HPE GreenLake avanza con una nube privada moderna

Hewlett Packard Enterprise anunció mejoras a la plataforma y nuevos servicios en la nube para HPE GreenLake, la principal oferta de la compañía que permite a las organizaciones modernizar todas las aplicaciones y datos. Esto incluye una nube privada moderna reinventada que brinda una experiencia nativa de la nube para potenciar la estrategia híbrida de una organización, independientemente de su ubicación. Además, HPE presentó ocho nuevos servicios en la nube HPE GreenLake, que brindan a los clientes más opciones, control y previsión para la entrega de la nube empresarial.

“Hace tres años, en HPE Discover, HPE se comprometió a ofrecer todo nuestro portafolio como servicio en el 2022”, dijo Antonio Neri, presidente y CEO de HPE. “Hoy me siento orgulloso de decir que no solo hemos cumplido ese compromiso, sino que también nos hemos convertido en una compañía nueva. HPE GreenLake se ha convertido en el destino de referencia para la nube híbrida, y nuestro catálogo líder en la industria de servicios en la nube, permite a las organizaciones impulsar la modernización de los datos para todas sus cargas de trabajo, desde el borde hasta la nube. Las innovaciones presentadas confirman nuestra visión de ofrecer al mercado una plataforma incomparable para desatar la innovación y la transformación”.

La plataforma HPE GreenLake – la base de la experiencia HPE GreenLake

La plataforma HPE GreenLake brinda a los clientes y los socios una experiencia de nube unificada, control y visibilidad, y acceso rápido y sencillo a más de 70 servicios en la nube. En la actualidad, HPE GreenLake tiene 65,000 clientes y más de un exabyte de datos bajo gestión con clientes de todo el mundo. Estas organizaciones se benefician de un plano de control desde donde pueden automatizar, orquestar y ejecutar su estrategia de nube híbrida.

HPE continúa innovando e invirtiendo en la plataforma HPE GreenLake. En marzo de 2022, HPE anunció una nueva experiencia operativa unificada que brinda una vista simplificada y acceso a todos los servicios en la nube, incluidas las capacidades en el borde. Esto incluyó la convergencia de la plataforma HPE GreenLake con Aruba Central, una solución de gestión de red basada en IA nativa de la nube, y HPE GreenLake para redes Aruba, ocho nuevos servicios en la nube que cubren una gama completa de casos de uso, incluidos cableado, inalámbrico y SD-Branch.

En HPE Discover 2022, HPE presentó avances adicionales a la plataforma HPE GreenLake, incluida seguridad mejorada, un nuevo portal para desarrolladores, herramientas de desarrollo, así como capacidades más profundas para gestionar los activos y las cargas de trabajo a escala.

La plataforma HPE GreenLake sigue teniendo gran demanda entre los clientes. En el segundo trimestre de 2022, HPE reportó un ingreso anual recurrente (ARR, por sus siglas en inglés) de USD $829 millones y un aumento de pedidos ‘como servicio’ de tres dígitos por tercer trimestre consecutivo.

HPE GreenLake para empresas – nube privada

El mercado de la nube privada sigue creciendo debido a las múltiples preocupaciones y prioridades de los clientes, incluyendo superposición de aplicaciones, costo, control, gravedad de datos, latencia de datos y la predictibilidad. Los clientes empresariales en todas las industrias están adoptando nubes privadas modernas como parte de su estratega de multinube híbrida y transformación digital. Sin embargo, hasta la fecha, las ofertas de nubes privadas tradicionales no han logrado cumplir su promesa debido a la complejidad, los procesos manuales, la falta de visibilidad y de gobernabilidad, y las soluciones mal enfocadas que son incapaces de escalar para cumplir las necesidades de la empresa.

Para aprovechar esta oportunidad de mercado, HPE GreenLake se ha convertido en el destino de elección para las organizaciones que buscan implementar redes privadas de pago por uso, desde cargas de trabajo departamentales hasta iniciativas multinacionales grandes que abarcan miles de aplicaciones y cargas de trabajo.

HPE GreenLake complementa este logro con HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise, una nueva oferta que reinventa la experiencia de nube privada porque brinda una nube privada de grado empresarial automatizada, flexible y escalable. Diseñada para aplicaciones tanto nativas de la nube como tradicionales, HPE Private Cloud Enterprise incluye software e infraestructura modular y soporta la implementación de bare metal, máquinas virtuales y cargas de trabajo de contenedor. Blog: Modern private cloud made easy: HPE unveils HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise

Gestione las cargas de trabajo, no la infraestructura – HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise se ofrece con SLAs de grado empresarial que cubren todo el ciclo de vida, incluyendo instalación, provisionamiento, actualizaciones de firmware, mantenimiento, operaciones, hardware, planeación de crecimiento y soporte.

Plataforma abierta para aplicaciones tanto nativas de la nube como tradicionales – Opere aplicaciones tanto nativas de la nube como tradicionales a escala de manera sencilla y rápida, sin el costo, riesgo ni esfuerzo de migrar ni refactorizar los datos.

Diseñado para DevOps y automatización – Diseñado para el modelo DevOps moderno, HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise se puede aprovisionar, configurar y escalar programáticamente. Se integra en las configuraciones, cadenas de herramientas, imágenes y redes aprobadas de una organización.

