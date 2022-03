Evolucionan Microsoft Partner Network

Microsoft Partner Network está compuesta por más de 400 mil organizaciones globales, socios esenciales para que Microsoft ofrezca productos y servicios innovadores a clientes de todo el mundo. A medida que las circunstancias cambian y las industrias evolucionan, Microsoft ha invertido para brindar lo necesario para que sus socios puedan innovar, hacer crecer sus negocios y cumplir la promesa de transformación digital para los clientes en todas las organizaciones y sectores.

La relación entre Microsoft y socios abarca más de 30 años, tiempo en el cual los partners han brindado soluciones únicas para ayudar a innumerables clientes a tener éxito en un mundo en constante cambio. En especial, han desempeñado un papel fundamental para ayudar a las empresas a adaptarse en medio de la pandemia.

Para continuar la capacitación a los socios, y por extensión a sus clientes, para el éxito, Microsoft se ha enfocado en tres áreas principales de compromiso:

• Fortalecimiento de capacidad digital. Microsoft brinda pautas y recursos bien definidos para que los socios naveguen en experiencias digitales para crear soluciones con menos esfuerzo, salir al mercado y vender con Microsoft. Al alinear las experiencias de los socios en el mercado comercial, el Centro de socios y Microsoft Partner Network, se facilita la participación y colaboración de todos.

• Profundización de las capacidades técnicas de los socios. Equipar a los socios para satisfacer mejor las necesidades de los clientes a través de invertir y acelerar la capacidad conjunta. Microsoft apoya a los socios en sus jornadas de preparación ayudándolos a obtener especializaciones avanzadas y capacitación técnica profunda en áreas de soluciones que incluyen aplicaciones comerciales, Azure y seguridad, cumplimiento e identidad. Microsoft se ha comprometido de manera específica a un aumento interanual (YOY) del 250% en el gasto en esta área.

• Optimización del compromiso entre Microsoft y sus socios. Se han compartido más oportunidades y se ha mejorado el mercado comercial, así como el Partner Center, lo que facilita que los socios interactúen con Microsoft e impulsen la rentabilidad. En julio de 2021, por ejemplo, se redujo la tarifa de transacción del 20% al 3%. A través de estas reducciones, los socios pueden invertir aún más en sus propios planes de crecimiento.

El siguiente paso

Como parte de la inversión en la nube como palanca estratégica para la innovación y el crecimiento, y como reflejo del compromiso continuo con sus socios, Microsoft anunció que, a partir de octubre de 2022, cambiará el nombre de su programa de socios de “Microsoft Partner Network” a “Microsoft Cloud Partner Program”.

Este cambio refleja mejor la enorme y continua transición de las operaciones comerciales a la nube y cómo Microsoft pretende apoyar a los socios en el futuro. Alinea los movimientos de lanzamiento al mercado de socios con la forma en que los clientes compran hoy.

El Programa Microsoft Cloud Partner es para todos los socios de Microsoft, ya sea que construyan y vendan servicios, soluciones de software o dispositivos, y se centra en la competencia en seis áreas de soluciones alineadas con Microsoft Cloud:

• Datos e IA (Azure)

• Infraestructura (Azure)

• Innovación digital y de aplicaciones (Azure)

• Aplicaciones de negocios

• Trabajo moderno

• Seguridad

También evoluciona la forma en que se categoriza la capacidad de los socios y se mide su éxito. Para ayudar a los clientes a comprender mejor las capacidades de un socio, Microsoft ofrecen dos niveles de calificación:

• El nivel de socio de soluciones es una designación que se basa en el cumplimiento de requisitos específicos en lo que llamamos el puntaje de capacidad del socio para cada área de solución.

• Las especializaciones y los programas de expertos brindarán a los socios de soluciones una forma de diferenciar sus organizaciones y demostrar una gran experiencia y conocimientos técnicos en escenarios específicos en cada área de solución.

Estas dos designaciones validan de manera clara e inmediata la capacidad de un socio para cumplir con los requisitos específicos y cambiantes de los clientes y brindan a los clientes una manera más fácil de identificar socios con capacidades técnicas, conocimiento y un historial de entrega de soluciones innovadoras en áreas específicas. También proporcionan una hoja de ruta para ayudar a desarrollar la capacidad de los socios y guiar la forma en que se invierte en los socios.

La inversión en el crecimiento y el éxito de los socios requiere una medición sólida y objetiva del progreso en relación con las áreas de solución elegidas por un socio. Como se indicó antes, para cuantificar ese progreso, se ha desarrollado el puntaje de capacidad del socio, un marco holístico para medir el desempeño, la habilidad y el éxito del cliente del socio. La puntuación de capacidad del socio evalúa a un socio en función de sus certificaciones, clientes agregados, implementaciones exitosas y crecimiento general.

Para obtener una designación de socio de soluciones, los partners deberán obtener un puntaje de capacidad de al menos 70 puntos (de los 100 puntos disponibles) en las cuatro áreas de medición. Actualmente, todos los socios pueden acceder a su tablero en el Partner Center para ver su progreso hacia una designación de socio de soluciones.

Es tiempo de hacer la transición

Más allá de obtener acceso al tablero mencionado, no hay cambios inmediatos para los socios. Y antes de octubre de 2022, no habrá impacto en el estado comercial o del programa de los partners, incluidas las fechas de aniversario, y no habrá reducción en los beneficios.

De hecho, Microsoft ha invertido más en su programa de beneficios para garantizar que cada socio tenga la oportunidad de participar en la oportunidad de crecer y acelerar. Actualizamos los beneficios para garantizar que:

• Los socios podrán renovar los beneficios que utilizan en la actualidad, al mismo tiempo que aprovechan los nuevos paquetes de beneficios personalizados para satisfacer sus necesidades únicas en función de su enfoque comercial.

• Los socios seguirán recibiendo licencias de derechos de uso interno (IUR, por sus siglas en inglés), incluidas licencias locales, suscripciones a servicios en la nube y créditos de Azure, aunque los IUR ahora se denominarán “Beneficios del producto”.

• La elegibilidad de incentivos de ningún socio cambiará en el año del programa de inversiones e incentivos 2023, que se extiende desde octubre de 2022 hasta septiembre de 2023.

Durante este tiempo, Microsoft continuará con el reconocimiento al compromiso y crecimiento de los socios con incentivos programáticos como parte del programa de incentivos comerciales de Microsoft.