HPE lanza soluciones AI factory para acelerar la adopción. HPE da a conocer la innovación en IA con soluciones modulares AI factory impulsadas por NVIDIA Blackwell, soportadas por HPE Alletra Storage MP y optimizadas para implementarse y escalar en empresas, proveedores de servicios, entidades soberanas y desarrolladores de modelos. Con ellas impulsará la creación, adopción y gestión de soluciones AI factory en todo el ciclo de vida de la IA y para todo tipo de organización.

HPE está ampliando su portafolio de soluciones AI factory NVIDIA AI Computing by HPE con GPU NVIDIA Blackwell, incluidas nuevas soluciones optimizadas para proveedores de servicios, desarrolladores de modelos y entidades soberanas, así como AI factory, la próxima generación de HPE Private Cloud AI para empresas. Las soluciones y servicios integrados de extremo a extremo para AI factory eliminan la complejidad para los clientes de compilar un full-stack de IA por su cuenta al construir un centro de datos moderno y listo para IA.

“La IA generativa, agentiva y física tiene el potencial de transformar la productividad global y crear un cambio social duradero, pero la IA es tan buena como la infraestructura y los datos que la respaldan. Las organizaciones necesitan los datos, la inteligencia y la visión para capturar la oportunidad de la IA y esto hace que obtener la base de TI adecuada sea esencial”, dijo Antonio Neri, presidente y CEO de HPE. “HPE y NVIDIA están ofreciendo el enfoque más completo, uniendo la infraestructura y los servicios de IA líderes en la industria para permitir que las organizaciones hagan realidad sus ambiciones y brinden valor comercial sostenible”.

“Estamos entrando en una nueva era industrial, definida por la capacidad de generar inteligencia a escala”, dijo Jensen Huang, fundador y CEO de NVIDIA. “Juntos, HPE y NVIDIA están ofreciendo una infraestructura de AI factory completa para impulsar esta transformación, permitiendo a las empresas aprovechar sus datos y acelerar la innovación con una velocidad y precisión sin precedentes”.

HPE alivia la carga de crear y adoptar fábricas de IA y acelera el tiempo de generación de valor a través de nuevos servicios que ayudan a los clientes en su viaje hacia la IA. Los nuevos servicios abarcan el diseño, el financiamiento, la construcción y la seguridad de las fábricas de IA desde el día 1 hasta el día 2+ con un enfoque en operar de manera eficiente y sostenible

HPE acelera el tiempo de generación de valor de AI factory con la IA de nube privada HPE de próxima generación

Private Cloud AI, el producto distintivo del portafolio de NVIDIA AI Computing by HPE, es una oferta de AI factory totalmente integrada con cómputo, redes y software acelerados de NVIDIA. La IA de nube privada proporcionará:

Compatibilidad con el cómputo acelerado de NVIDIA Blackwell con servidores HPE ProLiant Compute Gen12. Estos servidores ocupan el puesto #1 en más de 23 pruebas de IA y proporcionan enclaves seguros para evitar la manipulación, así como criptografía poscuántica y capacidades de cadena de suministro confiables a nivel de rack y servidor.

Protección de la inversión y escalabilidad sin interrupciones de una generación de GPU a la siguiente, incluida NVL NVIDIA H200 y ahora con GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Server Edition, para admitir una amplia gama de cargas de trabajo de IA empresarial, incluidos los casos de uso de IA física y agentiva. Una nueva arquitectura asociada unifica la agrupación de recursos para que las nuevas GPUs estén disponibles para todas las cargas de trabajo de IA.

Gestión aislada para organizaciones con estrictos requisitos de privacidad de datos.

Multi-tenancy que permite a las empresas colaborar y dividir recursos entre equipos.

Los últimos proyectos de IA de NVIDIA, incluido el modelo de NVIDIA AI-Q para la creación de agentes y flujos de trabajo de IA.

Un nuevo programa de “probar y comprar” que permite a los clientes evaluar la IA de la nube privada en toda la huella global de centros de datos de alto rendimiento de Equinix antes de realizar una compra.

HPE amplía su portafolio de productos AI factory con nuevas soluciones aprobadas basadas en la innovación líder del sector

Las nuevas soluciones AI factory combinan las últimas innovaciones y experiencia en IA de HPE, incluidas cinco décadas de refrigeración líquida líder en el sector y el software HPE Morpheus Enterprise para un plano de control unificado. A diferencia de la mayoría de las soluciones de la competencia, estas soluciones validadas y componibles de extremo a extremo son pilas tecnológicas modulares y completas integradas con anticipación para el cliente, lo que acelera el tiempo de generación de valor.

Uso de la IA para observar la IA: El software HPE OpsRamp proporciona observabilidad full-stack en la IA de la nube privada y las nuevas soluciones de AI factory. HPE OpsRamp también es ahora una solución de observabilidad validada para NVIDIA Enterprise AI Factory.

