Epson fomenta un menor consumo de energía

Ferviente partidaria de la sostenibilidad y comprometida con su rol en la salud del medio ambiente mundial, la empresa Epson anunció su campaña #MakeTheSwitch (Haz el cambio). La campaña mundial alienta a todos los clientes a reducir el consumo de energía para disminuir el impacto en el medio ambiente, y esto comienza desde Epson.

“Para tener un impacto positivo en el medio ambiente no es necesario que sea a gran escala. Queremos ayudar a las personas a darse cuenta de que se puede ahorrar energía con un simple paso que marca una gran diferencia”, comenta Kendra Jones, directora de asuntos jurídicos y sostenibilidad de Epson America, Inc. “El movimiento a nivel mundial #MakeTheSwitch empodera a las personas para que tomen decisiones que permitan promover la sostenibilidad, y Epson no solo asume ese compromiso como individuos sino también como empresa”.

Epson apoya el movimiento #MakeTheSwitch, y se ha comprometido a ayudar a reducir el impacto negativo en el medio ambiente, como se demostró en su nueva sede de Los Alamitos, California. La empresa adquirió un complejo de dos edificios que ha sido reestructurado y diseñado teniendo en cuenta la sostenibilidad. Se han instalado paneles solares en la terraza que cubren el 100% de las necesidades energéticas de la empresa y se han colocado ventanas grandes y sensores de movimiento para disminuir la necesidad de iluminación artificial.

Asimismo, Epson se enfocó en la conservación del agua y el paisajismo tolerante a la sequía en todo el complejo. Epson también implementó estaciones de carga de vehículos eléctricos para los empleados.

La filosofía de Epson de desarrollar tecnologías eficientes, compactas y precisas, o como se conoce en Japón, “Sho-Sho-Sei”, se ha infundido en todos los productos de Epson desde el principio. Diseñar productos con bajo consumo de energía, menor desperdicio, huella pequeña, alta confiabilidad y pocas piezas móviles da como resultado excepcionales soluciones para los clientes.

Un ejemplo es la tecnología sin calor PrecisionCore Heat-Free de Epson que se utiliza en las soluciones de impresión de Epson y que ofrece un menor consumo de energía en comparación con otras impresoras. La Visión Medioambiental 2050 de Epson describe su compromiso con objetivos y acciones específicas que respaldan los esfuerzos para lograr la sostenibilidad a nivel mundial, incluido convertirse en carbono negativo y eliminar el uso de recursos no renovables del subsuelo para el año 2050.