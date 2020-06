Embarques de PC caerán un 7% en 2020: Canalys

Canalys pronostica que los envíos globales de PC y tabletas caerán un 7% de 395.6 millones de unidades en 2019 a 367.8 millones de unidades en 2020. Canalys espera que el mercado global de PC se mantenga estable en 2021 y regrese al crecimiento del 2% en 2022.

Aunque el mercado de PC se ha visto sacudido por el impacto de COVID-19, lo peor está detrás de nosotros, ya que se espera que Q2, Q3 y Q4 presenten menores caídas de envío año tras año que Q1. Esto se debe principalmente al retorno a una cadena de suministro saludable y una base de fabricación en China, que atenderá la demanda acumulada en segmentos como el trabajo remoto y la educación. Sin embargo, el impacto recesivo del coronavirus en las economías mundiales no será menor, y los consumidores, las empresas y los gobiernos priorizarán el gasto vital antes de la actualización de la PC cuando los tiempos se pongan difíciles.

“Desde el punto de vista de la categoría, las computadoras portátiles han estado en el centro de un aumento de la demanda que ha dejado a los vendedores y socios de canal luchando“, dijo Ishan Dutt, analista de Canalys. “Esperamos que esta demanda persista, ya que muchas empresas que se han visto obligadas a trabajar desde casa y han tenido éxito ahora optan por implementarla a mayor escala. Lo mismo es cierto para la educación, donde las escuelas han realizado inversiones en planes de estudio digitales y están implementando solo retornos parciales al aprendizaje local. La actualización de escritorio sufrirá en mayor medida a medida que las empresas se enfrenten a una incertidumbre prolongada sobre el alcance de sus operaciones y las necesidades de espacio de oficina dedicado. Las tabletas, que dependen en gran medida del gasto del consumidor, se enfrentarán a una caída ya que se espera que la demanda de la temporada de vacaciones en el cuarto trimestre se vea afectada este año ”.

A futuro, hay algunos motivos para que los vendedores, socios de canal y proveedores de componentes sean optimistas, ya que la importancia de las PC se ha destacado durante la pandemia. “COVID-19 ha dado un impulso a la industria de la PC. A pesar del progreso que los teléfonos inteligentes y las tabletas han logrado en los últimos años, la necesidad de un dispositivo de computación móvil de alto rendimiento nunca ha sido tan pronunciada. A medida que los países emerjan de esta crisis y la recesión económica resultante, el gasto en soluciones tecnológicas será un factor clave de recuperación “, dijo Rushabh Doshi, Director de Investigación de Canalys. “Canalys espera que el mercado mundial de PC regrese a un crecimiento del 2% en 2022, con envíos de computadoras de escritorio y portátiles que superen la debilidad prolongada en el espacio de las tabletas. Pero es importante mantener las cosas en perspectiva: una recuperación modesta de un 2020 débil no hará que el mercado de PC regrese a los máximos de 2019 en los próximos años ”.

Supuestos de pronóstico regional

America latina

Muchos países de América Latina, incluidos los grandes mercados como Brasil y México, están detrás de la curva de COVID-19, y todavía informan casos significativos de infección y muerte. Esto, además de la incertidumbre sobre el alcance de los bloqueos y la probabilidad de cuándo se aliviarán, significa que es probable que la recuperación de los envíos de PC tome más tiempo. Por el lado de la oferta, la fabricación local en América Latina también se ha visto afectada por la pandemia. Canalys espera que los envíos caigan un 16% interanual en el segundo trimestre de 2020, con nuevas caídas del 6% y del 9% en el tercer y cuarto trimestre. Se espera que América Latina regrese al crecimiento relativamente tarde, en el segundo trimestre de 2021.

Norteamérica

Canalys pronostica que los envíos totales de PC y tabletas en América del Norte caerán un 6% interanual en 2020. Estados Unidos, como el mercado de PC más grande del mundo, se vio afectado por la escasez de suministro en el primer trimestre de 2020. Pero Canalys espera un fuerte aumento de la demanda en el segundo trimestre. , impulsado por grandes empresas que buscan permitir a sus empleados trabajar desde casa, así como un aumento de la demanda de Chromebooks del sector educativo. Pero con la economía en desorden y el desempleo subiendo por encima de la marca del 20%, es probable que la demanda de los consumidores disminuya hacia fines de 2020. El cuarto trimestre, que es un trimestre clave para la región, impulsado por las ventas y ofertas festivas, podría no disfrutar de su impulso habitual. Si la economía no muestra signos importantes de recuperación para el cuarto trimestre, Canalys espera que los consumidores se alejen del gasto discrecional en dispositivos no esenciales, como las tabletas de Apple, a finales de año. Esperamos que la recuperación en los EE. UU. Se retrase hasta 2022, cuando el mercado crecerá 4% año tras año.

China

Canalys pronostica que los envíos de PC y tabletas caerán solo un 3% en 2020 y registrarán un crecimiento del 4% en 2021. Si bien China fue la economía más afectada debido a la pandemia en el primer trimestre de 2020, es una de las mejor ubicadas en el segundo trimestre de 2020 y más allá . Ya ha llevado la peor parte de la pandemia y, salvo una segunda ola improbable en la segunda mitad de 2020, esperamos que la demanda en China sea sólida durante el resto del año. En particular, Canalys espera que la demanda acumulada del primer trimestre de 2020 genere un gran impulso en las ventas en el segundo trimestre de 2020. Si bien la demanda local puede mantenerse fuerte, la economía de China sigue dependiendo de las exportaciones a países que podrían enfrentar recesiones más profundas. Esto tendría un efecto secundario especialmente fuerte en su gran base de PYME enfocadas en la exportación. A largo plazo, el plan del gobierno de invertir alrededor de US $ 1,4 billones durante seis años en el sector tecnológico brindará amplias oportunidades para el ecosistema de PC.

Asia Pacífico

Canalys pronostica que el mercado de PC en Asia Pacífico caerá un 1% interanual en 2020, y la recuperación del mercado comenzará en 2021. Asia Pacífico es una región que fue golpeada dura y tempranamente por la pandemia COVID-19, que comenzó a fines del primer trimestre de 2020 Si bien países como Corea del Sur ya están en camino a la recuperación, la mayoría de los países del sur de Asia y el sudeste asiático solo ahora están experimentando una disminución de los bloqueos. En estos mercados, si bien se espera que la demanda comercial sea fuerte durante el resto de 2020, la demanda de los consumidores no se mantendrá al día. Como las PC no son bienes esenciales para la mayoría de los consumidores, las recesiones actuales y futuras en estos países afectarán negativamente la demanda. Los consumidores elegirán retrasar y minimizar el gasto en bienes no esenciales en la medida de lo posible, por lo que podemos ver un alargamiento de las tasas de actualización.

Europa, Medio Oriente y África

Como la mayoría de los principales mercados de Europa están comenzando a relajar las medidas de cierre, Canalys espera un aumento de la demanda a corto plazo que suavizará la disminución del envío en el segundo trimestre a -1%. Pero con la mayor parte de la actualización comercial que se produjo el año pasado, y las empresas y los consumidores se vieron obligados a apretar sus bolsos, la segunda mitad de 2020 verá fuertes caídas en el período equivalente en 2019. Países de África y Medio Oriente, que han sufrió una baja priorización debido a la oferta limitada de los proveedores y el canal en lo que va del año, verá que se comenzará a satisfacer cierta demanda a partir del tercer trimestre. En general, los envíos de PC y tabletas a EMEA caerán un 10% en 2020 antes de registrar un crecimiento del 1% en 2021.