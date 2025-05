HPE impulsa la innovación en la nube híbrida. Hewlett Packard Enterprise anuncia HPE Private Cloud AI y los nuevos aceleradores de soluciones para automatizar y simplificar las aplicaciones de inteligencia artificial (IA). Por su parte, el software HPE VM Essentials se encuentra disponible desde finales de febrero. Para ayudar a los clientes a acelerar aún más el tiempo de generación de valor y maximizar los beneficios en sus casos de uso de IA, HPE lanza el programa de partners Unleash AI, que conecta a los clientes con los proveedores de software (ISV) cuyo software esté validado para PCAI, de modo que pueden desarrollar o mejorar productos que se integren con la tecnología HPE.

“Las empresas están desplegando IA Generativa (Gen AI) en un entorno donde, al mismo tiempo, están bajo presión para arrancar rápido y demostrar un valor real”, señala Ramón Quintana, Hybrid Cloud Solutions Director for Latam and Southern Europe, Hewlett Packard Enterprise. “Con HPE Private Cloud AI, una solución llave en mano codesarrolladla con NVIDIA y que forma parte del portafolio NVIDIA AI Computing by HPE, las aplicaciones de IA generativa (GenAI) pueden desplegarse en segundos en el centro de datos de nuestros clientes. Con HPE Private Cloud AI, el programa de partners Unleash AI y HPE VM Essentials, en HPE estamos comprometidos a ayudar a organizaciones de todos los tamaños a simplificar y agilizar sus proyectos de IA, alineándolos con su estrategia en inteligencia artificial”.

HPE Private Cloud AI permite la integración más completa de computación, redes y software de NVIDIA AI con el almacenamiento, la computación y HPE GreenLake Cloud. Esta solución permite a empresas de todos los tamaños acceder a un entorno energéticamente eficiente, rápido y flexible para desarrollar e implementar aplicaciones de IA generativa de manera sostenible. Impulsado por el nuevo OpsRamp AI copilot, que mejora la eficiencia de las cargas de trabajo y optimiza la gestión de las operaciones de TI, HPE Private Cloud AI ofrece una experiencia de nube autoservicio con gestión completa del ciclo de vida y está disponible en configuraciones adaptadas a distintos volúmenes de trabajo y casos de uso de IA.

Nuevo acelerador de soluciones agiliza el despliegue de aplicaciones de IA

Diseñados para HPE Private Cloud AI, los nuevos aceleradores de soluciones permiten a las empresas desplegar asistentes virtuales con un solo clic y ponerlos en funcionamiento en segundos, simplificando el proceso de principio a fin. Estas aplicaciones personalizables y modulares utilizan NVIDIA NIM microservices, reduciendo significativamente el tiempo de generación de valor para los negocios. Las soluciones probadas y repetibles facilitan la implementación de aplicaciones de IA, un proceso que tradicionalmente requiere la adquisición de nuevas habilidades, la adopción de cargas de trabajo complejas y la integración y configuración de múltiples componentes, como agentes de IA, bases de datos vectoriales, almacenes y fuentes de datos diversas, sistemas de gestión de usuarios, servidores de inferencia escalables, conjuntos de datos, modelos de IA y otros recursos de TI.

El primer acelerador de soluciones es un asistente virtual GenAI diseñado para ayudar a los desarrolladores a crear rápidamente chatbots interactivos que respondan preguntas en lenguaje natural basándose en los datos privados de la organización y en modelos de lenguaje abierto (LLMs). Las organizaciones pueden personalizar sus aplicaciones de IA para diversos casos de uso, como soporte técnico, generación de presupuestos comerciales o creación de contenido de marketing. El segundo acelerador de soluciones es una aplicación de simplificación y resumen de texto, que permite a los equipos adaptar rápidamente textos a diferentes estilos de escritura, resumir contenido y facilitar su comprensión y difusión, reduciendo la dependencia de expertos en la materia para la creación de contenido especializado.

Los próximos aceleradores de soluciones incorporarán aplicaciones de IA ampliamente utilizadas en sectores estratégicos, como servicios financieros, sanidad, comercio minorista, energía y sector público. Algunas de estas soluciones estarán basadas en NVIDIA NIM Agent Blueprints, con casos de uso de IA que las empresas podrán optimizar continuamente basados en datos y feedback.