Aproveche el mercado digital de HPE GreenLake – Acceso a más de 80 ISVs y en crecimiento. El mercado digital de HPE GreenLake es un ecosistema robusto de ISVs, proveedores de servicios y socios de coubicación que permite a los clientes y los socios implementar software en sus nubes privadas con facilidad, todo previamente probado y calificado para la plataforma HPE GreenLake.

Control de costos y transparencia – Los clientes pueden controlar el uso y el gasto a través de análisis de consumo, así como poder ver y optimizar los costos por tipo de servicio, ubicación o unidad de negocio, y obtener uso agregado en una implementación de nube privada.

Datos, almacenamiento y servicios de computación en la nube de HPE GreenLake

HPE presentó múltiples servicios en la nube diseñados para ayudar a las organizaciones a impulsar la modernización de los datos:

HPE GreenLake para redes de datos – HPE GreenLake para redes de datos es un servicio administrado que contiene una red de datos lista para analizarse para los ambientes híbridos. El servicio incrementa la productividad con un solo almacén de datos a través de acceso a los datos en toda la compañía. Blog: HPE GreenLake for Data Fabric, simplifying data analytics for the enterprise

HPE GreenLake para HCI (infraestructura hiperconvergente)

Ofrece operaciones en la nube con una interfaz basada en SaaS que simplifica las máquinas virtuales y la gestión de información en un ambiente de nube híbrida. Blog: Modernize your Enterprise with Data Services that Deliver Cloud Operations Everywhere

HPE GreenLake para recuperación ante desastres – Brinda una experiencia de recuperación en una sola plataforma de pago por uso de escala ilimitada. Con HPE GreenLake para recuperación ante desastres, los clientes pueden recuperarse en minutos a un estado de segundos antes de la disrupción. Desde ataques de ransomware hasta fallas de electricidad o desastres naturales, las operaciones se reestablecen fácilmente con objetivos de puntos de recuperación (RPO) y objetivos de tiempo de recuperación (RTO)1. Blog: HPE GreenLake for Disaster Recovery – Get the Preview

HPE GreenLake para respaldo y recuperación – Ofrece una solución de respaldo eficiente2 para Amazon Web Services (AWS), específicamente instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) y volúmenes de Amazon Elastic Block Storage (EBS). Con esta solución, los clientes pueden proteger sus máquinas virtuales en tres sencillos pasos y en menos de cinco minutos, eliminando las complejidades de administrar y operar el hardware de respaldo, el software y la infraestructura de la nube juntos. Blog: Secure Your Enterprise: Protecting AWS Workloads Just Got Easier

HPE GreenLake para almacenamiento en bloques – El primer almacenamiento en bloques como servicio de la industria para ofrecer 100% de disponibilidad de datos3 con base en un modelo operativo de la nube. Esta nueva oferta incluye niveles de servicio de propósitos generales en los cuales los clientes pueden aprovechar un servicio de almacenamiento de bajo costo para las cargas de trabajo de propósitos generales. Blog: 3 Ways HPE GreenLake for Block Storage Transforms On-Prem Storage as a Service

HPE GreenLake- Compute Ops Management – HPE amplía su legado y liderazgo en el mercado de servidores con HPE GreenLake for Compute Ops Management para brindar una experiencia en la nube que simplifique y automatice la administración del ciclo de vida de la computación. Blog: Unified server management from edge-to-cloud drives greater performance and efficiency

HPE GreenLake para soluciones de la industria

HPE GreenLake también continúa desarrollando un catálogo de servicios en la nube para verticales específicas de la industria con base en alianzas e integraciones con ISVs de dominios específicos.

HPE GreenLake para pagos – Ofrece un servicio integral de pago por uso de HPE GreenLake. Esta plataforma de pago sumamente segura, de bajo riesgo y centrada en la nube, permite a los clientes modernizar su ambiente de pago para innovar rápidamente y cumplir con las regulaciones más recientes. Completamente gestionada por los expertos de la industria de HPE GreenLake, esta solución combina la experiencia de pagos de Lusis TANGO y el procesamiento de transacciones distribuidas de HPE Nonstop para una experiencia de transformación de pagos sin riesgo. Blog: The frictionless future of payments

HPE GreenLake con FIS® Ethos – HPE GreenLake trabaja con FIS Ethos para brindar una plataforma de datos personalizada en tiempo real que ofrece análisis de interacción inteligentes por medio de la tecnología de FIS, un proveedor de soluciones líder para las instituciones financieras. Para mejorar la interacción digital de los clientes bajo demanda, las empresas necesitan acceso en tiempo real a los datos que residen en múltiples ubicaciones y las herramientas para entenderlos. Las perspectivas del FIS Ethos en HPE GreenLake permitirán a las empresas proporcionar una interacción con el cliente personalizada y basada en datos que incrementará la lealtad de los clientes y la rentabilidad en general.

La experiencia actualizada de la plataforma HPE GreenLake estará disponible en septiembre de 2022.

HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise estará disponible en septiembre de 2022.

HPE también ofrece opciones de financiamiento a través de HPE Financial Services para financiar las iniciativas de modernización de datos de los clientes con HPE GreenLake.