F5 protege aplicaciones y APIs para experiencias digitales

F5 anunció mejoras a su cartera de soluciones de seguridad para aplicaciones, Las nuevas soluciones destacan el enfoque progresivo de F5 en la seguridad de las aplicaciones, lo que permite a los clientes procurar experiencias digitales seguras, sin fricciones y modernas conforme los consumidores recurren cada vez más a aplicaciones para interacción social, cuidado de la salud e incluso compras importantes como propiedades.

Además, estas soluciones reafirman la posición de liderazgo en tecnología de F5 al combinar seguridad y distribución de aplicaciones multinube con mitigación de bots y recursos antifraude para proteger a organizaciones e individuos de amenazas perfeccionadas.

Las aplicaciones y las experiencias digitales son los elementos definitorios de las organizaciones actuales, y representan la forma más importante y generalizada en que las empresas se conectan con sus clientes. Particularmente en una era que ha visto una despriorización necesaria del comercio en persona o basado en ubicación, el deseo de los consumidores de incrementar continuamente la funcionalidad de las aplicaciones sólo se ha intensificado, donde las APIs (interfaces de programación de aplicaciones) son uno de los medios más rápidos y eficientes de agregar características a soluciones digitales existentes. De manera simultánea, la protección de los datos de los clientes sigue siendo de máxima importancia, incluso mientras muchos equipos de seguridad batallan para estar al nivel de las habilidades requeridas. El Reporte de Protección de Aplicaciones (Application Protection Report) 2021 de F5 Labs de próxima aparición subraya este punto, atribuyendo más de dos terceras partes de los incidentes de seguridad de las aplicaciones a un proceso incompleto de autenticación y autorización en puntos API.

“Las APIs desempeñan un papel esencial en la liberación y extensión del alcance de las experiencias digitales para organizaciones de todos los sectores de la industria (un escenario que, por desgracia, constituye también una mayor superficie de ataque para los hackers o perpetradores)”, dijo Haiyan Song, vicepresidente ejecutivo de seguridad de F5. “Acorde a esto, creemos que el nuevo epicentro de la ciberseguridad se sitúa en torno a aplicaciones y APIs, y que el reto más significativo para los profesionales de la seguridad consiste en salvaguardar un número cada vez mayor de experiencias digitales. Para ayudar a los clientes actuales a tener éxito, la seguridad debe ser nativa de las aplicaciones y las APIs, continua, aplicarse en tiempo real, y estar potenciada por datos y por inteligencia artificial”.

“La convergencia física y digital en nuestras vidas diarias, como la distribución de productos y servicios, ha traído consigo un crecimiento exponencial de los datos”, dijo Greg Crabb, otrora vicepresidente y director de seguridad de información (CISO) del Servicio Postal de los Estados Unidos. “Con los conocimientos cada vez más refinados de los hackers en todo el mundo, resulta alentador ver a proveedores (como F5) trabajar con organizaciones para convertir vastos mares de datos en información que protege aún más la actividad central de la empresa y a los consumidores. Más notablemente, esta información ayuda a reforzar la seguridad de las aplicaciones y al mismo tiempo a reducir el impacto del fraude empleando técnicas analíticas avanzadas, es decir, aprendizaje basado en máquina e inteligencia artificial”.

Combinación de defensas estratégicas contra el fraude con seguridad de aplicaciones líder de la industria

F5 adquirió a Shape Security, expandiendo con ello sus soluciones SaaS en el terreno de la seguridad de las aplicaciones y ganando una poderosa plataforma analítica de inteligencia artificial en el proceso. Con el anuncio de hoy, F5 destaca tres soluciones SaaS relacionadas que aprovechan recursos únicos de datos y aprendizaje basado en máquina para optimizar las experiencias de los clientes eliminando la fricción en el inicio de sesión para los usuarios y al mismo tiempo ofreciendo protección contra fraude: Device ID, Shape Recognize y Shape AI Fraud Engine (SAFE). De manera notable, estas soluciones de fácil implementación aprovechan las tecnologías centrales y los vastos conocimientos de Shape que protegen a las más importantes instituciones del mundo. Estas innovaciones se suman a la creciente cartera de soluciones de seguridad para aplicaciones de F5, que también se optimizan a través de otras adquisiciones estratégicas como NGINX (con soluciones como NGINX App Protect que da soporte al uso de contenedores, microservicios y conductos CI/CD de las divisiones de operaciones de desarrollo) y, más recientemente, Volterra.

