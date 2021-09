Fortinet y Linksys ofrecen solución para trabajo remoto

Fortinet y Linksys anunciaron una nueva solución conjunta para permitir a las organizaciones empresariales apoyar y asegurar las redes de trabajo desde la casa. Linksys HomeWRK for Business|Secured by Fortinet es la primera solución empresarial que ofrece conectividad de red segura para las necesidades corporativas y personales en una unidad fácil de configurar, optimizada para aplicaciones empresariales y herramientas de colaboración, incluyendo Zoom.

Este anuncio sirve como otra prueba del compromiso a largo plazo de ambas empresas por ofrecer rendimiento y seguridad de nivel empresarial para la era del trabajo híbrido, y es una continuación de la anteriormente anunciada inversión de Fortinet en Linksys y del lanzamiento de Linksys HomeWRK for Education | Secured by Fortinet que brinda conectividad y seguridad confiables a los estudiantes en el hogar.

Con el aumento del trabajo remoto e híbrido, los equipos de TI empresariales están luchando para permitir que su fuerza laboral trabaje de manera efectiva desde cualquier lugar mientras protege a su organización de las amenazas de seguridad, incluidos los ataques de ransomware, malware y phishing, introducidos por las redes domésticas. Una encuesta reciente de Sungard Availability Services reveló que “solo 1 de cada 5 empresas confía plenamente en que la seguridad de su infraestructura puede soportar el trabajo remoto a largo plazo”. Los ciberdelincuentes continúan aprovechando la superficie de ataque expandida, el último Informe Global del Panorama de Amenazas de FortiGuard Labs reveló que la actividad semanal promedio de ransomware en junio de 2021 fue más de diez veces mayor que los niveles de hace un año. Los equipos de TI empresariales también tienen el desafío de apoyar a sus empleados en el hogar con una solución simple de instalar y configurar, que ofrezca conectividad y que puede admitir todas las capacidades que tienen en la oficina.

Para permitir que los equipos de TI empresariales garanticen la seguridad de nivel empresarial y la conectividad de alto rendimiento para los trabajadores remotos en el hogar, Fortinet y Linksys están lanzando Linksys HomeWRK for Business | Secured by Fortinet. La solución única en su tipo ofrece los siguientes beneficios clave para las organizaciones empresariales:

Conectividad Wi-Fi Mesh rápida, fiable y segura

Construido con la última tecnología de tres bandas Wi-Fi 6, Linksys HomeWRK for Business | Secured by Fortinet permite redes corporativas y personales seguras y de alto rendimiento para los usuarios en el hogar a través de un solo dispositivo. Los equipos de TI empresariales pueden distribuir fácilmente el hardware a los empleados para reemplazar su enrutador doméstico existente, para establecer redes corporativas y personales. Con una cobertura Wi-Fi mesh, los empleados pueden disfrutar de una conexión Wi-Fi rápida y consistente en toda la casa, sin preocuparse por una señal débil o puntos muertos.

Optimizado para Zoom para impulsar la colaboración en equipo

Fortinet y Linksys se han asociado con Zoom, líder en video comunicaciones, para brindar la mejor experiencia para videoconferencias, llamadas de voz y uso compartido de pantalla. Con la tecnología de red de calidad de servicio (QoS) que prioriza y optimiza el tráfico para las aplicaciones de colaboración empresarial, los usuarios pueden estar seguros de que su próxima reunión, webcast o entrevista remota se realice sin problemas, incluso en momentos de alto tráfico no crítico como juegos o transmisión de video.

Seguridad de nivel empresarial de Fortinet

La solución está integrada con la seguridad de Fortinet líder en la industria para proteger contra las amenazas cibernéticas introducidas por las redes domésticas y bloquea automáticamente el malware sospechoso, previene intrusiones, filtra el contenido dañino y más. Esta solución conjunta muestra el poder de las redes basada en la seguridad, al colocar la misma seguridad de la oficina en la casa. El mismo dispositivo combina redes y seguridad para brindar una experiencia de usuario mucho mejor.