Nueva AI factory a escala está diseñada para organizaciones que operan a gran escala, como proveedores de servicios y desarrolladores de modelos. HPE ofrece HPE ProLiant Compute XD, software NVIDIA AI Enterprise, tecnologías de refrigeración por aire y líquido, y una gama completa de servicios profesionales y de asesoramiento.

Nueva AI factory para soberanos está destinada a naciones, gobiernos y organizaciones del sector público, y ofrece capacidades especializadas adicionales, como la gestión aislada y soluciones y servicios que permiten la soberanía de datos, tecnológica y operativa.

Al aprovechar el diseño validado por NVIDIA Enterprise AI Factory, las soluciones AI factory de HPE se pueden implementar utilizando la última tecnología de cómputo acelerada de NVIDIA, las redes Ethernet NVIDIA Spectrum-X, las DPU NVIDIA BlueField-3 y el software NVIDIA AI Enterprise para garantizar un alto rendimiento, una seguridad sólida, una aceleración de almacenamiento eficiente y una infraestructura escalable para la próxima era de la IA.

HPE Compute XD690 se une al portafolio de NVIDIA AI Computing by HPE

El nuevo HPE Compute XD690 es compatible con ocho GPUs NVIDIA Blackwell Ultra y refleja el compromiso continuo de HPE de ser un líder en el tiempo de comercialización con las últimas innovaciones de NVIDIA en computación acelerada para IA. HPE Performance Cluster Manager ofrece una gestión de sistemas totalmente integrada y una supervisión y alertas avanzadas de la infraestructura en entornos de IA grandes y complejos que escalan miles de nodos.

HPE Alletra Storage MP X10000 impulsa las fábricas, los agentes y los casos de uso de IA con datos listos para la IA

Para garantizar que las fábricas y aplicaciones de IA se alimenten continuamente con datos no estructurados listos para la IA, HPE Alletra Storage MP X10000 será compatible con servidores Model Context Protocol (MCP). La integración de MCP con la inteligencia de datos incorporada del X10000 acelera las canalizaciones de datos y permite que las fábricas, las aplicaciones y los agentes de IA procesen y actúen sobre datos inteligentes no estructurados. Además, el X10000 es compatible con el diseño de referencia de la plataforma de datos de IA de NVIDIA y ofrece un SDK para optimizar las canalizaciones de datos no estructurados para la inferencia, el entrenamiento y el aprendizaje continuo.

Unleash AI añade 26 nuevos socios, lo que permite a HPE admitir más de 75 casos de uso de IA

A través de los nuevos socios del ecosistema de Unleash AI, los últimos proyectos de IA de NVIDIA y los servicios profesionales internos, HPE ofrece más de 75 casos de uso de IA a los clientes. El ecosistema de socios de Unleash AI ahora cuenta con soluciones de software para IA agentiva, IA soberana, ciudades inteligentes, aplicaciones industriales y de fabricación, gobernanza y privacidad de datos, IA responsable, análisis de video, IA responsable, seguridad y ciberseguridad.

HPE Private Cloud AI y Accenture AI Refiner: simplifican la IA de agentes para los servicios financieros

HPE y Accenture están colaborando para crear soluciones de IA agentiva para servicios financieros y adquisiciones con una nueva oferta conjunta de comercialización que aprovecha la plataforma Accenture AI Refinery, que se basa en NVIDIA AI Enterprise y se implementa en HPE Private Cloud AI. HPE está aplicando la solución dentro de su organización financiera, explorando usos en todas las categorías y estrategias de abastecimiento, gestión de gastos, análisis de relaciones estratégicas y gestión de obligaciones contractuales. Juntas, las compañías tienen como objetivo ayudar a estimular la adopción de la IA y la innovación digital en una de las industrias más estrictamente reguladas.

Los servicios de HPE aceleran y simplifican el recorrido de la IA para acelerar el tiempo de generación de valor

HPE alivia la carga de crear y adoptar fábricas de IA y acelera el tiempo de generación de valor a través de nuevos servicios que ayudan a los clientes en su viaje hacia la IA. Los nuevos servicios abarcan el diseño, el financiamiento, la construcción y la seguridad de las fábricas de IA desde el día 1 hasta el día 2+ con un enfoque en operar de manera eficiente y sostenible. Los servicios también abarcan el desarrollo y la migración de modelos, el análisis de beneficios empresariales, la implementación, la educación, la gestión, el soporte continuo y las actualizaciones tecnológicas.

HPE Financial Services permite a las empresas iniciar su viaje hacia la IA más rápido

HPE Financial Services (HPEFS) ofrece un nuevo programa que ayuda a las empresas a comenzar sus proyectos de IA con pagos más bajos para la IA en la nube privada durante los primeros seis meses. HPEFS también ofrece un conjunto completo de servicios personalizables de financiamiento y ciclo de vida de TI para ayudar a acelerar el paso a la IA, incluido un programa que permite a los clientes utilizar su patrimonio tecnológico actual como fuente de capital para financiar proyectos de IA adicionales.

Disponibilidad