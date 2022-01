Everything as a Grid de Eaton, nueva perspectiva para infraestructura

La época donde bastaba recibir de forma segura energía eléctrica desde la red comercial hasta los centros de carga de edificios, fábricas o casas, es historia, en la actualidad esto ya no es suficiente. Eaton, especialista en soluciones de administración, distribución y respaldo de energía, participa activamente en la transición energética con soluciones inteligentes de administración y optimización de energía para instalaciones de centros de datos, servicios públicos, edificios inteligentes, industria e inclusive hogares.

La transición energética está impulsada por el reemplazo progresivo de los combustibles basados en carbono por recursos renovables. En los próximos 15 años, la mitad de la electricidad mundial provendrá de energías limpias. Eso significa que cada vez más empresas, comunidades y hogares podrán producir, consumir y distribuir la energía excedente. En este nuevo ecosistema la energía fluye a través de la red eléctrica en más direcciones y a través de más dispositivos que nunca, esta descentralización está cambiando la forma en que se debe administrar, almacenar y distribuir la energía en todos los sectores.

“En Eaton hemos adoptado el enfoque de Everthing as a Grid, “Todo como una red” para la transición energética y estamos abriendo paso a un futuro energético con bajas emisiones de carbono. Hemos ayudado a nuestros clientes a agregar de manera segura más energías renovables, con soluciones de almacenamiento, monitoreo y distribución, para que cuenten con una infraestructura más sostenible y resistente, al tiempo que reducen los costos de energía”, afirma Enrique Chávez, Director de Operaciones Eaton CPDI – México

¿Qué es Everything as a Grid?

Este 2022, el objetivo primordial de Eaton, es ayudar a empresas, comunidades y servicios públicos a ser conscientes de las posibilidades ilimitadas que brinda la energía flexible, inteligente y renovable. Con la experiencia de la compañía en infraestructura eléctrica, electrificación de vehículos y soluciones digitales, el enfoque Everything as a Grid está diseñado para optimizar la infraestructura existente, integrar las energías renovables, compensar los crecientes costos de la energía y respaldar un futuro energético con bajas emisiones de carbono para todos.

¿Qué impulsa la necesidad de tener un entorno Everything as a Grid?

La demanda de electricidad al alza, y la descentralización del suministro de electricidad está cambiando el status quo energético en todo el mundo. El antiguo modelo de suministro eléctrico centralizado es simplemente eso: antiguo. Los recursos energéticos distribuidos, como las instalaciones solares y el almacenamiento de energía, se han convertido en prioridad. Se espera que la base instalada de almacenamiento de energía aumente 13 veces para 2030.

Los activos detrás del medidor de consumo eléctrico crean una red más dinámica con flujo de energía bidireccional y el potencial para que muchas entidades produzcan, consuman y distribuyan energía, además de dejar abierta la posibilidad de vender la energía excedente.