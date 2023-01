HPE anuncia Alletra 4000 en nube

HPE Alletra 4000 lleva el portafolio HPE Alletra hacia la infraestructura de datos nativa de la nube basada en servidor. HPE Alletra 4000 está diseñado para aplicaciones de datos, con seguridad de punta a punta desde el diseño y una experiencia de nube intuitiva.

Diseñada para acelerar las iniciativas basadas en los datos a cualquier escala y con economías ideales, la familia HPE Alletra 4000 representa la primera oferta de servidor dentro del portafolio HPE Alletra de soluciones de infraestructura de datos nativas de la nube. Los nuevos modelos HPE Alletra 4000 ofrecen la próxima generación de servidores de almacenamiento de datos, anteriormente disponibles bajo la marca HPE Apollo 4000, y brindan una infraestructura de datos moderna específicamente diseñada para cumplir las demandas de datos de forma segura y económica con simplicidad operativa. Esto le permite enfocar los escasos recursos de capital y personal en sus iniciativas basadas en los datos.

El desafío de los datos

El sentido común nos dice que, si no aspiramos a nada, seguramente lo lograremos. Por otra parte, si aspiramos a todo, los sacrificios necesarios no nos permitirán cumplir nuestros objetivos específicos. Sin duda, este es el caso en el mundo actual impulsado por los datos, donde las empresas buscan extraer valor de sus datos, pero enfrentan sacrificios inevitables cuando utilizan una infraestructura de datos de propósitos generales. Lo cierto es que esos sistemas no están diseñados para una óptima velocidad, rendimiento y capacidad de procesamiento de datos. Por el contrario, su organización basada en los datos necesita una infraestructura de datos diseñada específicamente para almacenar sus datos valiosos, protegerlos y liberar su valor sin incurrir en gastos de gestión elevados.

Diseñado para las aplicaciones de datos

Ahora puede extraer el valor empresarial de los datos a cualquier escala, con economías ideales, a través de servidores de almacenamiento de datos optimizados en múltiples dimensiones: capacidad, rendimiento, economías, densidad, servicios y soporte. Impulsados por los procesadores escalables Intel Xeon de 4ª generación, los servidores de almacenamiento de datos HPE Alletra 4000 atienden una amplia variedad de cargas de trabajo centradas en los datos.

Los casos de uso aplicables incluyen procesamiento de datos en tiempo real, protección contra ransomware, cumplimiento y descubrimiento electrónico, videovigilancia, imágenes médicas, entrenamiento e inferencia de aprendizaje automático, análisis de flujo y en lotes, repositorios de contenido listos para compartirse, consolidación y descarga de datos, entre otros.

Seguro de punta a punta desde el diseño

Con los servidores de almacenamiento de datos HPE Alletra 4000, sus sistemas y datos se benefician de una seguridad de punta a punta. Esto se debe a que HPE ayuda a proteger la cadena de suministro y extiende desde el arranque hasta el decomiso del sistema. Desde el silicio hasta el software y desde la fábrica hasta la nube, los servidores de almacenamiento de datos HPE Alletra están diseñados con seguridad de confianza en su núcleo seguro y ofrecen seguridad de TI escalable e integrada, así como mayor agilidad empresarial.

Entregados con una experiencia de nube intuitiva

Autogestione fácilmente sus servidores de almacenamiento de datos HPE Alletra 4000 en la plataforma del borde hasta la nube HPE GreenLake a través de HPE GreenLake for Compute Ops Management. Con una experiencia de nube intuitiva, puede utilizar las API REST para automatizar las operaciones de gestión complejas.

Los sistemas HPE Alletra 4000 también se pueden consumir como servicio con HPE GreenLake para reducir los tiempos de implementación de proyectos, liberar capital y recursos de TI, alinear el gasto con las necesidades empresariales e impulsar tanto la flexibilidad financiera como la velocidad operativa.

HPE Alletra 4110 y HPE Alletra 4120

Alletra 4110 es un servidor de almacenamiento de datos 1U completamente NVMe con dos procesadores escalables Intel Xeon de 4ª generación y memoria DDR5 de hasta 6 TB. Está diseñado para las cargas de trabajo centradas en los datos que más rendimiento requieren, incluyendo almacenes de datos para aprendizaje automático, bases de datos distribuidas y NoSQL, almacenamiento definido por software de alto rendimiento, e infraestructuras hiperconvergentes con altos volúmenes de datos.

Alletra 4120 es un servidor de almacenamiento de datos 2U de NVMe híbrido con uno o dos procesadores escalables Intel Xeon de 4ª generación y memoria DDR5 de hasta 6 TB. Asume la variedad más amplia de cargas de trabajo centradas en los datos, incluyendo lagos de datos analíticos activos, almacenamiento definido por software, protección de datos convergente y archivos profundos.

Capacidad y rendimiento

Los sistemas HPE Alletra 4000 soportan unidades SSD de factor de forma estándar para empresas y centros de datos (EDSFF, por sus siglas en inglés) y SFF. Asimismo, HPE Alletra 4120 soporta unidades LFF SAS/SATA para una capacidad más económica.

HPE Alletra 4110 – hasta 20 unidades SSD NVMe 20 EDSFF o SFF con hasta 315 GB/s de ancho de banda PCIe Gen5 para SSD

HPE Alletra 4120 – hasta 24 unidades LFF frontales con 4 LFF, 12 EDSFF o 6 SFF en la parte posterior, o hasta 48 SFF frontales con 12 EDSFF o 6 SFF en la parte posterior; con hasta 225.6 GB/s de ancho de banda para unidades NVMe PCIe Gen5, SAS 24 Gb, o SATA 6 Gb

Información adicional

La presentación de tecnología innovadora con procesadores, memoria, E/S, medios y seguridad convierte a HPE Alletra 4000 en una gran inversión para el futuro de sus datos.

Tanto HPE Alletra 4110 como HPE Alletra 4120 ofrecen soporte de GPU y FPGA para acelerar muchas cargas de trabajo diferentes. Además, brindan seguridad con una cerradura metálica física, bloqueo de configuración, arranque seguro, unidades de autocifrado y de cifrado inteligente FIPS 140-2, y eliminación segura.

HPE Integrated Lights Out 6 (iLO 6) ha extendido la raíz de confianza del hardware: ahora no solo protege el firmware del servidor, sino también el firmware del almacenamiento y el controlador de red. Asimismo, el modelo de autenticación de 5 factores garantiza la conexión segura de sus dispositivos con la plataforma en la nube HPE GreenLake, mientras que el cifrado AES-256 protege los datos del cliente dentro de esta.