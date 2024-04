HPE utiliza GenAI para mejorar Aruba Networking

Hewlett Packard Enterprise anunció la expansión de sus capacidades AIOps para gestión de red mediante la integración de múltiples modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) de IA generativa (GenIA) en HPE Aruba Networking Central, la solución de gestión de red nativa de la nube de HPE alojada en la plataforma en la nube HPE GreenLake. En noticias relacionadas, HPE anunció que Verizon Business está expandiendo su portafolio de servicios gestionados para incluir HPE Aruba Networking Central, con lo cual brindará a los clientes una interconexión impulsada por la inteligencia artificial (IA) y centrada en la seguridad.

A diferencia de otras estrategias de interconexión GenAI que solo envían llamadas API a los LLM públicos, la nueva serie de modelos LLM autocontenidos de HPE Aruba Networking Central está diseñada con preprocesamiento y protecciones innovadoras para mejorar la experiencia de usuario y la eficiencia operativa, con un enfoque en los tiempos de respuesta de búsqueda, la precisión y la privacidad de datos. Con uno de los lagos de datos más grandes de la industria, HPE Aruba Networking ha recopilado telemetría de casi cuatro millones de dispositivos gestionados por red y más de 1,000 millones de terminales de clientes, que impulsan los modelos de aprendizaje automático de HPE Aruba Networking Central para análisis predictivo y recomendaciones. La nueva funcionalidad LLM GenAI se incorporará en la característica de búsqueda de IA de HPE Aruba Networking Central, lo que complementará la IA basada en aprendizaje automático (ML, por sus siglas en inglés) existente en todo HPE Networking Central para proporcionar perspectivas más profundas, análisis mejorados y capacidades más proactivas.

“Los clientes de redes modernas exigen perspectivas sobre su infraestructura crítica impulsadas por IA y centradas en la seguridad, y eso es lo que nosotros ofrecemos”, dijo David Hughes, director ejecutivo de productos en HPE Aruba Networking. “HPE continúa su sólido historial de innovación en IA con esta medida audaz y con la nueva estrategia de HPE Aruba Networking Central, la cual consiste en implementar múltiples modelos LLM para adoptar las capacidades de GenAI”.

HPE Aruba Networking sigue comprometido a utilizar la IA de manera segura con un enfoque centrado en la seguridad en torno a la información de identificación personal y del cliente (PII/CII, por sus siglas en inglés), ya que los LLM se aíslan dentro de HPE Aruba Networking Central, que opera en la plataforma en la nube HPE GreenLake Cloud Platform. HPE Aruba Networking Central también garantiza la seguridad de los datos del cliente con LLMs propietarios diseñados para propósitos específicos que eliminan los datos PII/CII y mejoran la precisión de las búsquedas, al tiempo que brindan respuestas inmediatas a las preguntas sobre las operaciones de la red.

Como parte de sus capacidades expandidas, los conjuntos de entrenamiento de HPE Aruba Networking Central para los modelos GenAI son hasta diez veces más grandes que otras plataformas basadas en la nube e incluyen decenas de miles de documentos obtenidos de HPE Aruba Networking en el dominio público, así como más de tres millones de preguntas que se han capturado de la base de clientes a lo largo de muchos años de operaciones.

Desde su lanzamiento en 2014, HPE Aruba Networking Central ofrece potentes capacidades para configurar, gestionar, monitorear y solucionar problemas de las redes en LAN, WAN e IoT inalámbricos y cableados, además de integrar funciones a lo largo del ciclo de vida de las operaciones de red. HPE Aruba Networking Central es una oferta SaaS que se vende principalmente como suscripción anual con un modelo de licenciamiento de dos niveles (Básico y Avanzado). El nuevo motor de búsqueda basado en LLM GenAI estará disponible el segundo trimestre del año fiscal 2024 de HPE y se incluirá con todos los niveles de licenciamiento. Además de ser una oferta SaaS independiente, HPE Aruba Networking Central se incluye como parte de una suscripción a HPE GreenLake for Networking (NaaS) y está disponible a través de la plataforma HPE GreenLake.

“En la actualidad, los clientes buscan aplicaciones de IA prácticas que puedan mejorar sus negocios de forma considerable”, dijo Will Townsend, vicepresidente y analista principal en Moor Insights and Strategy. “Cuando se trata de gestionar la red de manera eficaz, los datos y los modelos son importantes. La IA no es algo nuevo en las operaciones de red y seguridad, pero la IA generativa recibe su propia interfaz de lenguaje natural. El desafío yace en alinear perfectamente las consultas con los algoritmos de IA para producir resultados de negocio relevantes y significativos. Una serie de LLMs para propósitos específicos que se entrega en un entorno controlado ofrece la mejor privacidad y rendimiento. Con este anuncio de HPE Aruba Networking Central, HPE lanza una funcionalidad de IA generativa interesante que no sacrifica el rendimiento en aras de una seguridad reforzada”.

Socios como Verizon Business aprovechan HPE Aruba Networking Central o Verizon Managed SD Branch para ayudar a las organizaciones a mejorar el rendimiento de sus redes y aplicaciones, respaldando resultados más ágiles y predecibles sin sobrecargar los recursos de TI internos.