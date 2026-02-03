Genesis Security reduce falsas alarmas de videoseguridad. Milestone Systems anunció que su socio Genesis Security, integrador de seguridad de Puerto Rico, desarrolló una operación de monitoreo centralizada capaz de atender simultáneamente a múltiples sectores de la isla, esto mediante la integración del VMS XProtect Corporate.

A través de una integración entre Milestone XProtect Corporate y la analítica de IA de Actuate, Genesis logró desarrollar un modelo escalable de Remote Video Monitoring (RVM) capaz de enfrentar estos desafíos.

Genesis ofrece servicios de seguridad y monitorización para recintos de entretenimiento, unidades residenciales, aeropuertos e instalaciones gubernamentales en todo Puerto Rico. Históricamente, los operadores recibían más de 96 000 alertas basadas en movimiento por día, lo que hacía casi imposible identificar con rapidez las amenazas reales.

Al combinar el VMS XProtect de Milestone con el filtrado basado en IA de Actuate, Genesis redujo las alertas diarias en un 62 % —pasando de 96 000 a aproximadamente 37 000 eventos verificados—. Este cambio permitió a la compañía mejorar la velocidad y la precisión en las respuestas a emergencias.

“Actuate ha sido clave para reducir las falsas alarmas y aumentar la detección de amenazas en tiempo real”, señaló Yasel Morales, CIO de Genesis Security.

La arquitectura abierta de Milestone permite que Genesis conecte cámaras de diversos fabricantes en miles de sitios. La IA de Actuate se integra a través de la interfaz de protocolos de Milestone, recibiendo imágenes JPEG solo cuando se detecta movimiento, lo que reduce el consumo de ancho de banda en la variada geografía de Puerto Rico. Para analíticas avanzadas —como la detección de armas— Actuate extrae flujos de mayor resolución mediante el ONVIF Network Bridge de Milestone y envía las alertas directamente al event server.

En conjunto, la solución integrada detecta y clasifica amenazas como:

Intrusiones

Merodeo

Formación de multitudes

Detección de armas

Los operadores reciben únicamente alertas verificadas, lo que permite que el equipo de monitorización se concentre en eventos accionables en múltiples industrias.

“La verificación por video representa una mejora significativa para las fuerzas del orden, ya que pueden confirmar visualmente una amenaza antes de responder”, señaló Ken Francis, CEO de Actuate.

Respuesta más rápida a emergencias desde una plataforma unificada

Cuando se detecta una amenaza verificada, los operadores utilizan la visualización de mapas en tiempo real de Milestone para seguir a la persona de interés a través de las cámaras. Pueden activar altavoces para disuadir a los intrusos y, simultáneamente, enviar al oficial de seguridad más cercano. Genesis cuenta con más de 60 unidades operativas disponibles las 24 horas, garantizando una respuesta rápida en sitio.

Toda la comunicación, las alertas, el video en vivo y los flujos de despacho se gestionan desde la interfaz centralizada de Milestone, lo que permite una coordinación fluida entre los distintos sitios de los clientes.

Diseñado para los desafíos de infraestructura de Puerto Rico

Como una isla con terrenos diversos, inestabilidad eléctrica y redes de comunicación mixtas, Puerto Rico requiere una infraestructura de seguridad resiliente. Genesis abordó estos desafíos mediante:

Servidores de video redundantes con failover automático

Conectividad híbrida de fibra, enlaces inalámbricos y LTE

Servidores Seneca distribuidos en los sitios de los clientes, enlazados mediante Milestone Interconnect

Esto garantiza una monitorización continua incluso cuando se interrumpe la energía o las comunicaciones.

“Genesis y Actuate han hecho un trabajo excepcional demostrando cómo la tecnología de plataforma abierta y la analítica de IA resuelven desafíos de seguridad del mundo real en múltiples industrias”, afirmó Johana Arias, Directora de Ventas, LATAM, Milestone Systems.

Un modelo escalable para la seguridad multi-industria

Genesis emplea a más de 5 000 personas y atiende a una amplia variedad de clientes. Más de 20 unidades residenciales ya han migrado de los servicios tradicionales de guardia al modelo de monitorización virtual de Genesis. A medida que las organizaciones de la región buscan soluciones inteligentes y escalables, el enfoque de monitorización centralizada de Genesis se está convirtiendo en un modelo para la transformación de la seguridad multi-sede.