Device ID es un identificador de dispositivos de alta precisión en tiempo real que ayuda a los clientes a entender mejor los dispositivos que interactúan con sitios Web y aplicaciones móviles. La solución utiliza captación avanzada de señales y algoritmos probados de aprendizaje basado en máquina para asignar un identificador único a cada dispositivo con base en su navegador, sistema operativo, hardware y atributos de red. En el caso de dispositivos devueltos, se pueden analizar los comportamientos de uso para facilitar la reducción del fraude y lograr una experiencia sin contratiempos con usuarios limpios conocidos (lo que significa que pueden dedicar más tiempo a disfrutar de sus experiencias digitales y menos tiempo a comprobar (y ratificar) la legitimidad de los dispositivos. Antes gratuita para usuarios de Shape, ahora la solución se pone a disposición de todos los clientes de F5 sin costo, ayudando con ello a iniciar la jornada de los clientes en el ámbito de la seguridad de los datos y la analítica.

Shape Recognize aprovecha la inteligencia de la vasta capacidad de telemetría de Shape, sustentándose en los recursos de Device ID con información del historial de inicios de sesión, del entorno y de integridad en toda la red para mejorar aún más la experiencia para el consumidor y eliminar la fricción en la autenticación. La solución La solución produce ingresos superiores a través del reconocimiento de usuarios legítimos, rescatando consumidores limpios conocidos de la frustración de un número excesivo de inicios de sesión y reautenticaciones. Recognize logra esto identificando con precisión consumidores reincidentes y otros usuarios legítimos en tiempo real a través del poder de la analítica profunda, conciencia conductual y contextual, y el amplio alcance de la red Shape. Con este nivel de información, las aplicaciones Web y móviles pueden reducir o eliminar de forma dinámica la fricción en los inicios de sesión, lo que produce mayores ingresos y mejora ampliamente la comodidad del consumidor.

Shape AI Fraud Engine (SAFE) utiliza un enfoque de aprendizaje basado en máquina de ciclo cerrado para detectar y bloquear fraude en tiempo real. SAFE identifica y detiene el apoderamiento de cuentas, el origen de cuentas maliciosas, el aprovechamiento de cuentas robadas y otras actividades fraudulentas. Potenciado por el motor de inteligencia artificial de Shape e información generada por datos de la evaluación de más de mil millones de transacciones por día, SAFE busca y elimina los esfuerzos de los defraudadores en todos los puntos de la jornada del usuario, incluyendo actividades de inicio de sesión, creación de cuentas y otras actividades que en su defecto podrían hacer las veces de objetivos potenciales. Como servicio completamente administrado, SAFE reduce también la carga de trabajo a menudo abrumadora de los equipos antifraude, bloqueando con ello amenazas que en caso contrario requerirían investigación y soluciones costosas.

Para tener una perspectiva adicional de las noticias de hoy y el enfoque de F5 en la seguridad, consulte el blog de Haiyan Song, Secure Your Apps and APIs. Everywhere. (Proteja sus aplicaciones y APIs. En todas partes.)

“La seguridad de las aplicaciones es mucho más que detener el siguiente gran ataque”, señaló Todd Weber, director de tecnología de Optiv. “Las organizaciones pueden proteger mejor a sus clientes del fraude y amenazas en evolución aprovechando soluciones y servicios basados en resultados que mejoran su base de conocimientos a través de inteligencia artificial, como los esfuerzos