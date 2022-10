HP lanza estudio sobre trabajo híbrido

El mundo en el que vivimos ha cambiado totalmente, desde los lugares en los que trabajamos, la manera en que colaboramos hasta las oportunidades que tomamos. Hemos aprendido a adaptarnos a las nuevas circunstancias, remodelando los procesos habituales para que se ajusten a la forma en que trabajamos ahora. Dos años después del inicio de esta evolución global en el campo laboral, el modelo de trabajo híbrido continúa brindando beneficios y áreas de oportunidad que demuestran que este modelo está lejos de terminarse.

Si bien el modelo híbrido ofrece mayor flexibilidad y, por lo tanto, la oportunidad de priorizar el bienestar personal, sus ventajas varían dependiendo de la experiencia profesional, la edad y los antecedentes, lo que a su vez revela que todavía queda mucho trabajo por hacer para garantizar un futuro laboral verdaderamente equitativo y colaborativo.

Necesitamos un nuevo lenguaje para el trabajo híbrido

Ahora sabemos que trabajar de manera híbrida significa que no siempre sabemos dónde y cómo operan nuestros equipos de cómputo. Si bien los mensajes de estado han funcionado durante un tiempo, ha quedado claro que el lenguaje que rodea al trabajo híbrido ya no es adecuado para su propósito.

El 66% de los trabajadores de oficina en todo el mundo usan mensajes de estado con frecuencia, sin embargo, casi el 14% de ellos sienten que los mensajes de estado que están predeterminados ya no representan la forma en que se trabaja ahora

Más del 56% de los encuestados cree que ‘Trabajando desde casa’ es uno de los estados más útiles y una forma más efectiva de colaborar con sus compañeros de trabajo, seguido por ‘En la oficina’ (más del 50%) y ‘Libre hasta las…’ (más del 48%)

Incomodidad tecnológica

Todos lo hemos vivido: una mala conexión de Wi-Fi, configuración de audio incorrecta o una cámara que simplemente no se enciende. No hay escapatoria a la incomodidad cuando una reunión a distancia no va bien.

Según los informes, los jóvenes son los más afectados por la “incomodidad tecnológica”, casi el 25% de los jóvenes de 18 a 28 años admiten sentirse avergonzados cuando son responsables de la interrupción de una reunión a distancia, dato más alto que cualquier grupo de edad encuestado.

Los encuestados de 18 a 29 años tienen más probabilidades de sentirse avergonzados y juzgados si se interrumpe su reunión a distancia, más del doble de veces más que los encuestados de más de 50 años.

Los empleados más jóvenes también admitieron sentirse juzgados en tales escenarios, casi cinco veces más que sus compañeros más experimentados

Los empleados más jóvenes tienen más probabilidades de comprar sus propios accesorios tecnológicos después de experimentar problemas en reuniones a distancia

Cuando una reunión a distancia no fluye, no es divertido para nadie, especialmente para aquellos con menos experiencia. Cuando se enfrentan a problemas tecnológicos en una reunión híbrida, los jóvenes son los que están recibiendo el mayor golpe profesional y financiero.

El 31% de los jóvenes de 18 a 39 años compraron su propio equipo después de experimentar problemas técnicos durante una reunión, en comparación con menos de la mitad de sus compañeros mayores

Cuando se enfrentan a un fracaso tecnológico, casi un quinto de los jóvenes de 18 a 29 años evitará activamente participar en una reunión, en comparación con el 20% de los empleados de más de 50 años.

Bombardeo de fondo

Las realidades en el ambiente del trabajo híbrido tienen la misma probabilidad de descarrilar una reunión productiva o impedir una contribución efectiva. Pareja, hijos e incluso mascotas han hecho apariciones frecuentes como invitados espontáneos en los fondos de las reuniones a distancia, mientras que los problemas con el audio han obligado a muchos a permanecer en silencio, todas estas situaciones dejaron de ser comunes y ahora se volvieron normales.

Tres cuartas partes de los encuestados informaron que personas deambulaban como un actor secundario en las reuniones a distancia

Casi el 59% de los encuestados se enfrentaron a interrupciones en las reuniones a distancia causadas por problemas con el audio de fondo

El presente no cambia

Los cambios que se realizaron de trabajo presencial al trabajo a distancia empezaron a brindar la oportunidad de que trabajar desde casa no tuviera menor mérito que el estar en la oficina, por lo que, la oportunidad de crecer profesionalmente ya se está siendo afectada por el lugar de trabajo. A medida que las oficinas reabrieron, el trabajo híbrido se convirtió en una nueva manera de administrar los tiempos entre casa y oficina, sin embargo, los encuestados no dejaron de sentir presión de regresar a la oficina nuevamente para ser vistos.

51% de los encuestados afirma que estar en la oficina es ideal para mejorar las posibilidades de ascenso, en comparación con trabajar de forma remota

50% de los encuestados creen que estar en la oficina te hace más visible para los directivos, en comparación con trabajar de forma remota

Es más saludable si es híbrido

Si bien el trabajo híbrido no ha resuelto todos los problemas con el trabajo de oficina, ha dado a muchos la oportunidad de reevaluar su equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Ahora más empleados tienen la libertad de planificar el trabajo en torno a su horario y tienen la opción de ser tanto remotos como de oficina.

93% de los encuestados estuvo de acuerdo en que el trabajo híbrido brinda una oportunidad para mejorar el bienestar de los empleados y el equilibrio entre la vida laboral y personal

52% de las personas encuestadas están de acuerdo en que el modelo híbrido brinda a los trabajadores más oportunidades de centrarse en su salud y bienestar