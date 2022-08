Hiperconectividad reconfigura las redes

A medida que los edificios y campus de las empresas se vuelven más inteligentes con la incorporación de la automatización de edificios y la convergencia de redes, los gestores de instalaciones y redes deben adaptar su infraestructura de cableado de datos y energía para mantenerse al día

Un estudio realizado por CommScope reveló tres tendencias clave y algunas ideas reveladoras que afectan a las redes de edificios y campus de las empresas: hiperconectividad, ancho de banda, potencia y diseño por lo que en este artículo destacaremos cada uno de los problemas y discutiremos las implicaciones en su infraestructura de capa física. Además, ofreceremos consejos sobre cómo planificar y diseñar mejor las aplicaciones emergentes de nueva generación.

La hiperconectividad llega a la empresa

A finales de 2021, se calculaba que habría 10,000 millones de dispositivos IoT conectados y activos en todo el mundo, un simple 0,06% de los dispositivos que pueden conectarse a Internet. Aunque las aplicaciones de TI han representado históricamente la mayor parte de los dispositivos conectados en las empresas, una tendencia hacia las aplicaciones de automatización de edificios y sistemas está inclinando el campo hacia los usos OT.

Desde el punto de vista del cableado y la conectividad, la hiperconectividad plantea varios retos interesantes. Uno de ellos es el ecosistema cada vez más diverso de dispositivos, plataformas operativas y requisitos de red. Otro problema es la agregación de tantos dispositivos en el borde de la red. Pero quizá la mayor preocupación sea cómo garantizar la seguridad de los datos y de la red. Satisfacer estas diversas necesidades de forma gestionable y escalable requiere un cuidadoso replanteamiento de la infraestructura de la capa física.

Una tendencia hacia las aplicaciones de automatización de edificios y sistemas está inclinando el campo hacia los usos OT.

¿Cuánto ancho de banda?

La demanda de ancho de banda en la empresa ha seguido una trayectoria ascendente. Un informe del 20201 de Wakefield Research estimó que el 69% de las empresas (y el 92% de las empresas de cultura de datos de primer nivel) tienen una iniciativa corporativa para ser más impulsadas por los datos. Los dispositivos IoT que generan gran parte de estos datos generarán más de 90 ZB en 2025.

Pero eso es sólo una parte de la historia. El aumento de la capacidad de la red para manejar mayores cargas de datos da lugar a aplicaciones que requieren más ancho de banda. Por ejemplo, la reciente introducción de Wi-Fi 6E y la llegada de Wi-Fi 7 están llevando la demanda de datos actual y prevista a la estratósfera. Otras aplicaciones que requieren un gran ancho de banda son el video de alta resolución, el backhaul para sistemas de antenas distribuidas, la inteligencia artificial, la gestión de edificios y los sistemas de control automatizados.

La segunda parte del reto consiste en garantizar que la infraestructura de red pueda soportar el aumento de datos. Gran parte del diseño de la red depende de dónde se generan los datos y dónde deben procesarse y almacenarse. Sabemos que cada vez hay más actividad de red que se desplaza hacia el borde y hacia el techo. Cuando las demandas de datos eclipsan las velocidades del gigabit, el número de alternativas de cableado que pueden recorrer más de unos pocos metros se reduce considerablemente. Para las aplicaciones que requieren más de 5GE, sólo la categoría 6A está a la altura.

Alimentación de las redes hiperconectadas

Sabemos que hoy en día es normal que muchos de los dispositivos que se despliegan estén agrupados en el borde de la red. Además de necesitar una conexión de datos a la red, casi todos los dispositivos necesitan energía, y sus requisitos de energía aumentan a medida que los casos de uso empresarial evolucionan.

Existen básicamente dos opciones para suministrar energía fiable y sostenida a los dispositivos de red conectados. La primera opción consiste en instalar una red de alimentación independiente junto a la red de datos. Una red de alimentación discreta permite hacer funcionar cualquier dispositivo, independientemente de sus necesidades de energía, pero la conexión a la red eléctrica es cara y requiere un electricista cada vez que se quiere añadir un dispositivo.

La segunda opción, Power over Ethernet (PoE), transporta tanto la energía como los datos por el mismo cable Ethernet. Como PoE convierte la energía principal en un suministro de bajo voltaje antes de transmitirla en el cable, los dispositivos pueden conectarse y encenderse de forma segura sin necesidad de un electricista. Para aplicaciones como la VoIP, la LAN inalámbrica y la seguridad IP, la PoE tiene el potencial de reducir los costes totales de instalación a la mitad.

En las redes empresariales se está desplegando una gran variedad de dispositivos alimentados. Con la adopción de PoE++ y sus capacidades de 90 vatios, la lista se está ampliando rápidamente. En un artículo de marzo de 2020, Cabling Installation & Maintenance señaló: “El crecimiento del despliegue de PoE está siendo impulsado principalmente por la convergencia de varias tendencias tecnológicas y sociopolíticas, incluyendo edificios más inteligentes, mayores niveles de eficiencia energética, mayor movilidad, el auge del IoT, las regulaciones energéticas y de construcción, la llamada Industria 4.0 y la adopción masiva de LEDs.”

¿Cómo se lleva la hiperconectividad de aquí a allá?

Tanto para los dispositivos M2M (automatización y el control de edificios, los sensores de fabricación y la iluminación inteligente), como para los basados en el usuario final (puntos de acceso inalámbricos, monitores de salud y actividad, cámaras de seguridad, etc), un despliegue más rápido y un escalado sin fisuras son cuestiones fundamentales. El ritmo al que se incorporan los dispositivos está dificultando que los gestores e instaladores de redes puedan seguir el ritmo. Esto subraya la necesidad de un enfoque de cableado estructurado más flexible y adaptable. La arquitectura punto-multipunto facilita enormemente la adición y actualización de nuevos enlaces de dispositivos sin tocar el cableado troncal.

Incluso con un diseño de cableado estructurado, los diseñadores de redes deben llevar la energía y los datos desde el borde de la red hasta cada dispositivo, al igual que con el problema de la “última milla” en una red de cable. Una de las formas más fáciles y flexibles de hacerlo es utilizar un diseño basado en la red, por ejemplo, en la Universal Connectivity Grid (UCG) de CommScope, todo el edificio/campus se divide en “celdas” dispuestas en forma de cuadrícula. Cada celda, normalmente de no más de 60 pies x 60 pies, está servida por un punto de consolidación (CP) que se conecta mediante cableado de categoría 6A a la red de la empresa.

Para terminar, un pequeño consejo

Para mantenerse al día en cuanto a infraestructura algunas recomendaciones son empezar con una arquitectura de cableado estructurado, ya que proporciona el diseño más estable y escalable, así como planificar el despliegue de más y más de sus dispositivos cableados en el techo; la industria ya se está moviendo en esa dirección porque permite la máxima accesibilidad y la mínima interrupción.

Además, si aún no utiliza el cableado de categoría 6A, empiece a cambiarlo. Su ancho de banda y su soporte de PoE de mayor voltaje serán cruciales a medida que aumenten los requisitos de datos y energía de sus dispositivos. Independientemente de los esfuerzos y recursos que esté invirtiendo actualmente en la planificación del ancho de banda, auméntelos. Mientras las nuevas tecnologías sigan inundando el mercado, la demanda seguirá siendo fluida.

Jason Reasor, Director of Strategy and Technology for Enterprise Systems at CommScope.