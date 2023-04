Grupo CVA lleva a sus top partners a Dubai

Después de dos años de pandemia en la que los viajes internacionales de CVA fueron suspendidos, regresan de manera contundente este 2023 con su Convención de Distribuidores Anual, ahora en Dubai y Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos del 7 al 14 de noviembre. En la que un grupo de distribuidores junto con representantes de las marcas patrocinadoras, podrán acceder a este viaje de incentivo en recompensa a sus objetivos de ventas y compromiso con el mayorista y sus marcas.

Dubai es considerado un destino de vanguardia debido a su enfoque innovador en el desarrollo y la implementación de proyectos arquitectónicos y tecnológicos. La ciudad es famosa por su skyline lleno de rascacielos futuristas y sus proyectos ambiciosos como la construcción de islas artificiales y la implementación de tecnologías de vanguardia en sus servicios y atracciones turísticas. Además, esta ciudad es conocida por ser el hogar del edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, y por su metro completamente automatizado.

“Elegimos este destino gracias a su impresionante desarrollo futurístico, tecnológico y el atractivo que representa, sabemos que muchos de nuestros socios de negocio y marcas estaban deseosos de visitar un destino de esta magnitud”, mencionó Eduardo Coronado, director general de CVA Mayoreo.

Durante la convención, los distribuidores tendrán la oportunidad de asistir a comidas y cenas exclusivas de marcas patrocinadoras, donde hablarán de sus últimos avances y noticias, así como sesiones uno a uno para lograr acuerdos y planes de trabajo, lo que les permitirá estar al día en cuanto a las tendencias actuales en el mercado.

Al tratarse de un viaje de incentivo, también habrá una agenda de actividades de esparcimiento, en donde los asistentes conocerán los lugares más representativos de la ciudad, sus mercados tradicionales, y disfrutar de la gastronomía local e internacional, visitando además la ciudad de Abu Dabi (Mezquita y Palacio Real), así como el Ferrari World, donde se encuentra la montaña rusa más rápida del mundo.

“Nuestros distribuidores tendrán la oportunidad de experimentar el lujo y la extravagancia de esta ciudad, además de relajarse, recargar energías y conectarse con otros partners y marcas de nuestra industria”, comentó Elizabeth Villagómez, directora de Mercadotecnia.

Existen diferentes formas en la que los canales de distribución pueden acceder a un lugar para esta experiencia. Por un lado, a través de compras con las marcas participantes en donde cada una colocará una dinámica distinta. Por otro lado, al cumplir cuotas de compras con el mayorista de la mano con su sucursal CVA. Por último, por cada $10,000 pesos de compras en marcas participantes, podrán ir acumulando oportunidades para participar.

“Estamos seguros de que esta convención de ventas será una experiencia inolvidable para nuestros distribuidores y una recompensa merecida por su arduo trabajo y dedicación. Esperamos que este viaje de incentivo les proporcione la motivación y la inspiración necesarias para seguir impulsando el éxito en sus objetivos de ventas en el futuro”, expresó Zeferino Pérez, director de Ventas.

Para más información acerca de las dinámicas para acceder a este beneficio, ingresa a: dubai.zonacva.com o acércate a tu gerente de sucursal CVA.

Anuncian eventos especiales de aniversario

Para complementar los festejos por su 24 aniversario, el mayorista está organizando actividades especiales para festejar en grande con sus socios de negocio, entre estas actividades se encuentra el Torneo de Golf CVA, el cual se llevará a cabo el próximo 3 de mayo y tendrá como sede la ciudad de Guadalajara, donde se encuentra ubicado el corporativo del mayorista.

Dicho evento se llevará a cabo en el Club de Golf Atlas Country, donde contarán con la presencia de más de 80 canales TOP, que asistirán de las diferentes partes de la Republica en donde el mayorista cuenta con Sucursales, además contarán con la presencia de fabricantes, medios de comunicación y directivos de Grupo CVA.

El festejo dará inicio el día 2 de mayo con un cóctel de bienvenida para todos los participantes y donde se brindará por el aniversario del mayorista. El 3 de mayo se llevará a cabo el Torneo de Golf que consistirá en un sistema de juego A Go Go en foursomes, para incentivar el networking y que todos los participantes tengan oportunidad de acceder a algún premio. Durante el día del torneo, el mayorista contará con diversas actividades en cada unos de los hoyos, así como sorpresas por parte de las marcas patrocinadoras, entre las que destacan EC Line, Dell Technologies, GHIA, Intel, Cyberpower, Techzone, Adata, HP inc, Microsoft, Tp-link, APC, Huawei Enterprise, Vertiv, Servicios Financieros CVA , FMM Servicios Logísticos, Cloud CVA, entre otros.

Si estas interesado en asistir y formar parte de los eventos de aniversario de Grupo CVA y deseas tener más información acerca del evento puedes ingresar a aniversario.zonacva.com y realizar tu pre-registro; es necesario saber jugar golf y contar con handicap para completar el registro.

Finalmente, el mayorista realizará una venta especial de aniversario, la cual se realizará del 17 al 30 de abril y en la cual los canales podrán encontrar promociones exclusivas y descuentos especiales de las marcas participantes. Además, podrán acumular puntos por cada compra que realicen y canjearlos por su premio favorito en lealtad.grupocva.com. Entre los premios disponibles para canjear podrán encontrar televisiones, tabletas, monitores, sillas gamer, entre otros.