgadas que es capaz de sorprender a cualquier usuario incluso antes de encenderse, pues la relación cuerpo-pantalla es del 92.5%, lo que significa que tiene marcos ultradelgados que permiten ver más sin aumentar el tamaño de la computadora. Ofrece precisión de color de nivel profesional y certificación de doble gama de colores y VESA DisplayHDRTM 400. Lo que significa que la pantalla ha sido calibrada para garantizar que la precisión de color sea ΔE<1 en la gama de colores P3 y sRGB. Esto significa que el panel es capaz de mostrar colores deslumbrantes y realistas que en combinación con sus 500nits de brillo, su resolución 3.1K y sus 264ppi (pixeles por pulgada) dan como resultado una experiencia visual impactante, envolvente y única en una laptop. Todo esto sin considerar que la tasa de refresco también se puede ajustar hasta los 90Hz, por lo que podrás disfrutar de contenidos de manera más fluida. A diferencia de lo que constantemente se cree, una pantalla un buen nivel de brillo y colores profundos y realistas no necesariamente es perjudicial para tus ojos, pues las certificaciones TÜV Rheinland de baja luz azul y TÜV Rheinland Flicker Free garantizan protección y placer para tu vista, y son certificaciones que no es muy común encontrar en computadoras portátiles. Integra 6 altavoces que en combinación con la tecnología HUAWEI Sound ofrecen una experiencia de audio totalmente envolvente, que te permiten escuchar como tu música y los efectos de sonido de tus series y películas favoritas desde diferentes direcciones. La afinación también ha sido uno de los aspectos clave en la HUAWEI MateBook X Pro 2022, por lo que todo el sistema de sonido fue afinado para ofrecer bajos envolventes junto con altos claros que en combinación con los algoritmos de reconstrucción de sonido de Huawei permiten agregar profundidad a cada tipo de sonido. De igual manera, la computadora integra 4 micrófonos de campo lejano capaces de captar tu voz a 5 metros de distancia, que junto con la cancelación de ruido AI también mejora notablemente la calidad y la experiencia, cancelando eficazmente los ruidos ambientales como el sonido de un teléfono o las pulsaciones del teclado mientras tomas una videollamada. El touchpad de la HUAWEI MateBook X Pro 2022 ha sido mejorado teniendo en mente la comodidad, innovación y practicidad gracias al control por gestos que incluso has visto en varios smartphones de Huawei. Este trackpad tiene una cobertura de detección del 100%, lo que significa que puedes presionar sobre cualquier parte de su cuerpo y obtener una respuesta precisa. Pero lo que hace que la experiencia al usar este trackpad se lleve a otro nivel es la respuesta háptica cuando se ejecuta un gesto. Por ejemplo, puedes subir o bajar el volumen solo con deslizar el dedo sobre el borde derecho del trackpad y sentir y escuchar la respuesta háptica que te permite tener una mejor experiencia durante el uso con los gestos más comunes. Por otro lado, permite aumentar o disminuir el brillo con solo deslizar el dedo en el borde izquierdo del trackpad, mientras que para adelantar o regresar unos segundos algún contenido multimedia bastará con hacer lo mismo, pero sobre el borde superior. Con la HUAWEI MateBook X Pro puedes comenzar a olvidarte de los clásicos botones para controlar las tareas comunes en tu PC. La experiencia con los gestos no termina aquí, también es posible realizar una captura de pantalla tocando dos veces con un nudillo, o grabar la pantalla tocando dos veces el trackpad con dos nudillos. También puedes acceder rápidamente al panel de notificaciones con solo deslizar dos dedos hacía arriba desde el lado derecho del trackpad. Aunque la HUAWEI MateBook X Pro 2022 no es nuestrala computadora con sistema de enfriamiento Shark Fin Fan, sí integra un nuevo sistema con doble ventilador Shark Fin que mejora la disipación de calor, y que se complementa con un sistema inteligente de control de temperatura para que los momentos de juego o con aplicaciones de alto rendimiento ejecutándose esta se ajuste en tiempo real, y el equipo siga funcionando con todo su poder, pero de manera silenciosa. Este nuevo sistema también ha sido diseñado para permitir la triple entrada de aire, al mismo tiempo que expulsa el aire caliente por las dos rendijas traseras del equipo. La HUAWEI MateBook X Pro 2022 se presenta con Windows 11.