La capacidad de zero-touch simplifica la instalación

La capacidad zero-touch de la solución agiliza la experiencia de incorporación de los dispositivos de los empleados a través de una conexión simple y no requiere asistencia física de los equipos de TI para instalarse. La solución también incluye una aplicación guía para la colocación ideal de los nodos en la casa.

Gestión remota sencilla

Una consola de administración intuitiva permite a los administradores de TI monitorear y diagnosticar el rendimiento de todos los dispositivos conectados a la red corporativa en tiempo real a través de un solo portal. La solución se integrará de forma nativa con los sistemas de gestión de Fortinet para agilizar aún más la gestión para los clientes que ya cuentan con soluciones de Fortinet. Los empleados también pueden administrar su red personal a través de una consola separada para la visibilidad y control de todos los dispositivos personales.

Protección a la privacidad de los empleados

Proteja la privacidad de los empleados remotamente con el soporte para múltiples redes para mantener separado la red de uso personal. Mientras que la red corporativa es administrada por el equipo de TI, los empleados mantienen la propiedad completa de la red personal y la configuración de seguridad, lo que permite que todos los miembros del hogar se beneficien de una conexión rápida y segura para dispositivos no corporativos, como computadoras portátiles y consolas de juegos. Las redes corporativas y personales están separadas sin visibilidad ni acceso a la información personal otorgada a los equipos de TI corporativos.

Tecnología líder en la industria probada

Este joint venture y la solución conjunta resultante reúnen tecnología probada de dos líderes de la industria para resolver algunos de los mayores desafíos de habilitar de manera efectiva el trabajo remoto e híbrido. Al combinar la tecnología de Wi-Fi 6 mesh probada de Linksys y la seguridad de nivel empresarial líder en la industria de Fortinet en el mismo dispositivo, Linksys HomeWRK for Business | Secured by Fortinet crea un entorno de red en casa que equivale a estar en la oficina.

Disponibilidad y modelo de suscripción para empresas

La solución conjunta estará disponible en Estados Unidos en octubre del 2021 y a nivel mundial a finales de este año en accesibles planes de suscripción de hardware como servicio que no requieren ninguna inversión inicial para los equipos informáticos de las empresas. Dos niveles de servicio ofrecen a las empresas flexibilidad para dar soporte a sus trabajadores remotos e híbridos: Estándar: incluye dos nodos con seguridad estándar de Fortinet, y Avanzado: incluye dos nodos con seguridad avanzada de Fortinet y nodos adicionales para ampliar la cobertura disponible.

Citas de apoyo

“Nuestro objetivo era doble. En primer lugar, hacer que cualquiera pueda configurar una red WiFi doméstica rápida y fiable de forma muy sencilla. En segundo lugar, proporcionar a los departamentos de TI de las empresas la capacidad de proteger y gestionar los aspectos empresariales de esa red Wi-Fi para trabajar desde la casa, al igual que hacen con cualquier otro dispositivo conectado a la red. El joint venture de Linksys y Fortinet no es un simple acuerdo de dos partes, es el inicio de un mercado completamente nuevo”. – John Maddison, vicepresidente ejecutivo de Productos y CMO de Fortinet

“El año pasado, las empresas y sus empleados se vieron catapultados a la era del trabajo a distancia con poca preparación. En ese tiempo, han hecho lo que han podido para que funcione. Está claro que el trabajo remoto es el futuro del trabajo y a través de Linksys HomeWRK for Business | Secured by Fortinet, no solo estamos proporcionando una solución para que funcione, estamos entregando a las empresas una forma de permitir a los empleados conectarse de forma segura a su trabajo, prosperar en entornos remotos y operar con la máxima productividad y eficiencia”. – Harry Dewhirst, director general de Linksys

“Estamos entrando en una fase de reapertura en la que el modelo híbrido se está volviendo cada vez más frecuente. En esta nueva era de trabajo, la importancia de una colaboración eficiente y eficaz sigue siendo una prioridad. Fomentar la colaboración comienza con una red confiable y segura, y para las organizaciones que avanzan, será clave capacitar a los empleados con soluciones integrales que produzcan una conectividad rápida y segura, además de la optimización de las herramientas colaborativas”. – Pat Jensen, arquitecto distinguido de Zoom