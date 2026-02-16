HD Latinoamérica impulsa capacitación sobre SOGA CLOUD. Con el firme propósito de fortalecer el negocio de los canales de distribución, HD Latinoamérica anuncia la realización de un webinar sin costo sobre SOGA CLOUD, la plataforma que está revolucionando la manera de comercializar en línea.

Este evento forma parte de la estrategia de training continuo de la compañía, diseñada para brindar herramientas prácticas y conocimientos actualizados que permitan a los socios de negocio incrementar su competitividad en un mercado cada vez más digitalizado.

La capacitación no solo busca transmitir información técnica, sino también abrir nuevas oportunidades de crecimiento y facilitar la transformación digital de los canales de distribución.

Durante la jornada, los participantes descubrirán cómo SOGA CLOUD simplifica la gestión comercial en línea, ofreciendo funcionalidades que permiten incluso contar con una tienda propia sin necesidad de invertir en un webmaster. Con ello, se democratiza el acceso a soluciones de e-commerce, potenciando la autonomía y la eficiencia de los equipos de venta.

“En HD Latinoamérica creemos que el conocimiento es la herramienta más poderosa para transformar negocios. Con iniciativas como este webinar, buscamos que nuestros socios no solo adopten nuevas tecnologías, sino que también descubran su verdadero potencial en el mundo digital. SOGA CLOUD es más que una plataforma: es una oportunidad para crecer, innovar y liderar en el comercio electrónico.”

Comento el Ing. Fausto Escobar, CEO del mayorista HD Latinoamérica

Detalles del webinar

Fecha: 24 de febrero de 2026

Hora: 11:00 am (CDMX)

Plataforma: Microsoft Teams

Registro gratuito: Enlace oficial de HD Latinoamérica

“Este webinar representa una oportunidad única para que los canales de distribución fortalezcan sus competencias digitales y aprovechen el potencial de SOGA CLOUD como motor de crecimiento en el comercio electrónico. Apostar por la capacitación es apostar por el futuro, y HD Latinoamérica reafirma su compromiso de acompañar a sus socios en cada paso de ese camino.

En SOGA CLOUD ya se encuentran disponibles actualmente soluciones de licenciamiento de Microsoft y ESET, y acorto plazo estarán integradas Kaspersky, Norton, Safetica. Para conocer más detalles asiste al webinar.